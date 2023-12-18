客座评论：没错，大陆确实要介入台湾选举，但不仅仅如此

（德国之声中文网）中国商务部12月15日发布了对台湾贸易壁垒调查的最终结论的公告，认定台湾对大陆构成贸易壁垒。由于台湾选战正酣，大陆商务部的这个调查结论在台湾内部引起强烈反应。三党候选人对此都有回应，其中国民党候选人批评民进党未有能力处理好两岸经贸关系，只会进行政治操弄；民进党候选人则指责这是中国公然介入台湾大选，言下之意要帮助国民党赢得选举，"抹红"侯友宜。

商务部的调查结论原本是10月9日要公布的，后延长3月，公告时间截止到2024年1月12日。虽然这并非意味着一定要在该日才公布结论，而是在10月到次年1月这段日期内都可以公布，但从外界来看，既然选择的最后公告截止日是1月12日，一般都会把它理解为公告时间就是在该日。而商务部延期3月再公告的行为本身，也表明大陆确实有避免被台湾（主要是民进党）批评为干预选举的考量，因为台湾选举1月13日出结果，如果商务部1月12日公布台湾对大陆构成贸易壁垒这个结论，基本上不可能影响台湾选民的投票意愿，民进党也就不能找此理由攻击中国介选。

大陆有用经济议题介选的意图

现在距离台湾选举投票不足一月，三党都在卖力竞选。在这个敏感时刻，大陆商务部公布此调查结论，显然改变了原先不准备介选的想法，而有用此举影响台湾选举之目的。之所以有这个想法的改变，主要是蓝白合破局后，国民党候选人侯友宜的选情看起来不错--目前蓝绿候选人的民调虽然赖清德依然领先，但已缩小到误差范围内--如果大陆再助国民党一把，侯友宜是有机会赢得选举的。而大陆眼下能够影响台湾的，是经济。台湾有将近五成的外贸依赖大陆，其中又有将近五成是传统产业，这块是ECFA的主体部分，也是台湾就业人口的主体。如果台湾因贸易歧视导致ECFA中断，受影响最大的是传统产业的从业人员。故而，假若国民党操作得当，台湾内部有将近一个月的时间让这个议题发酵，引导民众特别是中小企业主、从业人员和农民认为责任出在民进党政府，从而把选票投给侯友宜，蓝营翻盘并非不可能。

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大陆新思路：对台单方让利可能结束

就此而言，赖清德指责中国商务部在这个时间刻意发布贸易壁垒公告，是公然介入台湾大选，不是没有道理。但是，大陆的目的也不仅仅是为国民党助选。因为大陆非常清楚，现在公布这个调查结论，反而最可能被绿营拿来指责大陆打压台湾，介入选举，抹红国民党，而以过去的历次经验来看，只要中国话题被卷入台湾选举，不管大陆是否真的做了介选动作，只要被批评介选，实际结果一定是有利民进党而非国民党，所以大陆又被揶揄为民进党的"助选员"。今次台湾选举，以台湾目前的政治生态和民意，蓝绿争夺的焦点是无特定立场的中间选民，他们支持谁，谁就有可能赢得选举。而以民进党所掌控的媒体资源，对大陆商务部这个举措的批评，大概率会使得中间选民去支持赖清德，赖选胜的机率反而更高。这个情况大陆当然了解，知道了仍这样做，解释只有一个，即大陆现在并不介意被绿营批评为干预台湾选举，国民党和民进党谁上台，大陆其实不是特别在意，处理台湾问题，确如它自己所说，有自己的思路和节奏，不受台湾选举的影响，并已经做好了赖清德上台的准备。

那么，大陆为什么对国民党的候选人上台与否，也表现得不很在意呢？原因可能出在侯赵抛出的两岸政见特别是赵少康关于两岸问题的强硬表态上。虽然他们都认同九二共识，表示当选后要和大陆重开谈判，走"和中"路线，但两人尤其赵少康在和台湾大学生的对话以及政论节目中对大陆表达了军事上的强硬立场，这已经让大陆民众很不满，无疑也会影响大陆当局对他们的看法，而导致大陆提前公布贸易调查的结论。对大陆当局来说，虽然希望侯友宜当选，但比起赖清德来，也只是勉强接受而已，如果贸易壁垒调查的结论对国民党有助选作用，也只是附带结果。从大陆民众的反应看，普遍支持商务部这样做，他们认为，国民党和民进党不过是独台和台独的区别，大陆和台湾的经贸往来，理应像对待其他国家一样，公事公办，不能对台湾单方让利，还被它不领情。

商务部的这一纸公告反映了大陆处理对台经贸思路的转变。"穷台"固然谈不上，但单方让利可能确实结束。接下来就看大陆会出台什么惩罚措施。国台办对商务部的决定已表态称，民进党当局对大陆采取的贸易限制措施，违反ECFA有关条款，依据相关规定研究采取相应的措施。根据中国《对外贸易壁垒调查规则》第33条规定，如果被调查的措施或者做法被认定构成贸易壁垒，商务部应视情况采取以下措施：一、进行双边磋商；二、启动多边争端解决机制；三、采取其他适当的措施。中国《对外贸易法》第40条也规定，"国家根据对外贸易调查结果，可以采取适当的对外贸易救济措施"。但是大陆不会跟蔡英文政府进行咨商，因为咨商的前提是台湾承认"九二共识"，这于台湾是绝无可能接受的。虽然台湾表示到WTO解决争端，但大陆认为这是两岸之间的问题，也不会主动到WTO启动多边争端解决机制，人们看到，商务部在进行贸易壁垒的调查时，一开始就把它和ECFA挂构，指台湾违背了在ECFA的承诺，以非经济的方式拒绝让大陆产品来台，为的是阻绝这一条路。最后剩下大陆单方采取惩罚措施。一般认为，大陆先会拿ECFA早收清单里的部分台湾产品开刀，继而全部中止早收清单的500多项产品，最后废除已经到期的ECFA。只是这第一步什么时候出台，是在明年1月13日台湾选举结果出来前还是出来后，不好确定。

不排除大陆在1月13日之前选择早收清单中的部分涉及就业多的行业产品提高关税，或设立非关税的行业壁垒，以影响这部分民众的投票意愿，然后，假如是赖清德当选，对早收清单的全部产品提高关税，如果赖在选举期间和选后有过激言论和行动，下一步就是废除ECFA；假如是侯友宜当选，双方恢复磋商，台湾需要开放大陆产品来台，但台湾开放的力度决定大陆对待ECFA的程度。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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