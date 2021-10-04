客座评论：潘多拉文件何以如此重要

（德国之声中文网）五年前，当我们公布巴拿马文件（Panama Papers）时，我们知道，这不会是唯一的泄密材料。果不其然：过了不久，就有人向我们泄露了巴哈马文件（Bahamas Leaks）；紧接着，是天堂文件（Paradise Papers）；随后，是一名勇敢的吹哨人向新闻聚合网站 Buzzfeed 的同事提供了美国金融犯罪执法网络局 FinCEN 文件； 现在是潘多拉文件（ Pandora Papers）。根据不同的计算方式，它是迄今为止涉及避税天堂的全球范围最大的泄密事件，曝光了成百上千政界人士（包括 35名国家领导人）如何将他们的钱藏匿于空壳公司、信托公司和基金会中。

这样，我们也就触及到了问题的核心：政治。

大规模离岸生意持续火爆

多年以来，人们一直知道避税天堂的存在，也都知道逃税者、欺诈者和其他罪犯使用空壳公司。然而迄今为止，几乎没有人真正愿意做出任何改变。

诚然，各国进行过调查，一些政客因此下台，其中一些甚至锒铛入狱，若干法律也已收紧，更多国家和地区终于建立了相关档案，人们可在其中查找公司的真正所有者。另外，G20 国家还就全球最低税率达成一致，不过却是低得离谱的15%，而且只适用于大型康采恩。没有出现大动作。大规模离岸生意仍在继续。

距离实现所有国家调查人员之间的明智及快速信息交流还遥遥无期，更遑论对避税堂的制裁。毕竟，美国恰恰是世界上最大的避税天堂之一。特拉华州、内华达州和怀俄明州多年来一直受到批评，但却没有任何作为。更有甚者，当2018 年避税天堂巴哈马在美国的压力下收紧法律时，许多离岸客户偏就迁至美国，转往南达科他州。

政界不负责任

在要求他国提高透明度和远离脏钱方面，美国政府一直是先驱。但在本国，在自家后院，便就不那么严格了。世上骗子们尤是感激。

其实，论及虚伪，你无需去远处寻找。在与避税天堂的斗争中，欧盟并不光彩。就在第一批潘多拉文件发表两天后，在欧洲中心风景如画的避税天堂卢森堡举行的峰会上，欧盟财长们竟从避税天堂黑名单中删除了多米尼加、安圭拉和塞舌尔。

我们该如何向人们解释：一方面，政界多年来一直未采取行动，另一方面，不断有政治家被曝光正是离岸系统受惠人，本来能够且应消除这一弊端的社会行为者恰恰从该系统中受益，自巴拿马文件丑闻发生以来几乎没有推动任何事情？这实在难以解释。

气候变化、腐败、恐怖主义

这其中有许多利害关系。如今几乎所有问题都与避税天堂、空壳公司和不透明的信托或基金会有所牵扯。无论是气候变化、腐败、恐怖主义资金还是对整个大陆的掠夺，人们总能很快找到与秘密空壳公司之间的联系，因为当事人总能用它们来掩盖自己的踪迹。

本文作者，《南德意志报》编辑Frederik Obermaier和Bastian Obermayer

同时，避税天堂是富人和超级富豪的世界。普通人无钱进入。中立地看，普通人由此错过了不少东西，因为离岸不仅意味着更少交税，而且还意味着，可自由选择对自己方便的法律。它始于税务，但也涵盖继承法、责任法和债务人法。这真的是一个无可容忍的社会问题。

为民主而战

若少数人可选择适用于他们的法律，这就创造出两个等级的社会：一个在离岸世界，另一个则在离岸世界之外。然而，人们不再认同存在不同规则的社会形式，“上面的那些人”可享受完全不同的规则。而这会危及我们的民主，因为，它使得民粹主义者易于得到选票：他们要做的就是抨击“上面的那些人”。作为记者，我们经由每次泄密都证明了这一点，因为我们证实，精英们允许自己有其他规则。

因此，同避税天堂做斗争也是为民主而战。它是一场重要的战斗。我们承受不起失败。

（本文作者Bastian Obermayer和Frederik Obermaier是《南德意志报》调查研究组编辑。2016 年，他们通过与国际调查记者联盟分享泄露的数据，共同发起了全球巴拿马文件的曝光。为此，两人在 2017 年获颁普利策奖。）

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