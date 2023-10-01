 客座评论：欧盟的反补贴调查能成功吗？ | 评论分析 | DW | 01.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

客座评论：欧盟的反补贴调查能成功吗？

政治学者张俊华认为，欧盟对中国电动车的反补贴调查一方面是西方汽车业睡大觉、丢失竞争能力的结果，同时也是缺乏政治信任的表现，更是中国有意地采用“举国体制”的必然结果。本文就此问题，力图从源头上做一个剖析。

欧盟委员会主席冯德莱恩在9月13日的年度欧盟咨情演讲中宣布，欧委会将对中国电动汽车展开反补贴调查

欧盟委员会主席冯德莱恩在9月13日的年度欧盟咨情演讲中宣布，欧委会将对中国电动汽车展开反补贴调查

（德国之声中文网）记得在2006年我在柏林的德国社会科学研究院工作，当初我们的团队受宝马汽车公司的委托，帮助他们对中国的燃料电池的汽车项目做一个全面的调查，并对其发展做一个预测。 该项目是由90年代末曾在德国奥迪公司担任重要职务的万钢先生倡导的。 他当初给中国政府写的一封信中强调，目前，中国的市场换技术的做法并不能给中国的汽车行业带来显著的进展，而在燃料电池方面，中国与西方均在一条起跑线上，所以值得一搏。 

万钢的贡献

当时的中国政府非常重视他的建议，不仅请他回国当了海归，同时给了他足够的经费，在同济大学建立了研发团队，而且调动了上海汽车工业界对其予以极大的支持。 万钢正是凭借这个项目和平台，慢慢地当上了同济大学的校长，然后又被提拔到中央层面，任科技部部长。

在研究一年后，我们的报告也出来了。但后来我发现，宝马汽车公司的领导阶层并不看好所谓的绿色能源的发展趋势，他们认定宝马还能继续吃老本。中国依然是个好市场。就跟当今的德国整个汽车行业一般，宝马已经习惯于那种靠着中国市场吃饭的“舒适的全球化”了。  想到这里，今天，欧洲汽车行业看着中国汽车产品惊叹，欧洲已经跟中国脱节了到一代人，也就毫不奇怪的了。 

实际上， 中国的电动汽车的成功，实在也是歪打正着。万钢的团队一开始想研发的产品是燃料汽车，燃料电池汽车也可以算作电动汽车，但你可以在五分钟内给电池灌满燃料，而不是等上几个小时来充满电。燃料电池汽车也是电动汽车，只不过“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比，燃料电池可以补充。但是，该团队在研发的过程中，发现这里难度太大。因为不仅在技术上难度大，而且从生产的生态来说，远不是那么容易。因为这里涉及到大量氢气的制造、储藏、运输等问题。于是，他们开始找捷径。于是，便从燃料电池汽车的研发转换到了纯电动汽车。后者当然从技术上来看，简单不少。  

上海已成电动之城

从某种意义上来说，纯电池汽车的理念是，随着可再生能源成本的降低，使用绿色电源则成必然，而纯电池车则可大大地利用这样的机会，即可用绿色电源生产电动车，又能在产品销售后，利用绿色能源。但实际上，中国尽管是一个太阳能和风能大国，但即便现在，绿色的电源比例非常小。 在当初，电动车表面上是绿色产品，但不管从生产到使用，实际上并非绿色。这也是当时在中国政府内引起争议的原因。记得工信部的张国宝在2019年时，就公开对万钢的电动车的论据表示不满。 

重商主义的战略

但是，万钢有一点是比较幸运的。即他的电动车项目正好符合中国政府的重商主义的战略，也就是是当初“中国制造2025”规划中的钦定的项目。电动车便被中央认定是今后有前途、要赚大钱的产品。所谓中国式的重商主义，就是认定中国能生产出类似于电动汽车的绿色产品，从而出口到西方国家。 因为西方国家特别看好绿色的产品。 于是，政府决定通过各种渠道来支持该工业的发展。 

于是，中国政府几次作努力，在全国范围内，推动电动车在国内的使用。因为中国人口多，市场大 ，这样有利于把中国当成最大的试验场，从而提高技术水平。同时，除了使用威权的手段，中国官方也采用了设定法律框架，规定所有汽车制造商在生产时，需满足一定的电动车的额度。而自从2000年来，几代党的领导人在重商主义战略的一致性，保证了电动车的持续发展。更值得一提的是，自从采用5G以来，中国汽车的信息化、智慧化水平大大提高，这对增强中国电动车卖点也直接起到了推动的作用。 

最后，必须看到的是，习近平执政时期，他完成了一个重要事项，即对民企实行忠诚式的改造 （党领导一切）。 这样，使得在全国汽车行业出现了前所未有的、国企、民企共同努力实现政府的重商主义的战略服务的目标。现在打入欧洲市场的，尽是比亚迪、蔚来汽车和小鹏汽车等民企的产品。 

电动车平民化 中国制造？

技术与体制上的竞争

回过头来看发达的工业国，德国的汽车界上面已经有所提及，其他汽车制造商当时跟宝马公司一般，并不看好绿色汽车的发展，同时对中国的努力也不屑一顾。而是甜滋滋地作着自己的产品享受中国庞大的市场的梦。 日本尽管在燃料电池作了不少努力，而且也生产出了燃料电池汽车，但是，由于高昂的成本，加之该产品的生态环境并不是很顺利，所以卖点并不好。 

由于西方国家（包括日本）并没有像中国那种大规模的、贯穿各界的“举国体制”， 所以即便有补贴，跟中国比也是小巫见大巫。 况且，在中国，所谓的工业政策，就是设定有发展前途工业，然后集中力量办大事。所谓的补贴，从来就是一个褒义词汇，并非想西方把它跟市场机制对立的那种贬义。 而且，一旦把该方向确定，多渠道的补贴，多层面的支持，是理所当然的事。 中国几乎是世界上唯一的、用混杂的经济手段跟西方至少在表面上是纯市场的做法竞争的国家。这种补贴体现不仅是中央政府和地方政府给厂商的资金，而且从工人的收入、肮脏的能源（煤电）， 低水平的社会保障、产业链在环保方面的低标准、低价的车牌号等等，都体现出一种独特的“举国体制”上的补贴。 

反补贴调查 - 无法捋清的问题

而正是如此，在中国电动汽车开始涌入欧洲大陆时，才造成了欧盟的担忧。今年参加慕尼黑车展的所有展商之中，光来自中国的品牌就占去了41%。这不能不说使得业界大为惊讶。 欧盟很清楚，在美国对中国车特别反感、同时也并不像欧洲人喜欢绿色汽车的情况下，欧洲市场对中国来说绝对重要，因为它基本上是中国以外电动汽车唯一的主要销售市场。中国无法简单地转向非洲或南美等其他地区，那里对电动汽车几乎没有需求。

但导致欧盟委员会决定采取补贴调查的原因并非单一，而是多重的。但如同上面所描述的，中国的补贴是多层面的多到连中国人自己也无法计算的清楚的。 从这一点来说，欧盟的代表团跑到中国，肯定也会陷入迷茫的误区，不知所措。笔者可以断定，这种补贴的调查是无法得到一个清晰的结果的。 

中国电动车大军压境 德国怕了没？

当然，隐藏在着补贴调查的后面，实际上还是一种政治不信任。 而这种政治不信任，通过习近平的执政风格，显然是大大地被强化了。 

首先是俄罗斯的教训。 2021年，即俄罗斯入侵乌克兰的前一年，欧盟从俄罗斯进口的天然气占其消费总量的40%，石油和煤炭分别占27%和46%。

其次是从中国那里得到的可再生能源的教训。 欧盟在电池方面对中国的依赖程度，可能会达到类似俄乌战争前对俄罗斯能源的依赖程度。

再有就是竞争能力。尽管中国卖到欧洲的车价格远高于其在中国国内的卖价。但即便如此，欧洲的电动车价格上依然无法跟中国的竞争。 法国更是如此。 

最后，如同中国处理特斯拉车子一般，欧盟对中共领导的民企的产品的数据安全等问题，肯定也存有疑义。而幼稚的德国人似乎没有看到这种问题的存在。 德国汽车业担心是，他们舒适的全球化 （舒适的依赖中国）美梦无法继续做下去了。 德国汽车工业近1/3的汽车在中国销售，而且从中国采购许多原材料和零部件，例如电池。等等。

当然， 严格地说，如果把补贴看成是一种“生态”问题的话，那么在中国外国企业何不享受这个补贴呢？ 按此理，在中国生产特斯拉是否也应该列为补贴行列呢？ 

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。 文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体："去风险"的风险

本周，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对来自中国的电动车展开反补贴调查，必要情况下，甚至会引入惩罚性关税。德国车企喜忧参半，他们担心德国车会成为中国政府反制措施的牺牲品。

德语媒体：欧盟自己也巨额补贴本土电动车

欧盟委员会对中国电动汽车开展反补贴调查，依然是德语报刊的关注热点。《巴登报》指出，其实欧盟也为自己的电动车产业提供巨额补贴。《法兰克福汇报》则批评说，中国电动汽车市场份额猛增不仅仅靠的是补贴，也因为其品质胜过欧洲竞争者，欧洲人最好先减少官僚习气、振兴本土产业，而不是采取贸易保护手段。

IAA慕尼黑国际车展：中国车商占据半壁河山 特斯拉重新亮相

周一，世界最大规模的车展之一--慕尼黑车展拉开帷幕。特斯拉缺席十年之后，再度登台亮相，同来自中国的厂家争夺电动车行业的霸主地位。

相关音频视频

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

相关内容

European Commission President Ursula von der Leyen delivers her annual speech on the state of the European Union and its plans and strategies looking ahead, at the European Parliament, Wednesday, Sept. 13, 2023 in Strasbourg, eastern France. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

欧盟：欧洲经济有能力应对中国的报复措施 15.09.2023

布鲁塞尔宣布对中国电动汽车开展反补贴调查的计划之后，中国警告此举将严重损害中欧贸易关系。周五欧盟做出回应，坚称欧洲经济足够强大，可以应对任何来自中国的报复措施。

European Commission President Ursula von der Leyen delivers her annual speech on the state of the European Union and its plans and strategies looking ahead, at the European Parliament, Wednesday, Sept. 13, 2023 in Strasbourg, eastern France. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

德语媒体："去风险"的风险 15.09.2023

本周，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布将对来自中国的电动车展开反补贴调查，必要情况下，甚至会引入惩罚性关税。德国车企喜忧参半，他们担心德国车会成为中国政府反制措施的牺牲品。

European Commission President Ursula von der Leyen delivers her annual speech on the state of the European Union and its plans and strategies looking ahead, at the European Parliament, Wednesday, Sept. 13, 2023 in Strasbourg, eastern France. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

德语媒体：欧盟自己也巨额补贴本土电动车 16.09.2023

欧盟委员会对中国电动汽车开展反补贴调查，依然是德语报刊的关注热点。《巴登报》指出，其实欧盟也为自己的电动车产业提供巨额补贴。《法兰克福汇报》则批评说，中国电动汽车市场份额猛增不仅仅靠的是补贴，也因为其品质胜过欧洲竞争者，欧洲人最好先减少官僚习气、振兴本土产业，而不是采取贸易保护手段。