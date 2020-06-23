客座评论：港版国安法，北京露出利齿

（德国之声中文网）香港回归中国23年，港府欲就基本法23条自行立法而不得，让北京忧虑香港变成反中基地，去年爆发的反送中抗争，尤其是勇武派局部暴力行径以及反对派的某些港独言行，更加深了北京此一印象，让北京忧心如焚，此乃北京在5月召开的两会上"突然"祭出港版国安法的背景和近因。尽管世人清楚北京制定港版国安法的决心不会更改，外界对此法的激烈反应大概不能迫使北京收回法律，然而，包括笔者在内，许多人认为，西方特别是美英的制裁威胁有可能让北京修改某些条款，使法案变得柔和一点，以减轻港人对该法案的恐惧和抵触情绪，同时亦减缓美英对北京和香港的制裁。

但现在从法案草案来看，港版国安法的严厉程度超出外界预期。北京不但在香港设立两套国安机构--港府的国家安全委员会和隶属北京的驻港国安公署，而且，还将在国安委设立国安顾问一职，且国安案件的审理由行政长官亲点法官，打破香港长期实行的由终审法院首席法官决定审理法官的做法和传统；此外，驻港国安公署也将有部分执法功能，对"特定情形"的"极少数案件"具管辖权，其权力和地位不受香港法律约束。这些条款内容的细节虽然还需北京做出进一步的界定、解释说明，但也无可争议地暴露出北京对港版国安法从重从严的意图，以及北京对香港的高度不信任。

事实上，北京推出港版国安法本身，即表明对香港的不信任，法案草案内容的严厉，是对这种不信任的最好注脚。北京不只不信任香港，不信任香港的法官队伍，亦不信任自己一手挑选的港府。这种不信任表现 在几个方面：（1）两个国安机构的设置，让驻港国安公署去监督、指导、协调港府的国家安全委员会，摆明了北京要防止港府的国安队伍不听北京指令，做出什么让北京恼怒的事情出来；除此之外，（2）在港府的国安委直接派驻北京的国安顾问，用香港反对派的话说，就好像内地由政法委书记指导国安工作，或者为国安委安排一个北京的党委书记，表面看他是顾问角色，实际是国安委的的"太上皇"，他的意见国安委不能不听；（3）国安案件由香港特首指定法官，北京的用意很明显，即将那些不听从自己旨意，不"爱港爱国"的法官尤其是外籍法官排除在外，此前北京对反修例运动中港警抓反对派而法官放人的做法非常不满，多次抨击，这次正好借机清理法官队伍，这种行政对司法的干预，犹如插入香港司法的尖刀，会破坏香港最宝贵的法治和司法独立；但即便如此，北京还不放心港府和特首，所以（4）港版国安法赋予驻港国安公署可以依法办理危害国家安全犯罪案件，对"特定情形"的"极少数案件"交由公署和北京有关机构直接管辖，以震慑香港反对派。这是北京在港版国安法里安排的四道保险。

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因此，外界尤其香港反对派不要把港版国安法看作假老虎，纸老虎，它是真老虎，已经张开饥饿的大嘴，露出锋利的牙齿，等待北京指令以随时啃噬不听话的人。

北京之所以从重从严制定港版国安法，而不像多数人猜想的那样在香港民众和西方的反对下变得相对节制点，原因除了北京想利用目前营造出的它认为有利于自己的让港人尤其反对派有些恐惧的舆论效应，趁热打铁，收到对将于7月开始的香港立法会选举效果，即香港反对派慑于国安法的威力而不敢在选举期间制造事端，甚至减少反对派当选议员；亦可能是，美英对香港和中国的制裁威胁触怒了北京，激起了其好斗精神。此前，美国威胁要取消香港独立关税区地位，对港府和北京的官员实行包括冻结资产在内的制裁，英国则威胁要给300万港人移民英伦的资格。对此北京发出了反威胁，若上述制裁变成事实，北京将进行反制。

难道北京就真的不担心利益受损？当然担心。在香港于北京有巨大利益的情况下，它会谨慎平衡港版国安法和香港因受美英制裁而丧失国际金融地位的关系。但另一面也要看到，对北京特别是习近平而言，政治安全、政权安全始终是第一位的，虽然对香港给中国造成的政治和政权安全的实际后果，北京多半是虚妄和夸大的，但不论是受其治港系统的信息误导，还是认为在目前凶险的外部环境下宁愿把事情想象得严重点，总之，在所谓两害之间，北京选择了牺牲香港保政权安全。

北京不会在港版国安法的问题上后退。从中美最近的夏威夷会谈自说自话，各自表态以及中印边境的冲突和剑拔弩张来看，北京在如此艰难的状态下依然选择对美印持强硬立场，那么，港版国安法有内地民意的强大支持，再大的外部压力，北京认为它也是能顶过去的。

这是一个政治力量不对称的游戏。预计港版国安法最早于7月最晚于9月香港新一届立法会组成前实施，就目前状况言，该法的实施之日，将是"一国两制"在香港实际的终结之日，尽管还挂着这个招牌。

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