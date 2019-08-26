客座评论:特朗普与习近平-从伟大友谊到更大敌人?

（德国之声中文网）特朗普日前在推文中，首次用"更大敌人"一词称呼其老朋友习近平，显示了他在北京最新一轮对美商品加征关税上对习的极度失望。此前，特朗普对习赞誉有加，他怒斥过许多人物包括一些国家领导人，但从未对习恶语相向，即使后者5月初拒绝已接近完成的贸易协议，特朗普也只是说，习不再是其朋友了。特朗普对独裁国家领导人一向惺惺相惜，他现在终于明白，领导人的"个人交情"，终究无法超越他们的国家利益。

北京这次对美750亿商品加征关税，是为报复华盛顿此前宣布的对华3000亿商品征收关税。而后者的关税行为，又是对前者谈判毁约的惩罚。纵观去年以来的贸易战，双方在关税问题上不断威胁和反制，终导致对各自全部进口商品征收关税这个外界不愿看到的后果。

但这个结局对美国政府的鹰派团队来说，可能是"乐得其所"的--或许特朗普是唯一的例外，因为他要为连任考虑。但即使是特朗普，时至今日，对中国的态度也发生了转向，他的意图可能非常简单：要么中国投降，要么美中全面脱钩。我6月撰文，认为华盛顿鹰派团队同中国打贸易战的出发点，并非美方公开宣扬的贸易平衡问题，这不过是个借口，而是通过贸易战，借助美国压倒中国的综合实力和优势，将中国打垮，让中国在相当长时期里甚至永远都无法挑战美国，以绝后患。当然他们也明白，要打败中国这个对手，美国不可能毫发无损，然即使美国损失很大，只要中国输得比美更惨，最后胜利仍然属于美国。我把华盛顿鹰派的这个规划，叫做双输战略。很显然，美中互征关税比赛，清楚地表达了这点。

华盛顿鹰派双输战略的背后，是要达到不战而让中国屈服之目的。此处之"战"指的是热战，同中国打一场大规模的热战，代价非常高昂，它有可能升级为核战争，哪怕不打核战，常规作战由于现代武器先进，死人不用说，对国家造成的破坏也会非常惨烈。所以对华盛顿鹰派而言，能够用非战方式取得利益就尽量避免战争发生。

不过，特朗普本人可能高估了美国的力量或者轻视了他的对手习近平"奉陪到底"的决心。中国官方这个词容易让人认为只是出于宣传目的，骗骗民众，鉴于中美贸易的高度不对等以及中方手中缺乏足够的反制手段，许多人可能也包括特朗普并不会认真看待中方的"奉陪到底"，即便北京在这一轮加征关税之前都说到做到，但在华盛顿对余下3000多亿美元中国商品加征10%的关税后（10%的关税是有讲究的，它既是为了避免这轮关税伤害到美国民众，也可能是要传达给中方一个信息，这多收的300亿关税对中国庞大的贸易盈余只是一个零头，中方不能再反制了），虽然北京照旧威胁要报复，但普遍觉得这次它会克制。特朗普称习近平为"敌人"，可以把这理解成他轻视了习的报复。

然而，特朗普虽誓言美中经济彻底脱钩，但也非易事。中国过去对美国的经济侵略（用美方的说法）用的是一种温水煮青蛙的方式，培养了美国民众和企业对中国产品和市场的依赖。当特朗普威胁动用1977年签署的国家紧急状态法要美企撤离中国后，市场反对之声四起。可见，除非特朗普真敢动用IEEPA（国际紧急经济权力法），否则，仅仅升级关税，美中经济要彻底脱钩，会持续一个较长时期，至少需要多年时间。而动用IEEPA，以一种剧烈方式脱钩，由于根据该法案，中国被视为美之敌国，因此，两国完成脱钩之日，也就意味着进入热战的时间表。

何以这样讲？过去40年中美维持稳定与和平的关系（一度还很友好），靠的是共同对付苏联的威胁以及经贸和文化交流这两根支柱。在苏联威胁消失后，特别是当中国自身成为美头号战略对手，两国关系的维系基本依靠犬牙交错的经贸和人员往来，它们被北京视为中美这条大船的"压舱石"。如果"压舱石"没有了，由此带来及增进的利益各自归零，以前出于顾忌"大船"的沉没而被压制的其他诉求、冲突和对抗，就无须再共同管制了。而中美潜在的对抗点恰恰又很多。在台湾、南海、朝鲜、太空、网络等方面，两国都有挑起冲突的冲动。可以认为，双方都在为未来爆发的军事冲突做准备。

美国学者罗特科普2013年发明了"凉战"（Cool War）一词，凉战介于热战和冷战间，比冷战稍微热一点，其意思是，尽管没有实际战争，看起来交战双方却几乎总在采取进攻行动，不停地寻求伤害或削弱竞争对手，或通过侵犯国家主权、渗透防御来获得对竞争对手的优势。美中目前状态实际就是在进行"凉战"（这个词本是为中美量身定做的）。凉战是以贸易战的形式出现，或者称为经济战。现在正处于经济战的中期阶段。若特朗普启用IEEPA，则进入经济战的后期，从法律上说是正式的战争形态。因此双方不会不考虑关系恶化后的冲突问题，为可能的热战做准备。美国退出中导条约，并恢复中导试验显然是针对中国而来。

传统看法认为，鉴于双方均可多次毁灭对方，核大国之间不可能发生战争，最多是代理人之战。但基于美苏经验的这个结论未必适用美中。因为极可能引发美中军事冲突的台湾、南海和朝鲜问题涉及国家统一和领土主权，而这一点在美苏争霸时不存在。尤其前两者是中国自身的问题，关乎北京的生存空间，而保护台湾也是美国的霸权责任所在，所以最容易诱发战争风险。很有可能，当中国在贸易战上被美国打败，两国完全脱钩，北京下一步将谋求用武力统一台湾，因为此时武统的代价会大大减少；或者，在华盛顿不能通过贸易战打败中国，美国鹰派则有可能在南海制造事端，迫使中国开战。白宫贸易顾问、美国超级鹰派纳瓦罗在他前几年出版的《美中开战的起点》一书中就预测了美中开战的多种方式，并谋划一旦开战，如何在不升级为核战争的情况下和中国打一场全面战。所以尽管战争代价高昂，但为彻底击败中国，美国鹰派不会放弃这个选项。

未来几年，天下将会很不太平，苗头在特朗普给习近平的"敌人"封号中已经出现。当然，美中战争的爆发很可能是出人意料的。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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