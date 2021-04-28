客座评论：湖畔已无大学，马云不是校长

（德国之声中文网）号称比哈佛还难进的"湖畔大学"是中国电商巨头阿里巴巴创始人马云和八位中国著名企业家以及学者于2015年创办的。曾经做过英文教师的马云出任校长。他的雄心是把它打造成300年的"大学"，但如今恐难活过30年，湖畔大学近日被曝改名"浙江湖畔创业研学中心"，马云也将辞去校长一职。

当然，湖畔大学不是通常学历教育意义上的大学，它是企业内设的培训机构，但也不是一般意义上的企业培训机构，而面向有一定实力的创业者阶层，目标是培养企业家。因此它有极严格的入学条件，招生对象为企业决策者，需要学员创业三年以上，年营收超过 3000万元人民币，企业纳税三年以上，公司规模超过 30 人；另外要求学员有三位推荐人，其中至少有一位是湖畔大学的指定推荐人。据悉湖畔五年共有 11788 名学生报名，只录取了 254 个学生，录取率 2%，在这个意义上它比哈佛还难进入。严格来说，湖畔大学是一所企业商学院。

不是"大学"胜似"大学"

不过，如果不机械理解"大学"二字，湖畔也可称为大学，甚至比中国大多数大学更接近大学的本来意义。大学不仅是传授知识，也是培养独立思考和独立精神与人格的地方。清华大学梅贻琦校长曾说过一句广为流传的名言：大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。湖畔极严格的招生条件是它认为它培养的是真正的企业家。但正是这所可能是真正的大学，因受校长马云的牵连，而逼迫改名，遭遇重大挫折。

而马云，则在中国政府的打压下，其自身命运亦沉浮不定。

目前不知湖畔大学的改名是在前不久中国当局下发的一份文件的指导下的统一行动，还是由湖畔引发了当局出台这样一份针对性极强的文件。包括教育部、民政部、公安部、国资委、市场监管局等在内的中国政府八部门5月13日下发了规范"大学"、"学院"名称登记使用的意见，称一些企业内设的培训机构、社会组织，未经批准冒用"大学""学院"名称，并对外开展宣传、招生等活动，"造成社会公众误解，扰乱了教育秩序，产生了不良影响"。根据该文件，设立大学或学院，必须按照中国的法律法规和国家规定的标准、程序审批，其名称经批准方可使用，其他组织机构在登记时不得使用"大学""学院"字样。企业设立的内部培训机构，不得使用"大学""学院"字样的名称及简称开展任何形式的宣传等活动。

位于杭州的湖畔大学校园设计别致

这个"意见"，给人的感觉好像是为湖畔量身定做的。湖畔改名之事引发注目后，其官网解释称，它成立时就是在民政部门登记注册的企业培训机构，但与其说这是解释，不如说它实际是在委婉地辩解或者反驳官方，当时民政部门至少没有反对使用湖畔大学这一名称，也即湖畔大学的名字是合法的。然而现在湖畔改名，尽管官方文件没点"湖畔大学"之名，可给外界的印象是，因为要整治湖畔大学，又不愿让外界看出明显的针对性，于是借口社会培训机构不规范使用"大学"、"学院"名称的乱象，干脆来个全扫荡。当然是否如此，只有马云、湖畔和当局等相关机构与人士清楚。

不管如何，湖畔大学处于清理之列，这与马云有关。换言之，在马云春风得意、长袖善舞，作为中国政府座上宾时，即使当局出台这个规范名称使用的文件，以马云和湖畔大学一众创始人的人脉资源，湖畔大学的名称大概率会被保留。可马云如今触怒了中国政府和习近平，哪怕该清理行动的初始动机与湖畔无关，它也逃不出被改名的厄运。从这个意义上可以说，湖畔大学是"成也马云、败也马云"。

马云的宿命，在他去年10月出席上海外滩金融论坛面对中国政府金融监管部门一众高官痛斥金融体制的那一刻起，就已经被锁定了。他批评金融监管当局必须改掉金融的"当铺思想"，如他所说，"好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管"，嘲讽中国没有系统性金融风险是因为中国金融基本上没有系统。这番在监管当局听来非常刺耳的言论为他埋下了祸根。无论是马云预知到即将到来的风险而不甘坐以待毙出手反击，还是他自以为身板硬发几句"牢骚"觉得没什么大不了，抑或单纯是他的傲慢导致感觉迟钝没有嗅出外界环境的变化，总之，他这回失算了。当中国政府不再把他当作互联网时代的宠儿后，他身上的耀眼光环和政经关系对保护他统统不起作用，原因就在于这些光环本是身后那个巨大的"利维坦"给他的，既可给你，当然也就可收回。但马云以为那些光环仅仅是自身努力的结果，他或许在聚光灯下做明星的时间太久了，感觉已经麻木，或者变得自大，以为凭借那些光环可以对抗"利维坦"，这就造成了他的悲剧。

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当局整治马云及其阿里系，首先自然是他表现出了不再听话做驯服工具的意图，但不止于此，还有出于防范出现系统性金融风险从而对现政权构成某种程度冲击和挑战的目的考量。这里的一个大的背景，即是中美关系的变坏，中国和美国乃至整个西方的对抗，该背景是分析师们思考和分析中国政府和习近平行事逻辑的前提，这一背景从当下看，至少要管十几年。它会触发和撬动许多沉睡和未知的事情与变量，进而在某个没被注意或重视的角落出现破口，撕开铁幕统治，危及统治和政权。这种概率要比过去大大增加。因而，虽然当局一边表现得比过去任何时候似乎都"自信"和沉着，一边也警觉地寻找和填补每一个可能出现的漏洞，将其对政权安危的威胁尽量扼杀在摇篮中。

"撞上枪口"的马校长

对当局来说，金融系统是有可能引发大的事故和危险的薄弱一环。过去几年，中国互联网金融领域频频爆雷和跑路，已造成局部的社会风险，冲击金融体系。这很可能会被美国和西方利用来打击中国。但这些爆雷和跑路还都是小麻烦，试想，假如马云预料前景不妙加入跑路队伍，以阿里巴巴"大到不能倒"的体量，其产生的破坏力将是几何级的金融海啸，定会冲垮中国的金融防线，进而波及经济并危及政权。这是当局必须防范的，不能出半点差池。而要让这个金融海啸不发生，先要防范它的控制人马云。恰在此时，马云撞上枪口，给了当局一个整治他的理由。

中国政府现在的工作重点之一是修补在经济、科技、金融、军事和政治等方面隐藏的一个个豁口和漏洞。若当局不是出于防范系统性金融风险的考量，对马云对监管当局的冒犯也许会网开一面，可一旦出于此目的，就不能放过马云，因为在政权的安危面前，再"伟大"的人物也是要乖乖就范的，否则就会被当作绊脚石而踢开。既然要整治马云，就不单要清理他的阿里系的股权结构，也要防范他这些年以影响力建立起的政经结构和关系网络，包括与海外的联系，而湖畔大学会被当局看作这一政经结构和关系网络的重要组成部分甚至是链接点。湖畔苛刻的招生条件，也被普通大众批评为名人与富人的俱乐部，志不在教育，这亦为当局的整治行动减少了不少舆论阻力。

事实上，当局非常忌讳这样的俱乐部或小圈子。在过去二三十年里，中国官商两界建立了许多类似小圈子，如泰山会，就是中国顶级富豪的俱乐部，湖畔大学的创办人，包括马云都是它的会员。但据说泰山会近年已经很少举办活动，接近瘫痪。湖畔大学虽然戴着培训企业家的帽子，但也逃不过被清理的可能。

马云期待"湖畔办300年"的梦想无疑要破灭。在习近平时代，已无马云校长的存在空间。他若要东山再起，恐怕只能等到和他亲近的势力掌控中共政权，但那时马云很可能垂垂老矣。而中国政府和企业家的紧张关系，也将伴随习时代的下半程。随着时间推移，它会构成习政权和中共的一大隐忧和不安的变量。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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