 客座评论：武统进程是否会开启 | 评论分析 | DW | 15.05.2020

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评论分析

客座评论：武统进程是否会开启

自1月蔡英文以大比率选胜台湾总统后，有关统独的对决在两岸迅速升高。新冠疫情的爆发，则为武统增加了更多的变数或机率。在这种情况下，即将到来的蔡英文“5·20”讲话对两岸关系如何表述，是否会触发大陆《反国家分裂法》设定的武统三个条件，牵动各方神经。

Symbolbild Taiwan Flagge (picture alliance/Arco Images GmbH/ J. T. Werner)

(德国之声中文网）外界是有理由担忧台海爆发军事冲突的。一方面，民进党立委已经提出动议，要将具有小宪法之称的"两案人民关系条例"中的"国家统一"几个字去掉，虽然民进党强调此乃党员个人想法，不是蔡英文的授意，也非民进党党团立场，但在台湾两党恶斗下，此举已被国民党指控为搞"法理台独"，也遭到北京国台办的严厉警告；另一方面，中国也宣布，从5月14日到7月31日，解放军在唐山港京唐港区举行军事演习和实弹射击，此次军演的时间之长、战区跨度之大--据悉解放军将进行多军兵种、跨战区的两栖登陆、夺取岛屿、抗击登陆、防空反导等多个实战化演练科目，在解放军的军演史上，都比较少见，特别是由于演习时间跨度包括蔡英文的"5·20"讲话在内，普遍被认为必要时为武统台湾做准备。此外，日本媒体也曝出，解放军8月还将在南海举行针对夺取东沙岛的军事演习，此岛现在台湾的控制下。

DW.COM

有评论认为，习近平已经用6年时间进行反腐，确立起了在中共的稳固地位，再用10多年夯实经济和军事，把攻台的短板一一补齐，到2030年左右就可以发动武统了。 (13.01.2019)

在月活跃用户据称高达4.65亿的新浪微博上，台湾总统蔡英文再次当选连任似乎完全不是一个网民愿意或敢于发表意见的焦点话题。而环球时报总编胡锡进在微博上谈「武统选项」的言论，更多地引发的是嘲讽、质疑和批评。 (13.01.2020)

特朗普签署《台北法案》引起北京强烈抗议，说美国「干涉中国内政」。这也导致中国武统台湾舆论再起，认为美国疫情严重的这个时刻，是「解决台湾问题最佳时机」。不过中国军事专家却警告，若不慎将满盘皆输。 (05.05.2020)

中国大陆一直没有放弃统一台湾的执念，台湾则一直在寻求机会独立。过去，两岸至少还存在和平统一的交集，但在民进党重新执政后，和统的机会愈来愈渺茫，蔡英文的再次当选，表明和统的可能性接近完全丧失，特别是疫情发生后台湾对大陆的刺激，让大陆民意也出现更多放弃和统转而接受武统的趋势。

虽然对中国统一台湾的决心没有多少人会怀疑，然而什么时候才是武统的合适时机，分歧很大。一种看法认为，眼下正是解放军武力攻取台湾的良机。因为疫情打乱了美国的正常步骤，特别是美国的航母官兵染上了新冠病毒，削弱了美军的战斗力，没有美军的驰援，台湾自己的军队是抵御不了解放军进攻的。持此种看法者，既包括一般的民众，也有军事学者和军方人士。

鹰派对武统打"退堂鼓"

不过让中国网民大跌眼镜的是，向来以鹰派自居的解放军将领乔良和戴旭等，却对武统打"退堂鼓"，乔良最近连续接受采访和发文，阐述为何不主张武统，以及目前不是武统好时机。他的核心意思是，相比中国的复兴，统一台湾要退居次要地位。而且，统一台湾不是大陆和台湾的事情，是中国和美国的问题。在中国的实力没有压过美国前，任何贸然的武统行动，都会使中国复兴功亏一篑。尽管如此，乔良也认为，对于美国用台湾给中国挖坑的行为，"现在是结束这种游戏的时候了。中国只需要用一次实际行动（什么行动，可以让美国及台湾当局去猜），向台湾民众也向世界做一次郑重宣示：台湾在中国的'大炮'射程之内，这就是最后的真理，台独之心必须死掉。"

对乔良关于武统不可轻率急进的看法，一些学者著文反驳，有人甚至给这位鹰派将领戴上"投降主义"的帽子。鉴于乔良的身份，他可以比一般的民众，包括非军方学者获取北京高层关于台湾问题的更多和更真实的信息，所以不清楚他的看法包含多少高层的意思，假如这只是他个人的看法，显然，他的台湾问题要让位于中国复兴的观点，并由此主张等到中美实力对比发生变化后再来处理台湾问题，是不符合习近平意图的，或者是对习的意图的曲解。

从十九大关于台湾问题的阐述看，习有在任期内解决台湾问题，不像邓小平，把它留给后代子孙去解决的想法。故而有观点认为，习改国家主席任期制，其中一个考虑就是台湾问题，他要把这个"功劳"留给自己而不是其他的中共领导人。

按照习近平的解释--也是中共的一贯叙述，所谓民族复兴，当然包含统一台湾在内，无论从逻辑和事实来看，都不能把两者割裂，否则，民族复兴的内容就是残缺的，或者更直白地说，民族还没有复兴。再从领导人的心理看，即使中国大陆根据十九大规划，在2030年如期实现基本现代化，进入发达国家行列，然而，也没有收回台湾--无论用什么方式--所建立的文治武功，在历史上的地位更重要更显赫。这样的功勋和巨大的历史地位对专制国家的领导人，都具有极大的诱惑性，会让他们欲罢不能，跃跃欲试。

习近平很可能提前武统台湾

基于上述分析，我去年就撰文指出，在未来10多年内，习近平要强行武统台湾，这个时间点，大概会在2030年左右。

China: Xi Jinping zu COVID-19 (picture-alliance/J. Peng)

“从十九大关于台湾问题的阐述看，习近平有在任期内解决台湾问题的想法”

至今我仍坚持这个看法，但认为时间很可能提前。原因在于中美关系变坏了。习近平武统台湾最担忧的是美国--或者一定程度上也是西方--的干预，包括军事干预对中国经济和所处国际环境的破坏，这也是北京过去对武统犹豫不决的一个因素。然而，这几年美中关系的全面走坏，特别是这次疫情所加剧的美中对抗，使得这种担忧一定程度上正在成为事实。未来如美国的追责和索赔引发冷战，西方其他国家也跟进参与，形成中西之间的强烈对抗，其对中国造成的后果跟和中国打一场战争差不多，那么，习近平也就卸下了这个"忧虑"包袱，可以放手武统台湾了。这还不考虑若中国国内发生动荡北京要通过武统台湾转嫁危机。当然，前提是习近平认为在台湾和美国打一仗，中国必会胜。关于这一点，从目前接触的信息看，多数认为解放军取胜的可能性较大。

虽然美中关系和两岸局势会加速北京武统步伐，不过我也认同乔良的看法，北京不可能利用疫情对美国的打击而贸然发动战争。北京要武统台湾，为减少国际干预，必须有一个师出有名的理由，也就是《反国家分裂法》第八条所列的三种情况。尽管蔡英文会在台湾独立的路上走得更远，但她会注意不让北京抓到辫子，不会公然修改宪法或举行统独公投之类活动。"两案人民关系条例"拿掉"国家统一"毕竟不等于修宪。

蔡英文政府未来会不会这么做，无法预估，但至少可以确定，在她的"5·20"讲话中，不大可能对大陆发起挑衅，而是以她1月选胜讲话的基调为准。原因在于，蔡是一个比较理性的领导人，不会像激进台独势力一样，拿2300万台湾人民的生命和福祉做赌注，去追求自己的历史定位。尽管疫情给了台湾一个非常难得的有利国际环境，正如一些媒体所说，对台湾独立的事业，目前真正是过了这个村就没有这个店，但蔡也明白两岸实力差距，如果"5·20"讲话宣布独立或有这方面的表示，立即会引来大陆开战，而若没有美国的支援，台湾是支撑不了几天的。但在新冠疫情横扫美国，包括美军受到感染的情况下，美国也很可能以此为借口，不出兵和中国打一场本来就胜负不定的战争。即使美国出兵，台湾也大有可能变成一片焦土。任何理性的领导人，都不会走这着险情。

然而，可以肯定的是，战争的风险越来越高。中国大陆的这两场军演，既是演习，也有临战预防的成分，也就是，一旦在演习期内发生在北京看来触发武统的事件，那么演习就变成真正的军事行动。从这个角度说，武统进程实际已经开启，但这会是一个时断时续的长过程。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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