 客座评论：消失的香港由禁歌開始 | 评论分析 | DW | 16.06.2023

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客座评论：消失的香港由禁歌開始

反送中运动的代表歌曲《愿荣光归香港》即将成为“禁歌”。虽然法院要到7月21日才对禁制令进行审理裁决，但是这首歌在很多串流平台已经无法播放。旅居台湾的香港媒体人曾志豪指出，香港这个原本的自由之港，正在变成一纸公文便可禁止歌曲流通的“纸禁城”。

曾经的合唱《愿荣光归香港》场景以后不会再有了

曾经的合唱《愿荣光归香港》场景以后不会再有了

（德国之声中文网）香港本來是自由之港，現在變成「紙禁城」，一紙公文發布便禁止了歌曲流通的城市。《願榮光歸香港》被特區政府向法庭申請禁制令，禁止任何人「廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展 示或複製歌 曲《願榮光歸香港》不論是其曲調或歌詞或曲詞」，鉅細無遺，趕盡殺絕，禁絕這歌。

我們先說事情的發展。

法庭本來排期7月21日再處理，也就是說，理論上在721之前的一個月時間，《願榮光》仍然是合法流通的歌曲，可惜只是理論上。在律政司正式向法庭申請禁制令後，幾個音樂串流平台，都突然發現《願榮光》的不同版本都下架了，只剩下一個台語版孤零零鎮守，似乎也象徵華文圈中只有台灣仍是中共未能完全控制的地方

沒有人出來解釋，是版權持有人主動下架，還是串流平台動的手，但看起來，有人對這個禁制令官司，不抱樂觀，所以即使還有一個月的「安全期」，也搶先下架。

而這股「提前自保」的風氣也慢慢擴散，有傳媒發現，政府要禁制的32條《願榮光歸香港》YouTube影片當中，有最少3條已無法觀看，包括台灣公共電視製作的《藝術很有事》第60集，「不允許在香港播放」；一條混入反修例惡搞歌曲《肥媽有話兒》的影片被上載者移除；一個《願榮光》純樂器版本「無法播放」。

所以小結論是﹕在政府禁制令未成功申請前，已有串流平台上的歌曲和youtube上的影片，提前下架或限制播放，明顯受到禁制令的烕脅，一旦禁制令發出，可能會有更多youtube影片會下架，如果上載者覺得自己人身安全受影響。

即使上載影片者身在海外，也不能保證自己不受影響，中共最近發起的「清朗」行動，跨境在海外懷疑拘捕了「拆牆運動」的發起人喬鑫鑫，足可為戒。又或者之前有身在日本的香港人，在FB上發布了一些被指為支持港獨的言論，結果回港時被捕。

资料照片：2020年6月的香港抗议者

资料照片：2020年6月的香港抗议者

所以，當特區政府頒下了禁制令，要禁絕《願榮光》這首歌曲，便會令人擔心，不服從者，即使身在海外，會否也成為被追究的對象？

而最大影響還未出現，就是Google的取態。因為特區政府最大的願望，就是Google把《願榮光》的搜尋結果移除，因為政府宣稱，這首歌被人誤會為「香港國歌」（Hong Kong anthem），也導致之前幾個國際運動賽事中，都有播錯國歌事件。

Google會向禁制令屈服，刪除這些「錯誤聯想」搜尋結果嗎？如果會的話，Google等於向政治審查屈服，之後港府可能仍會向Google提出更多要求，例如移除「831打死人」的「錯誤指控」搜尋結果？又或者「六四天安門屠殺」也是「錯誤資訊」，到時會否又要再次跪低清理？这样的话Google和百度，又有何分別？

如果Google不肯屈從，那便違反政府的禁制令內容，因為它仍然提供「分發、傳播、展示」《願榮光》的平台，Google可能要再次撒出中國--不過這次是中國香港。同樣，香港人的資訊自由也是受到影響，還是只能使用百度了。

最大的影響，便是政府認為，自己擁有替這個城市選擇可以唱甚麼歌、不可以聽甚麼歌、以及如何解釋一首歌的「最後決定權」。香港這個城市的自由選擇意志，再被一點一滴的剝奪。

曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人，目前旅居台湾。

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  • 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

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  • 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。

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