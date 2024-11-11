客座评论：特朗普会成为美国版普京吗？

特朗普全胜而归：不仅赢得了总统大选，而且共和党还在参众两院占据优势。既没有国会掣肘，又无连任压力的特朗普会不会在未来四年里表现出独裁者风格，成为美国版的普京呢？政治学者邓聿文分析认为，这种可能性是存在的。

特朗普与普京：归来后，我就成了你？（资料照片：2017年普京与特朗普在APEC峰会上） 图像来源: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFP

（德国之声中文网）特朗普在美国这次大选中会获胜，很多人都预见到了，然而，赢得如此漂亮，不仅在选举人票上比哈里斯多出90多张，而且在普选票上也胜出，并横扫七个摇摆州，共和党还掌控国会众参两院，这种情况却是多数人没有料到的。现在强势回归的特朗普，在明年一月上任后，由于没有连任的压力，会不会在他的四年总统任内，表现出独裁者的施政风格，就像俄罗斯的普京一样，这是许多人所关注的。

对此，人们会有不同看法。一些人会说，虽然美国两党政治极化，特朗普这次可谓全胜而回，但如果他想做美国的普京，是办不到的，毕竟美国的民主体制比俄罗斯要强太多。后者尽管也有民主的表面形式，但整个国家的体制是一种威权结构。此外，俄罗斯具有专制传统，以前的沙皇，后来的苏联，都是专政体制，这样的国家在转向民主的过程中，容易出现民主的反复或者民主的失败，政治强人打着民族复兴的旗号，由于约束机制失灵，容易滑向专制。而美国是世界上第一个实行民主宪政的国家，有着三权分立，发达的公民社会和媒体，以及民主和自由主义的优良传统，虽然美国在过去200多年里也遇到过大大小小的危机，有些危机涉及政体，但都走过来了。特朗普在第一任期内尽管也表现出某种专制倾向，这导致他原来的一些内阁成员在此次美国大选中宁愿支持哈里斯也不为他背书，但他要凭一己之力，把美国导向一个专制体制，是不可能的。

特朗普高调发表演说：美国将迎来真正的黄金时代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

然而，另一些人还是不放心，认为特朗普是有可能变成一个专制独裁的国家领导人。民主制度如果可靠，就不会让特朗普再次当选。如果说，特朗普八年前第一次当选，选民对他这个政治素人不是很了解，他们出于对民主党推行的一套政治正确的意识形态的反感，认为特朗普这个人的反建制和不拘一格的做派或许能为美国带来某种变革的希望，从而投票把他送进白宫，他也只是赢得选举人票而输了普选票；而如今，在历经特朗普在朝和在野的八年，他的各种缺陷都已得到充分展示，负面新闻充斥，包括明知他有独裁者人格特质的情况下，居然在这次大选中全胜，创造了美国几十年来选举政治的某种“神话”，这不是美国人民用选票把这个世界上最强大的国家交到一个有独裁者嫌疑的人手上，让他在国家的治理中去行使某种独裁权力么？

“人类历史将终结于民主”的梦想还能否成真？

后一种质问确实有力。美国这套成熟的民主体制虽然运行了好长时间，但在如今的社交媒体时代，谁又能保证它不会出问题，选出一个带有某种独裁倾向的总统？民主体制并非坚不可摧。古希腊雅典城邦的民主制败于斯巴达的专制政体不论，就说在第三波民主化中，出现了专制的回潮。一些重要的国家在民主体制下出现了带有威权色彩的政治强人，除了普京，还有印度的莫迪，土耳其的埃尔安、匈牙利的欧尔班等，他们都多次连任当选，在内部实施威权式统治。另一些国家干脆发动政变，推翻民选政府，实行军人专政，如缅甸等。最近几年，在欧洲等发达国家，多个极右政权也上台执政。冷战结束后美国政治学者福山预言的人类历史将终结于民主，现在看来还不能确定成真，连福山自己都有些怀疑他30年前做出的这个论断。

美国在奥巴马后期两党政治就逐渐走向极化，内部开始撕裂，特朗普四年和拜登四年，这种现象越来越明显。今年的总统选举，民主和共和两党除了在中国议题以及支持以色列上高度一致外，几乎在所有的国内政治上，都是对立的。在外交和全球议题上，歧义也多于共识。两党选民也差不多。在这种情况下，民主体制很难有效运转，因为党派政治就是为反对而反对，尤其走向极端，只要你同意，我就反对。应有的反对当然是民主政体的内容之一，只有这样才能对执政党形成制衡。然而，为反对而反对，则常常会使政府的运作趋于瘫痪，有效的政策议程不能推进。这也就是我们这几年在美国看到的情形。

民主和共和两党除了在中国议题以及支持以色列上高度一致外，几乎在所有的国内政治上都是对立的 图像来源: AP/picture alliance

此种情形让美国人产生变革的想法，特别对中间选民以及两党内部也不满这种状况的选民来说，更希望改变这种相互的无谓的政治扯皮和攻击的现象。美国此次大选，特朗普大胜，并不表示投票给他的选民都支持其政策主张，或者认可他的人品，很有可能相当一部分选民是不满民主党在身份政治等所谓觉醒运动方面走得太远，变成了一种完全不能触碰的政治宗教。矫枉必须过正在某些情况下可能是必要的，但选民把特朗普这个政治操守明显有亏损、并且公然表现出某种独裁倾向，对美国民主制度有威胁的人送上总统大位，是他们认为要改变民主党的这种极左政治必须由特朗普这种极具争议的人来纠偏，还是一种无可奈何，就不得而知了。但有一点是清楚的，美国的民主制度将由于选民的选票而再次受到考验。

特朗普：归来仍是王者？

特朗普对美国民主具有的某种破坏性，不是他的政敌和反对者随意捏造的指控，而是在过去八年他表现出来的事实。他对利益赤裸裸的追求，对政敌的肆意攻击，对人权等价值观的蔑视，和独裁者惺惺相惜称兄道弟，以及对不听从他错误指令的下属的随意解雇，都是有案可查的。尤其他不承认上次大选的失败，指控民主党偷取选票，大选舞弊，煽动支持者围攻国会山，更是暴露出特朗普对美国民主制度的不尊重。在这一点上，他至今都没有任何改变。可就是这个人，并且还背负着多奶酪法诉讼，被法院判处重罪，在过去四年成功地改造了共和党，让共和党特朗普化，并且在今年的总统选举中王者归来。美国选民不是不知道特朗普身上的这诸多缺点，和对民主制度的破坏作用，可仍然把选票投给他，由此可见，美国的整体政治已经出现了明显的右倾化。

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对特朗普来说，他很可能会把他这次的大胜，描述为美国选民对他的无条件支持，他是在承受天命，把美国带向伟大。带领美国人民再次伟大。他在选胜感言中已经表达出了这个意思。对选胜的如此认知，很难不会让他在国家的治理中按自己的意志恣意行事，包括认为选民支持他接下来用一种近乎独裁的方式去治理美国。特朗普本就是一个自以为是的人，顽固地坚守自己的一套基本理念和对世界的看法。此次选举一定会强化他的这套认知模式，直觉认定他的道德观和世界观是对的。再加上共和党掌控参众两院，最高法院也是共和党籍法官占多，有几个还是他上次任命的，国会和司法很难对他产生实质性的约束功能。考虑共和党的特朗普化，以及美国政治整体的右倾，美国立国之基的三权分立体制可能是几十年来第一次对总统产生不了约束作用。

特朗普对内阁团队的初步任命也表现出他把对自己的忠诚看作第一位。他已公开表示前党内政治对手、前驻联合国大使黑利和前国务卿蓬佩奥两人不会受邀进入他的新政府，并任命此次竞选经理苏珊为白宫幕僚长，可见其对内阁成员任命的首要标准就是忠诚。这使得特朗普在失去三权分立体制的实质约束后，行政体系内部也不可能产生对他的约束作用。那么，还有什么能够约束他的，是被称为第四权力的媒体监督吗？现在看来也不乐观。故而，特朗普的第二任期，会大权在握，不排除创造美国政治的又一个奇迹，成为普京式的领导人。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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