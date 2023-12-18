 客座评论：没错，大陆确实要介入台湾选举，但不仅仅如此 | 评论分析 | DW | 18.12.2023

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评论分析

客座评论：没错，大陆确实要介入台湾选举，但不仅仅如此

在距离台湾选举投票不足一月，三党都在卖力竞选之际，中国商务部近日发布公告，认定台湾对大陆构成贸易壁垒。时评人邓聿文认为，商务部的这一纸公告反映了大陆处理对台经贸思路的转变。

中国商务部12月15日认定台湾对大陆构成贸易壁垒

中国商务部12月15日认定台湾对大陆构成贸易壁垒，但未提后续将对台采取何种制裁

（德国之声中文网）中国商务部12月15日发布了对台湾贸易壁垒调查的最终结论的公告，认定台湾对大陆构成贸易壁垒。由于台湾选战正酣，大陆商务部的这个调查结论在台湾内部引起强烈反应。三党候选人对此都有回应，其中国民党候选人批评民进党未有能力处理好两岸经贸关系，只会进行政治操弄；民进党候选人则指责这是中国公然介入台湾大选，言下之意要帮助国民党赢得选举，"抹红"侯友宜。

商务部的调查结论原本是10月9日要公布的，后延长3月，公告时间截止到2024年1月12日。虽然这并非意味着一定要在该日才公布结论，而是在10月到次年1月这段日期内都可以公布，但从外界来看，既然选择的最后公告截止日是1月12日，一般都会把它理解为公告时间就是在该日。而商务部延期3月再公告的行为本身，也表明大陆确实有避免被台湾（主要是民进党）批评为干预选举的考量，因为台湾选举1月13日出结果，如果商务部1月12日公布台湾对大陆构成贸易壁垒这个结论，基本上不可能影响台湾选民的投票意愿，民进党也就不能找此理由攻击中国介选。

大陆有用经济议题介选的意图

现在距离台湾选举投票不足一月，三党都在卖力竞选。在这个敏感时刻，大陆商务部公布此调查结论，显然改变了原先不准备介选的想法，而有用此举影响台湾选举之目的。之所以有这个想法的改变，主要是蓝白合破局后，国民党候选人侯友宜的选情看起来不错--目前蓝绿候选人的民调虽然赖清德依然领先，但已缩小到误差范围内--如果大陆再助国民党一把，侯友宜是有机会赢得选举的。而大陆眼下能够影响台湾的，是经济。台湾有将近五成的外贸依赖大陆，其中又有将近五成是传统产业，这块是ECFA的主体部分，也是台湾就业人口的主体。如果台湾因贸易歧视导致ECFA中断，受影响最大的是传统产业的从业人员。故而，假若国民党操作得当，台湾内部有将近一个月的时间让这个议题发酵，引导民众特别是中小企业主、从业人员和农民认为责任出在民进党政府，从而把选票投给侯友宜，蓝营翻盘并非不可能。

台灣2024總統大選誰能脫穎而出？

大陆新思路：对台单方让利可能结束

就此而言，赖清德指责中国商务部在这个时间刻意发布贸易壁垒公告，是公然介入台湾大选，不是没有道理。但是，大陆的目的也不仅仅是为国民党助选。因为大陆非常清楚，现在公布这个调查结论，反而最可能被绿营拿来指责大陆打压台湾，介入选举，抹红国民党，而以过去的历次经验来看，只要中国话题被卷入台湾选举，不管大陆是否真的做了介选动作，只要被批评介选，实际结果一定是有利民进党而非国民党，所以大陆又被揶揄为民进党的"助选员"。今次台湾选举，以台湾目前的政治生态和民意，蓝绿争夺的焦点是无特定立场的中间选民，他们支持谁，谁就有可能赢得选举。而以民进党所掌控的媒体资源，对大陆商务部这个举措的批评，大概率会使得中间选民去支持赖清德，赖选胜的机率反而更高。这个情况大陆当然了解，知道了仍这样做，解释只有一个，即大陆现在并不介意被绿营批评为干预台湾选举，国民党和民进党谁上台，大陆其实不是特别在意，处理台湾问题，确如它自己所说，有自己的思路和节奏，不受台湾选举的影响，并已经做好了赖清德上台的准备。

  • Taiwan Vize-Präsident William Lai

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    “务实的台独工作者”

    今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。

  • Taiwan Wahlen | Hsiao Bi-khim

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”

    父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。

  • Taiwan Wahlen | Hou Yu-ih

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    “黑道克星”出身的“温和派”

    国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。

  • Taiwan Wahlen | Jaw Shaw-Kong

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    昔日“政治金童”

    蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。

  • Taiwan Wahlen | Ko Wen-je

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    “政坛怪咖”

    医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。

  • Taiwan Wahlen | Cynthia Wu

    2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？

    从“新光公主”到副总统候选人

    吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。


那么，大陆为什么对国民党的候选人上台与否，也表现得不很在意呢？原因可能出在侯赵抛出的两岸政见特别是赵少康关于两岸问题的强硬表态上。虽然他们都认同九二共识，表示当选后要和大陆重开谈判，走"和中"路线，但两人尤其赵少康在和台湾大学生的对话以及政论节目中对大陆表达了军事上的强硬立场，这已经让大陆民众很不满，无疑也会影响大陆当局对他们的看法，而导致大陆提前公布贸易调查的结论。对大陆当局来说，虽然希望侯友宜当选，但比起赖清德来，也只是勉强接受而已，如果贸易壁垒调查的结论对国民党有助选作用，也只是附带结果。从大陆民众的反应看，普遍支持商务部这样做，他们认为，国民党和民进党不过是独台和台独的区别，大陆和台湾的经贸往来，理应像对待其他国家一样，公事公办，不能对台湾单方让利，还被它不领情。

商务部的这一纸公告反映了大陆处理对台经贸思路的转变。"穷台"固然谈不上，但单方让利可能确实结束。接下来就看大陆会出台什么惩罚措施。国台办对商务部的决定已表态称，民进党当局对大陆采取的贸易限制措施，违反ECFA有关条款，依据相关规定研究采取相应的措施。根据中国《对外贸易壁垒调查规则》第33条规定，如果被调查的措施或者做法被认定构成贸易壁垒，商务部应视情况采取以下措施：一、进行双边磋商；二、启动多边争端解决机制；三、采取其他适当的措施。中国《对外贸易法》第40条也规定，"国家根据对外贸易调查结果，可以采取适当的对外贸易救济措施"。但是大陆不会跟蔡英文政府进行咨商，因为咨商的前提是台湾承认"九二共识"，这于台湾是绝无可能接受的。虽然台湾表示到WTO解决争端，但大陆认为这是两岸之间的问题，也不会主动到WTO启动多边争端解决机制，人们看到，商务部在进行贸易壁垒的调查时，一开始就把它和ECFA挂构，指台湾违背了在ECFA的承诺，以非经济的方式拒绝让大陆产品来台，为的是阻绝这一条路。最后剩下大陆单方采取惩罚措施。一般认为，大陆先会拿ECFA早收清单里的部分台湾产品开刀，继而全部中止早收清单的500多项产品，最后废除已经到期的ECFA。只是这第一步什么时候出台，是在明年1月13日台湾选举结果出来前还是出来后，不好确定。

不排除大陆在1月13日之前选择早收清单中的部分涉及就业多的行业产品提高关税，或设立非关税的行业壁垒，以影响这部分民众的投票意愿，然后，假如是赖清德当选，对早收清单的全部产品提高关税，如果赖在选举期间和选后有过激言论和行动，下一步就是废除ECFA；假如是侯友宜当选，双方恢复磋商，台湾需要开放大陆产品来台，但台湾开放的力度决定大陆对待ECFA的程度。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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