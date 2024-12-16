客座评论：特朗普发出邀请 习近平出席障碍重重

特朗普邀请习近平出席他明年1月20日的就职仪式，鉴于当下的美中关系，此议估计未曾有几人料到，但其行事真的显得很“特朗普”。如果习成行，这将打破美国1874年以来没有邀请外国领导人参加总统就职仪式的传统。现在的问题变成，习会来华盛顿吗？

特朗普曾称与中国国家主席习近平有着“非常稳固的个人关系” 图像来源: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）舆论普遍认为，习不会来给特朗普捧场，但会派高级代表团出席。不过，也有少数人主张，他应该去，哪怕是"鸿门宴"也要去。据说有当局内部人士就建议习应抓住此机会出席特朗普的就职仪式，和他建立私人关系。有报道称，特朗普当选总统后，中国当局急着要和他身边的亲密顾问和共和党内能够同他说上话的人牵上线，以了解这位"回锅"的总统对中国的真实想法以及要采取的做法，但至今成效不大。

特朗普也要搞"元首外交"？

特朗普是个威权式人格的领导人，他一直很羡慕习近平、普京、金正恩等独裁者，称此三人是其朋友，惺惺相惜，也想像他们一样在美国建立起强人政治。在其第一任期，由于对美国的深层政治及白宫的运作机制还不熟悉，所用之人很多不是惟其马首是瞻，虽然初步展露出这种威权式领导风格，但碰了钉子，不是很成功。此番他二度重来，强势回归，从其提名的内阁人选看，多是相对年轻的非建制派人士，不好说他们是否绝对忠于他本人以及他钟情的MAGA事业，但绝对是要他们忠实执行他的意志和政策，不能再出现第一任期那种内阁成员不听指挥的情况。换言之，特朗普在他的第二任期，要打造一个完全听命于他本人的执行团队。

威权式领导人在对外关系上，一般突出"元首外交"，讲究领袖个人的私交在国家对外关系上的特殊重要性。原因在于，国家权力集于元首，外交的路线、战略、方向乃至具体政策都由元首作出，虽然这不表示元首就不会征询其他领导人以及其手下智囊的建议和意见，但显然，元首具有最高权威，可以自由否决与己不合的政策建议，不管它对错与否。威权领导人是这样作出外交决策的，他以为其他国家领导人，包括民主国家领导人也像他一样，如此决策。因此，特别强调元首外交，强调元首私人之间的"关系"在两国外交中的作用和影响力，以为只要两国元首达成了共识，事情就好办，剩下的是外交团队如何去落实这种共识。

中国外交就是此种行事风格，在官方的新闻稿中，常常会见到"在元首外交的引领下"的表述式样，比如对美外交，就经常突出习和拜登二人如何规划和引领两国外交的方向，但事实上，拜登不是那种强势领导人，他在和习的会谈中被中国官方常引用的所谓"四不一无意"或者"五不一无意"的承诺，经常不被他的外交团队和白宫其他官员执行。不过，特朗普的权力基础和拜登不同，加上其个性，大概率能够做成强势领导人。在这一点上，他也确实想效仿习，强调领导人外交以及领导人的私人情谊。

虽然美国总统的就职仪式不邀外国领导人出席已有150多年历史，但以特朗普的行事作风，打破这个百年惯例是有可能的。而他之所以要邀习出席就职仪式，有人把他看作不怀好意，是要对习摆一场"鸿门宴"；有人认为这凸显了中国的地位，不管特朗普如何想，中国已经成为和美国平起平坐的对手。然而事情或许要简单得多，特朗普出于他威权人格的认知，认为如果邀请习近平这个美国最大的竞争对手出席其就职仪式，和习进一步建立、巩固私人关系，是一件多么有趣的事。

习近平接受邀请的障碍在哪里？

那么，习会出席特朗普的就职仪式么？我和多数人的看法一样，认为不会，原因如下：

中国最高领导人从来没有出席其他国家领导人就职仪式的传统，习也不可能为特朗普打破这个惯例。惯例当然不是说不可能打破的，习就打破共产党的很多惯例，然而，这个惯例涉及权力和权威问题。古代中国，被誉为天朝上邦，从来都是他国使臣或国王来中国朝贡，焉有中国皇帝去朝拜其他国家的帝王之理。这种思维模式其实深刻刻在中共的统治和治理中。如果习出席特朗普的就职仪式，和许多国家的领导人坐在台下"贵宾区"观看仪式，不就等同于认可了特朗普的"武林盟主"地位？这万万不可。假如特朗普单独邀习来"会盟"，共商天下大势，习肯定会来，但让习在台下混迹于众多领导人中，客观上矮化了其地位，这是习万万不会接受的。

假定特朗普邀习前来没有恶意，中国方面也必须杜绝这种情况的出现，即特朗普在就职演说中谈到中国，如果表示对中国采取竞争和遏制，甚至再次强调要对中国加征60%的关税，坐在台下的习会作何观感，世人特别是中国百姓又会如何看待？会不会觉得习窝囊，被特朗普羞辱？故而，要习出席特朗普的就职仪式，必须确保特朗普在其演讲中不能提到打压中国，可特朗普会同意吗？如果特朗普不提中国，或只是泛泛谈到同中国的竞争，美国舆论又会怎样看待他，会不会攻击他在习面前低头？难以想象特朗普的就职演说，不会强调对中国的遏制，更难以想象美国总统的就职演说，要同中国协商如何表述中国的内容，此例一开，不管如何谈及中国，对特朗普和美国面子都不好看。

这次特朗普邀习而未邀普京来参加就职仪式，从莫斯科的角度说，会担忧美中领导人在俄乌战争的问题上做出不利俄罗斯的交易，从而对北京心存芥蒂。中国的外交尤其大国外交现在根本上以俄为主，不想让中俄这对不是同盟却胜似同盟的外交关系因习此趟行程而出现某种猜疑，虽然中国事后也可能向俄通报习特会谈内容，但总是难以消除莫斯科的疑虑。另一方面，中国也以发展中国家和全球南方国家自居，后者也把中国看作他们的"代言人"，这次特朗普特别突出邀习观礼，若习真去，亦可能被全球南方国家尤其一些中小国家认为习要对美国作某种勾连，而牺牲他们的利益，故为不使全球南方起疑心，中国也会谨慎评估习去参加观礼的利弊。

还有，习如出席，也存在很大的技术难题。各国领导人假如来华盛顿参加特朗普的就职仪式，由于这是第一次有这么多领导人前来，接待安排就成为一个重要问题。鉴于拜登政府1月20日前尚未卸任，这个任务就落在拜登政府身上。如何安排习和其他领导人，各种细节必然是个繁复的事情，尤其安全问题不能不重视。去年习来旧金山参加APEC并同拜登会谈，海外舆论颇多探讨谋杀习的可能性。在就职仪式这种人山人海的场合，混进刺客不能说就绝对没有可能。这势必要增加美方格外的安保负担。鉴于这种不确定性，习不来的可能性更多。

最后，特朗普的就职仪式临近中国春节，一般来说，中国最高领导人不会在春节前后外访，以免在这段期间社会出现一些意外事情因最高领导人不在国内得不到及时处置影响社会安定。

尽管习不会出席特朗普的就职仪式，但既然后者发出邀请，不管出于什么动机，习也会把它看成善意的表现。因此，作为一种回应，会让特朗普感受到他还是受到习的尊重的。基于这种逻辑，习至少会派出政协主席王沪宁作为他的特别代表出席，人大委员长赵乐际乃至总理李强也有可能。现在中国出席外国领导人的就职仪式，最高规格是由国家副主席作为习的特使，但考虑美国毕竟是全球最强国，以及为示对特朗普的重视，如今中美虽是对手，习派出的特别代表理应比国家副主席还要高一层级才是。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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