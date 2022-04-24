客座评论：永远的领袖与愤怒的人民

（德国之声中文网）距离中共二十大还有半年左右，地方党委陆续在“造神”比赛中语不惊人死不休，其中以广西区委的表态最为谄媚。其近期召开的第三次全会强调，要尽职尽责，以高度的政治自觉锤炼党性、忠诚核心，永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖。

经历过文革或熟悉文革历史的的中国人，对上述话中的“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”定会感慨万千，不错，这是典型的文革语言，是专门用来对“伟大领袖”表忠的。自习近平在十八届五中全会成为中共核心后，官方虽始有意识地在全党大搞个人崇拜，党的文件开口闭口“习核心”，颂扬习对中共和中国的贡献，但最肉麻的，也不过像浙江省委十四届十次全会所说的这样——学深悟透、对标对表，统一思想、统一意志、统一行动，充分展现省委忠诚核心、拥戴核心、维护核心、紧跟核心的鲜明政治态度，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。广西区委的表态与之比起来，又创造了中共表忠文化的一个新高度。

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然而，广西区委的这个效忠绝不会是最后一个。随着地方党委全会的相继举行以及中共二十大代表遴选工作的结束，如果再有其他省市党委和官员发出这种表忠，将一点都不奇怪。比如，日前在深圳主要领导干部调整大会上，已经履新广东省长的前深圳市委书记王伟中一连用了五个“始终感恩感怀总书记”来表达他在深工作五年期间，习对广东和深圳的“山高水长的关怀厚爱”，把习描绘成一个“慈父”般的领袖。虽然在表忠上没有广西区委那么赤裸裸，可拍马屁的技巧也是不输后者。

权力腐蚀人，绝对权力绝对腐蚀人。在一人独裁体制下，“腐蚀”有两层含义：一是对官员来说，由于其晋升和政治前景取决于权力最顶端的那个“独夫”的个人好恶，从而使得他们有动力去巴结讨好奉承独裁者，说违心的话，做违心的事，不惜扭曲自己，鲜廉寡耻，出卖灵魂。在这种官场文化中，一个正直的人要想不被逆淘汰，就得同流合污，加入表忠潮流。二是对独裁者而言，哪怕他开始有华盛顿那样对权力的高度警觉，然而一旦尝到权力的甜头，便欲罢不能，难以抵御权力的诱惑，被各种花言巧语包围，从起初的排斥慢慢地适应接受，到后来的暗示和鼓励，认为个人崇拜无伤大雅甚至搞点个人崇拜也没什么大不了。毛泽东就曾理直气壮地说，共产党应该搞个人崇拜。

图片回顾：中共历史上的领导人 陈独秀 陈独秀（1879-1942）1915年创办了《新青年》杂志，是新文化运动的主要倡导人之一。1920年起参与中国共产党的创建，在一大上当选中央局书记。1927年辞职，1929年因与当时共产党领导层意见不合被开除党籍。陈独秀的政治命运复杂坎坷，他是早期的马克思主义者、后来接受过托洛茨基主义，曾被国民政府拘捕监禁。中共建政后长期对他的官方评价是走上了“右倾机会主义”的错误路线。

图片回顾：中共历史上的领导人 博古 博古（1907-1946）本名秦邦宪，生于杭州，曾留学苏联。1925年加入中国共产党，1931年在共产国际的支持下接替王明担任中共中央政治局书记。由于红军在他的领导下连遭重大损失，他在遵义会议上退出中共领导集体。1946年博古在国共和谈期间，因飞机失事遇难。

图片回顾：中共历史上的领导人 张闻天 张闻天（1899－1976）1925年加入中国共产党，曾留学苏联。回国后张闻天来到中共根据地瑞金，担任中共中央政治局委员、中共中央书记处书记。遵义会议后，张闻天被推举为中央委员会总书记。在陕北随着毛泽东权力的扩大，张闻天的地位逐渐下降。中共建政后，他曾任住苏联大使、外交部副部长。1959年，张闻天被划为“彭德怀反党集团”成员，受到批判。

图片回顾：中共历史上的领导人 毛泽东 毛泽东是中国共产党创始人之一，在1935年的遵义会议后逐步确立了其党内领导地位。中国官方将毛泽东定位为党和国家的缔造者以及第一代领导集体核心。毛泽东思想被列为中国共产党的主要指导思想之一。但是毛泽东从上世纪50年代起主导或发动的反右、大跃进、四清运动、文化大革命等运动造成中国社会千万人死亡、经济蒙受巨大损失、文化遗产遭严重破坏、社会结构出现深层断裂等危害后果，这也让他在官方之外得到的评价褒贬不一。尽管如此，1998年出版的《时代》杂志仍将毛泽东列入20世纪100名最重要的人物。

图片回顾：中共历史上的领导人 刘少奇 刘少奇曾经被毛泽东视作接班人选之一。他曾先后任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全国人大常委会委员长和中国国家主席。有看法认为，由于刘少奇反对毛泽东倡导的“三面红旗”并且在四清运动上与毛泽东产生激烈矛盾，最终导致二人关系破裂。文革开始后，刘少奇被迅速打成“走资本主义道路的当权派”并被冠以“叛徒、内奸、工贼”的头衔。1968年，刘少奇被永远开除出党、撤销党内外一切职务。次年，他在放逐、拘禁中于河南开封病死。1980年，中共十一届五中全会为刘少奇全面平反并恢复其作为党和国家领导人的一切名誉。

图片回顾：中共历史上的领导人 周恩来 周恩来是中共开国元勋之一，建国后一直担任总理职务。中国史学界和很多国外史学家认为，周恩来顾全大局、相忍为国，尽力使用各种管渠道，以不同方法减少动乱之影响，也曾被江青等人称为“灭火队长”。邓小平曾在中共党内高层谈到周恩来在文化大革命中的作用时说过两句话。一句是：“如果没有总理，文化大革命的局面可能更糟。”另一句是：“没有总理，文化大革命也不会拖得那么久。”美国汉学家费正清这样比较周与毛的一生：“他是一位具有古典风格的总理，相比之下，毛泽东更像一位真龙天子，他可以在风云变幻的云雾中恣意纵横，时隐时现，而周恩来则不同，他仿佛一直在权衡时势，修补残局。”

图片回顾：中共历史上的领导人 华国锋 毛泽东生前指定华国锋为自己的接班人，并留下遗言“你办事，我放心”。华国锋在毛泽东逝世后，与汪东兴、叶剑英等联手逮捕“四人帮”，结束文化大革命，成为党政军最高领导人。他被普遍认为是“两个凡是”（“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”）的提出人。因为与邓小平在政治路线上相左，1980年年底华国锋被迫退出中共核心领导集团。2008年8月20日，华国锋因病在北京逝世。

图片回顾：中共历史上的领导人 邓小平 至今仍被中国官方称作“改革开放的总设计师”的邓小平一生未曾担任过中国国家元首、中国政府首脑或中共最高领导职务，但从1978年12月（中共十一届三中全会）至1989年11月辞去中共中央军委主席（中共十三届五中全会）一职前，外界普遍认为他是实际的最高领导人。2018年纽约时报中文网刊发的一篇客座评论中评价邓说：“从邓一生的革命经历看，虽然他是个务实派，但本质上，邓是共产主义的信徒，身上还带有传统中国遗留下来的专制DNA。……这是他作为改革者的历史局限性，也使得中国改革很大程度上是一个跛足的改革——只有经改，没有政改。”

图片回顾：中共历史上的领导人 胡耀邦 上世纪80年代初，胡耀邦进入了中共最高领导人的行列，成为中共中央总书记。不过，力推改革的他引起了党内其他元老的不满。到了1986年前后，邓小平等元老认为胡耀邦纵容"资产阶级自由化"、纵容"全盘西化"。1987年初胡耀邦被迫辞去总书记职务。赋闲的他，依然受到党内改革派、知识分子、学生群体的欢迎。值得一提的是，胡耀邦被迫辞职时，党内高层人物中只有习近平的父亲习仲勋力挺他。

图片回顾：中共历史上的领导人 辞世引发八九民运 1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的天安门民主运动，最终遭致镇压，酿成“六四”惨案。在胡耀邦去世至今的30年间，这名推动平反"文化大革命"期间冤假错案、主导"真理标准大讨论"的中共前总书记，一直是“敏感词”。图为1986年，东德统一社会党中央委员会总书记昂纳克访华期间，在胡耀邦的陪同下参观南京长江大桥。

图片回顾：中共历史上的领导人 赵紫阳 赵紫阳被视为中共领导集体中的开明派。70年代末他在四川主政时期进行了中国全国最早的人民公社改建乡政府的试点，揭开了中国农村改革的序幕，并取得很好效果。当时有顺口溜：“要吃米，找万里；要吃粮，找紫阳。”1987年，赵紫阳接任胡耀邦担任中共中央总书记。除大力发展市场经济外，他还积极提出并设计政治体制改革方案，推进改革开放的深化，曾一度被认为是邓小平的接班人。但在1989年的“六四”事件中，赵紫阳因公开表示同情学生和反对武力镇压，而招致邓小平、陈云、李先念和李鹏等人的不满，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，于2005年逝世。

图片回顾：中共历史上的领导人 李鹏 在1949年中共建政以来出任总理的政治人物中，除了开国元勋周恩来之外，李鹏无疑是其中资历最深者。在其政治生涯中，李鹏担任了十年总理（1988年到1998年），十五年政治局常委（1987年到2002年），还曾担任五年名义上国家最高权力机关-全国人大的常委会委员长（1998年到2003年）。但是，李鹏在中国政坛及社会中的名望却几乎是历届总理中最低的。这一点直到其去世也没有改变，而其症结无疑是1989年的六四事件。北京学者章立凡对李鹏的评价是：“尽管在任内乏善可陈，且有六四事件的巨大阴影，但李鹏实确实忠实于中共信仰或其执政利益。所以我觉得他也就是一个比较符合中共标准的共产党人。”

图片回顾：中共历史上的领导人 江泽民 八九民运爆发后，时任总书记赵紫阳因反对镇压学生而失去权力，在一些中共元老们的推荐下，邓小平最终决定用江泽民取而代之。当时仅担任了短短两年上海市委书记的江泽民从原来的政治局委员直接跃升为政治局常委、中共中央总书记。德国维尔茨堡大学的中国问题专家列维评价江泽民时说：“在大部分外国观察家眼中，他被视为一个机会主义者。”北京学者章立凡认为，江泽民是一个“比较张扬个性，有表现欲”的领导人，“善于弹奏乐器，时不时还唱首歌。他不断的用各种方式来表现他的才艺”。2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。

图片回顾：中共历史上的领导人 “老人干政” 除了初期经历了六四后的外交孤立和经济动荡之外，在江泽民随后的政治生涯之中，中国总体局势相对平稳，先后迎来加入世贸组织、香港回归和申办奥运和世博会成功等重大事件。2002年，江泽民辞去中共总书记职位，将权力交给被普遍视为邓小平隔代钦定接班人的胡锦涛。但是，江泽民并没有同时辞去中央军委主席职务，直到2005年才彻底完成“交班”。除此之外，退休之后的江泽民依然时常出现在媒体上，出席各种活动。历史学者章立凡分析说：“中国政要跟西方政要的不同。虽然邓小平废止了终身制，但实际上邓小平并没有废止老人干政。江延续了这种老人干政的传统，整个胡锦涛时代都处于老人干政的状态之下。”

图片回顾：中共历史上的领导人 胡锦涛 胡锦涛是中共第四代领导集体的核心人物，其任内的政治体制也被一些媒体称作“胡温体制”。胡锦涛在执政期内延续了邓小平提出的“韬光养晦”政策，强调“不折腾”，以较为低调的姿态保证了中国经济十年的快速上升，中国一跃成为世界第二大经济体。但是反对者批评胡温政府在一些重大政治、经济、社会、环境问题上采取回避态度或者应对不力，给外界以十年不作为、击鼓传花的印象。有看法认为，“老人干政”之下，“胡温体制”实际上是“九龙治水，互不相让”的寡头体制，造成腐败横行、军中权力被架空、政法委变成独立王国的局面。2012年11月召开的中共十八大上，胡锦涛卸任中共中央总书记和中共中央军委主席的职务，由习近平接任。胡锦涛成为中华人民共和国成立后，首位一次交出所有权力的非终身制最高领导人。

图片回顾：中共历史上的领导人 温家宝 温家宝于2003至2013年间担任国务院总理，是中共总书记胡锦涛主政下的重要领导成员。2013年3月，温家宝卸任前夕，德国《法兰克福汇报》发表的一篇文章评价他是“胡锦涛主政下最高领导层中唯一一个敢于提出政治改革的人。他曾间接表示，他可以想象，可以把中国村一级的选举制度提升至县和地区一级，可以允许更多民主。他也是将民主和自由称为普世价值的唯一最高级别官员。但是，温家宝在其10年任期中没有做出过努力，让设想成为现实”。《中国影帝温家宝》的作者余杰认为，温家宝任内“中国政治大幅退步，经济上更造成国进民退”。2012年10月25日，美国《纽约时报》大篇幅刊发关于温家宝的家族成员在温家宝担任领导岗位期间，借机贪污了至少27亿美元巨额财富的相关报道，引发各界轰动。

图片回顾：中共历史上的领导人 习近平 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动，导致包括前政治局常委周永康在内的大批官员入狱。与此同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。与此同时，在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

图片回顾：中共历史上的领导人 终身领导？ 2018年，中国全国人大投票通过取消国家主席任期制，使得习近平有可能长期执政。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。



集权与个人崇拜

习在政治上师法毛。虽然中共党章明令反对个人崇拜，但是他的制度设计和政治宣传，个人崇拜的味道非常浓厚。很难说习近平不知道他的下属和宣传机构在为他造神，把他塑造成中国人民的“英明领袖”，这即使不是出自他的指令，也是他默认的。一般来说，集权和个人崇拜间的界限是很模糊的。也许习集权的目的确实想做点事，然而渐渐地，他会觉得权力不够用，因为自我认为要做的事太多，这样就需要集中更多的权力，这样在做更多事的借口下，集权的过程本身变成了目的，到最后大权独揽。此时离个人崇拜只有一步之遥，但这个界限太难把握，很容易在集权的过程中滑向个人崇拜。事实上，事情到这个地步，独裁者常常主动搞个人崇拜，以此来巩固权力。

二十大不只是一次权力的重新洗牌，还是一次国家走向的选择。习要确保他的政治路线在二十大后得到延续并强化，就不能推出代理人，而必须连任。因为推出一个傀儡总书记，鉴于总书记这个职位本身的正当性和权威性，习至少在形式上要屈居第二；另外，就算代理人是习的影子，两者也无法做到完全同步，代理人会有自己的想法和盘算，不想长时间在身后有一个督军，从而久必有异心。故对习言，最好还是自己在二十大名正言顺地继续掌舵，做总书记。

中国四川省一处少数民族民众家中张贴的习近平宣传画

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当然，习要二十大连任，不会在他上台初期就已规划好，其时他的权力基础非常不稳固，其目标和之前的胡锦涛一样，应该是做满两届交棒退休。可随着权力稳固，他的政治野心也跟着膨胀起来，最晚在2015年十八届五中全会成为核心，他已经把眼光瞄准二十大。之后所做的一切都是在为二十大顺利连任做铺垫和布局。大体说来，过去九年习执政还比较顺当，虽有美国的围堵，特别又加上疫情的爆发，对他的权力提出了挑战，可在强力防疫下，有惊无险地渡过了过去两年。北京冬奥会在部分西方国家的抵制下也顺利举办。俄乌战争则至少现在没对中国带来直接的负面冲击。社会的反习势力特别是他的政敌，都被他清洗得无招架之功。在外界看来，他的连任没有问题。

但是独裁者始终难以放下一种不安感。习在过去九年中，将中国最有势力的五股人马都得罪了，将他们中的大部分推到自己的对立面：太子党和红二代、以平台经济为代表的资本和资本家、落马的腐败官员、右派知识集团、坚持正统或原教旨马列毛思想的极左。这五股力量，外加美国和西方的围堵以及国内和海外的反共势力，让习每走一步都如履薄冰，战战兢兢，觉得有无数暗影躲在看不见的地方，伺机反扑和制造事端。所以当局早早宣称，今年要把维护政治安全放在第一位，为的就是防微杜渐，确保二十大如期顺利召开，不出任何差错和意外。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



开历史倒车的改变

在这种不安感的支配下，习需要在党内营造一种备受拥戴的气氛和景象，以加强二十大连任的合法性。毕竟，在经济下滑、民生维艰的当下，除反腐，习拿不出过硬的政绩让人们尤其党内高层对他的连任有发自肺腑的信服。何况反腐现在也充满争议。可以说，习的所谓新时代，实在缺乏功绩支撑，不像毛邓，一个为中共打下了天下，一个将中国从狂热的意识形态中解救出来

习虽然也给中共和中国带来了很大改变，但这种改变是开历史倒车的，不为多数人希望和需求。面对此种情况，他要堵住党内高层对他连任的质疑，一方面制造恐怖气氛，另一方面还须有人为他抬轿，颂扬他的英明领导，以掩饰他实际政绩的苍白，好给世人一种印象，他的连任乃众望所归。广西区委的“永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”，深圳书记的五个“始终感恩感怀总书记”，目的就是要起到这种洗脑宣传效果：他是为人民谋幸福的领袖，我们要永远拥戴他。

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然而，习千算万算，未料到他通过个人崇拜包装的人民领袖的光辉形象会毁在上海疫情上。如果用一种迷信的说法，这可是“天意”，因为上海是他的亲信主政的地方，并且之前一直以对疫情的“精准防控”著称。但上海这次疫情的大爆发，尤其是野蛮封城而生出的种种乱像和灾害，不但使习的动态清零“抗疫神话”破产，也让世人彻底看清在他这些年的强力管控下，其官僚队伍的无能和社会治理的衰败，由此激起的民怨和不满正在民间酝酿，它是否会演变成一场民间抗议的风暴，取决当局后续对疫情的防控和民怨的化解，可显然，民心思变的土壤已经准备好了。

“四月之声”这个6分钟的视频的广泛传播，官方吹鼓手张维为被揍传言的一片叫好，还有民间成立的“上海自治救存委员会”在社交媒体上号召市民发起敲盘行动，抗议当局的封控，都反映了民众对当局的不满情绪越来越强烈。这是中国疫情两年多来民众反抗意识的大觉醒，它代表的是民意的真正转变，从而也是对习近平政治权威的一种否定。

虽然这种否定目前没有以激烈的反抗形式出现，对习的权力和地位不足以形成冲击波，故而不大可能对他的连任有任何实质的影响，可是，愤怒的种子已经播下。以上海官员的素质，其管理一向以精细见长，这场抗疫竟搞成如此不可思议的混乱，变成一场人为灾难，从中央到基层的官僚系统内部一定出了某种结构性的大问题。很可能，习近平权力大厦的松动和崩塌会从官僚体系内部的溃败开始。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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