客座评论：民进党该道歉、台湾人该谈戒严

韩国戒严事件烧到台湾，民进党团发文以此为例，比喻台湾也有“暗黑恶势力侵蚀这个国家”，虽然其后删文并表示“并非支持戒严”，但消息已传至国际，引发议论。DW中文客座评论员林冠瑜分析此事对台湾的影响和启发。

1987年5月19日，台湾示威者要求结束台湾政府38年的戒严。 图像来源: Sung Lung-chuan

（德国之声中文网）韩国在短短2天经历了6小时旋风式戒严又解严，真是吓坏全世界，尤其是总统尹锡悦宣布后，连同党党鞭都说“看新闻才知道”，可见其决策过程有多戏剧化，可谓是超越韩剧的男人。

在韩国宣布戒严一片混乱之际，台湾人也陷入了集体的戒严PTSD（创伤后压力症候群）之中。在同时间，民进党立法院党团的一则社群贴文加入乱斗，让网络舆论瞬燃，连韩国与许多外媒都跟进报道“民进党支持戒严”，使国内在野党有把柄趁机猛攻、支持者则忧虑戒严再临。

立场上，我强烈认为民进党应该正式道歉，因为无论如何硬凹是“转发国际资讯”，都突显说词苍白可笑。就算严格说来，贴文没有任何鼓吹“戒严”之实，但台湾人作为“专业戒严户”，此种发文无异是在伤口上洒盐、是毫无历史敏感度的低级辩驳！就连台湾戒严的始作俑者国民党都能说上一嘴，批评民进党把韩国的戒严伤口当作“消费”素材。这实在是滑天下之大稽。

但关于戒严的讨论，挞伐民进党发文的轻率、无知的同时，“戒严”是否要成为台湾的洪水猛兽，无法被讨论的佛地魔，是该重新思考。如果多数台湾人都认同“亡国感”并非虚幻的自我想像，那是不是可以藉此时机来讨论：面对紧急时期的台湾，我们又该如何自处？

心灵戒严的台湾人

台湾自1949年到1987年经历长达38年又56天的戒严状态，金门更长达43年，是除了叙利亚之外全世界第二长的戒严国家。

在“动员戡乱体制”与“戒严令”双管合一之下，衍伸出许多恶法戕害人权，而“戒严”使军事审判体制取代正常法制体制，是延续到解严后，法律体系仍在用力弥补的转型正义课题之一。

以上这些描述当然都是法律范畴上的戒严，实际上要一般人具体说出“戒严”哪里影响了生活，可能结果是一问三不知。但可以确定的是，即使解严多年后，真正的警备总部不复存在，台湾人“内心的小警总”还是重重地盘据于心灵；即使回避政治，避免涉入其中，无形的“戒严”还是捆绑了手脚。

像过去就有学者与调查指出，台湾四面环海，群山耸立，台湾人理应熟谙山性、水性，但山与水都具战争利用与防卫等理由，戒严衍伸法律如《戒严时期台湾地区各机关及人民申请进出海岸及重要军事设施地区办法》、《台湾地区沿海海水浴场军事管制办法》，都限制一般民众难以接近海岸，更不要说亲近海洋。

同理，山林如《台湾省戒严期间山地管制办法》等法，都是从法令开始，一点一滴筑造起的心灵结界，原以为制度解严终使人解放，殊不知心灵戒严，才是台湾人各方面的紧箍咒。

2024年11月30日，台湾总统赖清德在台湾桃园机场出发前往太平洋岛国出访。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

台湾人能好好讨论紧急状态了吗？

台湾人的戒严心魔其来有自，而解严后法制未修，可能也出于在可预见的未来，台湾必不重蹈覆辙的坚定意念。但从台湾目前的处境而言，面对有可能出现的紧急状态，建立相对保障人民权利的紧急法制，才是真正不重蹈覆辙的不二考量，否则反而陷入事态时无法可用，更有可能落入极权或受极权所害的危险之中。

“戒严法”当然是面对紧急事态最极致的法律展现，相关因应法律如特别条例、紧急命令等，都应该摆在自主防卫层次下做思考。

回顾台湾曾颁布紧急命令的几次情况，包含1959年“八七水灾”、1999年“921大地震”等重大灾害事件，还有1978年中华民国与美国断交、1988年蒋经国逝世等政治事件。

2003年SARS疫情爆发，民进党陈水扁政府未有紧急命令；2020年新冠疫情，蔡英文政府选择不发布紧急命令，而是制订特别条例。当时外界认为，紧急命令相对可能有进一步限制人权的疑虑，不应贸然使用。

陈水扁不用、蔡英文不用，那赖清德呢？去年赖清德还在任副总统时，曾被问及是否重启核四，他说在紧急状态时会考虑，此说法被国民党认为是挽救选情。时任总统蔡英文则缓颊：赖的意思是台湾在遭全面封锁的极端状态之下，才可能以紧急命令的权力重启。

言下之意，即使危险并非即在眼前，但包含蔡英文与赖清德在内，都肯认台湾有紧急风险须考量。但极端会是什么？台湾人是否有共识在不情愿的紧急状态中，赋予政府权力对人民自由做出限制？

中国解放军东部战区司令部2024年10月14日发布消息，显示中国在台湾周围进行的“联合利剑-2024B”军事演习的地点，部署飞机和舰艇包围台湾。 图像来源: PLA/AFP

与其忧虑激进，不如恐惧迟钝

今年6月，美国媒体财经内幕（Business Insider）转述了国外战略专家认为，解放军频繁演习与军机绕台，对台湾的军事存在常态化，事实上就是在降低台湾人的防备戒心，采取前美军印太司令部司令阿基里诺（John Aquilino）等人口中所言“温水煮青蛙”、攻其不备的战略。

此次尹锡悦宣布戒严的讲稿里表示是为了应对“亲北势力瘫痪政府”；台湾有一部分真心举双手支持“台湾戒严”的观点，就是建立在台湾国会上都有显而易见的“中共代理人”的忧患上。

我必须逆风地说，台湾《戒严法》自1949年修订后，就未再有所修订，至今已75年。对于现下的台湾，“亡国感”如何具体而为，不让其为“芒果”空想，就是落实国家的自主防备。经过75年整体台湾社会状况演进，沟通与交通科技的大跃进，《戒严法》何以能不重新审视？

民进党国会小编固然愚蠢，但一味批判紧急法制则是因噎废食。认真自省，与韩国人面对朝鲜议题相比，台湾人与其忧虑反应过度，不如恐惧是否过于迟钝。因为历史，担心戒严造就威权时，在能民主的时刻里，是否用民主捍卫民主，是台湾人的当务。

网红、前议员“呱吉”邱威杰在民进党“戒严文”事件后，在社群上发文，将戒严比喻为“打老婆”，受到网友激赏。

该文形容“戒严文”是叫自己的太太（台湾在野党），看看别人打老婆（韩国国会）有多惨，要自家妻子罩子放亮。此般“打老婆”的比喻，突显台湾人看“戒严”的心理状态：负面但有效！先不讨论为什么呱吉要把国民党比喻成民进党的太太，但“戒严”有关的紧急法制如何“正向又有效”，是时候台湾人站在防卫的立场谈戒严了！

林冠瑜是1986年出生的台湾媒体人，做过出版和新闻编辑，以及主持过广播每日晨间新闻，现在斜杠podcast主持人与没有下班时间的二女之母。

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