客座评论：“特朗普前时代”将不复返

（德国之声中文网）谈到政治问题时，多数欧洲人相信美国与欧洲之间的差异，就如同欧洲足球与美式足球间的鸿沟。如同美式足球般，美国民主是属于美国的内部游戏。侯选人可以在失去多数普选票的情况下入主白宫，这样的选举系统在美国人看来或许正常，在外人眼里并不合理。但无论存在哪些差异，欧洲还是能借鉴美国选举的一些教训。英国剧作家斯托帕德（Tom Stoppard）在1972发表的作品《Jumpers》中诙谐地写道："投票不是民主，计票才是。"今年的美国大选验证了这个说法。

民主的本质在于，输家能接受失败并承认选举结果。美国总统特朗普对选举公平性的攻击，不仅破坏美国的声誉，而且可能预示着可能的不幸-有争议的选举将在美国国内外激增。

民主无法防止分裂

对于陷入分裂的国家中的不同政党人士而言，民主最大的威胁不是破坏既有规则，而是其它党派的胜利。越来越多人做好玉石俱焚的准备，只为防止对手上台。在这样的坏境下，法院、中央银行或自由媒体等中立机构面临了沦为政治武器的风险。

美国大选也让我们学到，在受到新冠疫情冲击最严重的社会中，更可能加剧现有的分歧，而不是促进国家的统一和团结。美联社的一份分析指出，在人均新增病例最高的376个县中，绝大多数选民（占这些县的93%）支持特朗普。

欧洲应把美国的情况看作一次警告：如果延长封锁并关闭经济，我们的社会可能会开始出现类似于我们在美国目睹的爆炸性混乱。

虽然人们经常赞扬民主能弥合现代社会中的分歧，但美国过去四年的经验显示，民主政治可能强化并加剧这些分歧。选举揭露出民主党和共和党不只是两个政党，在选战中更成为各自为政的两个国家。这场政治战争不会因为特朗普败选而终结。

人口结构具有决定性

欧洲人还可以从美国的经验中学到，政治人口结构经常决定命运。数字很重要。一旦数字改变，权力便会更迭。人们在对民主的陈述中一直坚持，选举的胜利是由选民的心态转变而决定。但权力也可能因为选举机构的偏移被颠覆。这样的情况发生在当具有强烈集体偏好的新一代出现时，例如上世纪60年代和70年代的西方民主国家。当数量庞大的新选民加入政治并将其重塑时，也可能出现这种情况。许多国家在引入普选制度，或是出现大规模移民后，也会有这样的结果。拜登之所以能在亚利桑那州或乔治亚州取得出色成绩，不是因为选民心态改变，而是人口结构发生变化。

所以许多本土主义者认为移民增加不仅构成经济或文化威胁，也会成为政治威胁，这样的想法不足为奇。无论在美国或欧洲，多数群体对于自己可能成为少数群体的忧虑，都会成为本土民粹主义崛起的最强助力。

欧洲的议会制在体制上能更好地防止政治极化，但波兰的例子显示，这个体制并不一定是最好的防御方式。如果我们不找到弥合城乡、教育程度和老少政治偏好差异的方式，欧洲民主将被美国式的两极分化所感染。

这场政治斗争不会因为拜登胜选而结束

"特朗普前时代"一去不复返

美国的经验也告诉我们，绝大多数支持拜登的新一代人已经准备好除去社会中的民粹主义包袱。但当谈到年轻一代的政治承诺时，欧洲人应提防避免将美国梦照单全收。

欧洲30岁以下民众所占的人口比例低于美国。剑桥大学民主未来研究中心近期的研究指出，无论从绝对值或与其他年长族群的比较值来看，全球各地的年轻世代对民主的不满逐渐增加。事实上，将选票投给拜登并不意味着不受民粹主义的多数主义吸引-尤其是如果它来自左派。

美国还要一段时间才会正式公布谁是下任总统，而且人们可能要到一月中旬才会得知谁将控制参议院。但即使是在最乐观的情况下，欧洲都不该像过去几十年那般依赖美国。民主党重返白宫并不意味着"特朗普前时代"将回返。

欧洲有理由担忧，特朗普的第二次次任期可能将破坏欧盟提上议程。如今这样的风险显然已经消失，但欧洲如果想等待拜登为欧洲指路，那就大错特错。现在该是时候由欧洲接触华盛顿，根据大西洋两端的现况，提出跨大西洋伙伴关系的愿景。

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“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 再次和谐起来？ 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔11年，一些人希望这次拜登当选，能够恢复德美之间的友谊。毕竟，默克尔与拜登相处起来，应该比和特朗普要容易不少。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙两人会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

“铁打”的默克尔 “流水”的美国总统 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



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