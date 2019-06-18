客座评论：波斯湾冲突的有限升级

（德国之声中文网）与伊朗的冲突升级。而伊朗核协议在签署4周年纪念日到来的前夕，比以往任何时候都面临着更大的威胁。美国单方退出了该协议，并对伊朗实施更严厉制裁。伊朗方面则违反协议条款，周四（7月11日）试图在霍尔木兹海峡扣押一艘英国油轮，以此对一艘伊朗油轮在直布罗陀附近海域被扣押事件进行报复。

无需大肆渲染

这不是什么好消息，用不着大肆渲染。因为参与者毕竟还是遵守了理性冲突管理的规则。虽然伊朗此举违反了2015年7月5日签署的协定条款，但是还没有达到立即废除该协议的程度。

伊朗正在一步步违反协定，但是始终保持在可以迅速收手的范畴。如果德黑兰对冲突的迅速升级和战争感兴趣的话，它可以宣布取消核协议，而且也可以停止国际核能组织视察员对其核设施的视察，从而继续加紧发展其核计划。

然而伊朗并没有这么做。它对其浓缩铀的浓度也只是略微提高，从原来所允许的3.67%浓度提高到5%，而不是挑衅性的提高到20%。

伊朗提高了铀浓缩的浓度

伊朗显然发出了继续寻求对话的信号。7月6日，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rohani）为此与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）进行了电话磋商。伊朗希望通过其战略离间美国与欧盟。美国威胁要对伊朗采取更严厉制裁。而伊朗则期待欧盟提出一个新的外交倡议，以遏制华盛顿的制裁计划。

朝鲜作为典范

从短期来看，德黑兰的战略是逐步和有计划的让冲突升级，同时又不让国家陷入一场永远打不赢的战争。从长远来看，德黑兰领导层越来越多地在效仿朝鲜的模式。

伊朗媒体经常大肆宣扬朝鲜的远程导弹可以到达美国的任何地方以及伊朗已经在努力推进其导弹计划。这意味着，特朗普总统将继续加紧对伊朗施压。

现在，关键在于欧洲人是否能够成功地与伊朗保持最低限度的合法贸易。如果不成功，核协议就彻底成为一纸空文。接下来就是伊朗威胁继续推进核项目。最迟到这个时候，冲突才真正升级到危险的程度。

作者：Rainer Hermann, 原载《法兰克福汇报》

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