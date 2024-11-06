客座评论：特朗普卷土重来 习近平要抓紧时间？

特朗普以压倒性优势重新当选美国总统，而且共和党占据参议院大部分席位，这是很多政治预测家在大选之前没有预料到的。表面上看，这是美国保守主义的一大胜利，但实际上更是世界威权主义的一大胜利。而这一切，对亚太地区的安全很不利。

特朗普再次当选，习近平喜忧参半 图像来源: MAXPPP/Kyodo/picture alliance

（德国之声中文网）美国民主党犯了一个最大的错误，就是尽管拜登在经济方面已经为美国作出了一定的贡献，但并没有采取一切措施遏制通货膨胀，让大部分美国人感到幸福，也就是在经济上做的还不够。这就使得特朗普的“让美国再次伟大”的老调重弹，依然如此吸引人。如果说，民主党人和他们的拥护者关心的如何维护民主制度，但共和党选民们则更关心的是如何让自己的物质生活更好，似乎并不在乎是否保证美国民主制度的正常操作。这是两种截然不同的价值观。换言之，2024年美国大选的结果是美国这个老牌民主国家的悲哀和倒退。

特朗普高调发表演说：美国将迎来真正的黄金时代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

暗淡的亚太安全前景

从政治上来说，这种倒退对全球的威权主义阵营来说是件难得的好事。 不管是习近平还是普京，肯定会在心里对这次选举的结果表示欢迎。 因为他们知道，今后的四年将不仅使美国民主制度进入阵痛时期，使得在美国那些呼吁和期待法制、民主、公正的人的空间比以往任何时候都变得更小。美国内部要维护现有国际秩序的力量也会变得“阳春白雪”，拜登总统辛苦打造起来的亚洲民主联盟诸如日本、韩国、台湾的联盟，以及四方安全对话（Quadrilateral Security Dialogue，简称Quad）也会直接受到灾难性的影响。 换言之，这将会给中国联合俄罗斯将自己的意志强加给对东亚、台湾海峡、南中国海地区提供机会。

尤其是台湾，特朗普将会把台湾问题看成是“可以交易的”。 除非台湾满足美国的“缴费”要求 （而这个要求台湾目前是无法满足的）。否则，华盛顿就很可能半心半意地甚至是假心假意地来保护台湾的利益，这等于给习近平在他在任期间解决台湾问题提供了机会。

特朗普上台，使得欧洲也不得不更注重精力关注自己的问题。欧洲自己始终没有能力保证自己地区的安全，乌克兰战争就是一例，如果没有美国，乌克兰早就落入普京之手。而特朗普上台，显然大大增加了乌克兰成为第二个阿富汗的可能性。 如果乌克兰抗俄真的失败，又将是对世界民主一大打击。今后几个月， 欧洲人将为如何让乌克兰“体面地“失败而忙碌，这样也就顾不上其他地区如亚太地区的安全问题。 换言之，迄今为止，欧盟和北约组织靠着美国的日韩台联盟以及四方安全对话等机制来参与维护亚太安全的局面，在今后的四年内将大大削弱。

习近平的时间窗口

如上所说，特朗普上台总体来说，对世界威权主义的阵营是一种鼓舞。 尽管共和党本身确实也有反共的特征，但是由于今后美国领导人是由像特朗普这样的、本身对极权主义和威权主义并不十分反感的人掌控，这使得世界威权主义势力的壮大变得更可能。

但是，中美关系到底如何发展，这里还有很多微妙之处。 首先，上面提到的只是特朗普上台后对全球政治的影响。也就是说，政治上，特朗普的非民主法制的意识肯定对中国有利。

但也要看到是，特朗普的经济政策，不管是对民主国家还是对威权国家，都可能造成冲击。 首先特朗普是个不喜欢按逻辑出牌的人，很难预测。其次，为了保护美国的利益，让美国重新恢复制造业的能力，特朗普将对中国以及欧盟等大大提高关税。 但这点也是肯定的，美国毕竟不可能自己生产所有它需要的产品。不少货物尤其是日常生活中的必需品，还需从第三国进口。

上面所描述的情况，给习近平领导的中国既带来了挑战，也带来了机会。 所谓的挑战就是，中国对美国的直接出口货物肯定比以往要更困难。这意味着中国的出口业将会受到打击。 但是，中国已经学会了“曲线救国“，通过第三国再向美国转道输入产品。 或者直接在美国开厂。 而客观上，中国已经开始这么做了。但即便如此，要通过第三国转道向美国输入产品或者是在美国开厂，来替代当今中国对美的直接出口，还是需要一段时间。这就得看习近平政府能否赢得这个时间窗口。

赢得这个时间窗口主要是看北京是否有能力在短期内解决国内经济问题，或者是延缓国内经济衰退的速度。 因为只有这样，才能使得中国能够度过特朗普对中国提高税率的阵痛期。 同时，也要看习近平政府能否及时调整他喜爱的“新质生产力”产品出口政策。因为通过第三国向美国出口，或者在美国办厂，都将会提高中国产品出口的成本。

这里就有两种可能。一是，习近平领导的政府比较顺利地遏制了经济急剧倒退，给年轻人创造更多的工作岗位、稳定百姓的社会保险制度。而如果要这么做，政府大量举债、并对现有的经济和政治管理制度进行改革是必不可少的。

第二种可能就是，中国政府一切照旧，或者只是做一些装饰性的修补工作。如果是这样的话，中国的本来地基不牢的中产阶级将重新退回到一种集体贫困局面，大批青年的失业，加之出口业的不顺利，这将给本来已经不安宁的中国社会带来更大的不稳定。 这样，如果特朗普又在这时给中国出口的物品加税，那可谓火上加油。而习近平政府在走投无路的情况下，难保不会用“解决台湾问题”来转移国内民众的视线。 而他这么做的话，就很可能给特朗普和共和党带来尬尴，因为美国共和党尽管是反共的，但美国已经失去了以往那样充当世界警察的雄心壮志甚至能力。

总之，特朗普的上台，在政治上的走向有利于威权阵营，也是北京喜而乐见的。在经济上，不见的对中国有利，至少在短期内是这样。但更难受的将是台湾。 因为台湾最为重要的安全保障变得不再可靠。 而如果台湾政府不巧妙地处理好跟在野党的关系、不解决自己的国防中的弊病，那么，很容易成为中美关系的牺牲品。

本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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