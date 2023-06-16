客座评论：消失的香港由禁歌開始

（德国之声中文网）香港本來是自由之港，現在變成「紙禁城」，一紙公文發布便禁止了歌曲流通的城市。《願榮光歸香港》被特區政府向法庭申請禁制令，禁止任何人「廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展 示或複製歌 曲《願榮光歸香港》不論是其曲調或歌詞或曲詞」，鉅細無遺，趕盡殺絕，禁絕這歌。

我們先說事情的發展。

法庭本來排期7月21日再處理，也就是說，理論上在721之前的一個月時間，《願榮光》仍然是合法流通的歌曲，可惜只是理論上。在律政司正式向法庭申請禁制令後，幾個音樂串流平台，都突然發現《願榮光》的不同版本都下架了，只剩下一個台語版孤零零鎮守，似乎也象徵華文圈中只有台灣仍是中共未能完全控制的地方。

沒有人出來解釋，是版權持有人主動下架，還是串流平台動的手，但看起來，有人對這個禁制令官司，不抱樂觀，所以即使還有一個月的「安全期」，也搶先下架。

而這股「提前自保」的風氣也慢慢擴散，有傳媒發現，政府要禁制的32條《願榮光歸香港》YouTube影片當中，有最少3條已無法觀看，包括台灣公共電視製作的《藝術很有事》第60集，「不允許在香港播放」；一條混入反修例惡搞歌曲《肥媽有話兒》的影片被上載者移除；一個《願榮光》純樂器版本「無法播放」。

所以小結論是﹕在政府禁制令未成功申請前，已有串流平台上的歌曲和youtube上的影片，提前下架或限制播放，明顯受到禁制令的烕脅，一旦禁制令發出，可能會有更多youtube影片會下架，如果上載者覺得自己人身安全受影響。

即使上載影片者身在海外，也不能保證自己不受影響，中共最近發起的「清朗」行動，跨境在海外懷疑拘捕了「拆牆運動」的發起人喬鑫鑫，足可為戒。又或者之前有身在日本的香港人，在FB上發布了一些被指為支持港獨的言論，結果回港時被捕。

所以，當特區政府頒下了禁制令，要禁絕《願榮光》這首歌曲，便會令人擔心，不服從者，即使身在海外，會否也成為被追究的對象？

而最大影響還未出現，就是Google的取態。因為特區政府最大的願望，就是Google把《願榮光》的搜尋結果移除，因為政府宣稱，這首歌被人誤會為「香港國歌」（Hong Kong anthem），也導致之前幾個國際運動賽事中，都有播錯國歌事件。

Google會向禁制令屈服，刪除這些「錯誤聯想」搜尋結果嗎？如果會的話，Google等於向政治審查屈服，之後港府可能仍會向Google提出更多要求，例如移除「831打死人」的「錯誤指控」搜尋結果？又或者「六四天安門屠殺」也是「錯誤資訊」，到時會否又要再次跪低清理？这样的话Google和百度，又有何分別？

如果Google不肯屈從，那便違反政府的禁制令內容，因為它仍然提供「分發、傳播、展示」《願榮光》的平台，Google可能要再次撒出中國--不過這次是中國香港。同樣，香港人的資訊自由也是受到影響，還是只能使用百度了。

最大的影響，便是政府認為，自己擁有替這個城市選擇可以唱甚麼歌、不可以聽甚麼歌、以及如何解釋一首歌的「最後決定權」。香港這個城市的自由選擇意志，再被一點一滴的剝奪。

曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人，目前旅居台湾。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。