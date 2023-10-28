客座评论：李克强——改革开放的最后殉道者

（德国之声中文网）从去年秋天的“二十大”结束至今，中国的政局就跌宕起伏，几乎每个月都有惊人事件发生，连带社会、经济也充满动荡。就在中国政府官宣李尚福、秦刚两位国务委员落马之际，刚刚卸任的前总理李克强就在上海暴亡，令中国公众错愕，不敢相信。

的确，李克强走的匆忙，没有留下什么政治遗嘱，而他短短十年的总理生涯，政绩似乎乏善可陈，政治遗产也近于无。当然，这挡不住人民的怀念，尤其是他在执政最后一年在深圳、在人大会议上的留言，无法不让人对这位邓小平改革开放路线的最后一位看守者倍生敬意，也无法不让中国人将他与晚清重臣、也是李克强同乡的李鸿章相比较，李鸿章犹如补锅匠一般缝缝补补到最后一刻却无力挽回大清颓势。

李克强逝世后的当天，他的合肥市红星路旧宅外逐渐被悼念的菊花和人群淹没，公众在社交媒体微信上以各种方式悼念，特别是大学生们难得地参与其中，甚至纷纷“预约”进入天安门广场悼念，引发中国高校管理层的高度紧张。他们害怕李克强的死亡可能再次引发胡耀邦1989年同样心脏病发作去世后的大规模学生抗议。

胡耀邦是中国政坛中团派力量的缔造者和灵魂人物，也是改革开放路线的象征和牺牲品。李克强则是最后一位团派重量级政客，作为党内幸存的最后一个派系力量代表与习近平共治十年，如李鸿章一般修修补补，也没有撑过卸任后的一年，不能不说颇有一些舍身成仁的悲剧色彩，成为中国改革开放路线的最后殉道者。

这或许是李克强唯一的政治遗产，也就是名节。这是传统中国儒家知识分子最为在乎的，但在当下中国却可能最无关紧要的，堪自持却不足以改变哪怕些微历史进程。

毕竟一介书生。

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



李克强纵有文革后新一代知识分子的专业能力和传统士人的民本情怀，纵有1980年代强烈的改开使命感，身居高位却眼睁睁看着在他任内中国日益闭关锁国、民生困苦、市场经济和法制建设双双陷入停滞，极大背离了身为一位1977级北大法律系精英的初衷，也辜负了党外民众对他的期望、对改开的最后信心。不能不说，这也是李克强政治生涯最大的遗憾。

在这个意义上，中国公众此刻的心情，显然不同于34年前主要是知识分子和青年学生对胡耀邦开明作风和平反知识分子功绩的缅怀，而更像与李克强总理任内十年“苦苦支撑、节节败退”的境遇高度共情，将李克强所展现的中国知识分子万般无奈、徒留名节的悲剧性命运代入自身。与其说他们在悼念前总理，不如说是一种集体安慰，对每个人自己过去十年的生活退行和无能为力而点上蜡烛。

这种高度共情，与去年底内地人民对乌鲁木齐火灾受害者的同情、与1976年初周恩来去世后人民的悲伤并无区别。李克强身后的遗憾不仅是他个人的、从政生涯的失败，也是整个时代的悲剧、中国人民的命运。人们无法不追问，有关中国改革为何失败、中国的现代化为何难以走出“超稳定”的历史怪圈，犹如1980年代知识分子们热衷的一个马克思主义命题：中国能否走出卡夫丁峡谷？吊诡的是，今天的中国社会也在重温“潘晓”的问题——“人生的道路为什么越走越窄？”从李克强到普通人，一夜间仿佛都回到了四十年前。这是历史的遗憾，也更像是米兰.昆德拉意义上的一个残酷“玩笑”。

最残酷的，来自李克强代表的文革后“新三届”大学生、出身平民的知识分子官僚与出身红色家庭的“工农兵学员”的“红二代”政客群体之间的竞争。前者受益于邓小平主导恢复高考制度后推动干部专业化、年轻化的遴选体制，尤其是李克强及其前长胡启立、学弟胡春华等，都是经由中共党内“共青团系统”得以跃迁常规官僚层级，但从政以来战战兢兢，终其一生挣扎在专业伦理与党国利益的冲突之中。而后者则几乎完全依靠父萌、裙带、还有党内大佬陈云那句“还是自己孩子放心”的政治嘱咐，便能依托党内组织系统的特别通道一路上升，且擅于权谋，视公共政治为自家事，最终凭借“红色基因”的优势赢得元老院的支持而登堂入室。

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。同年10月底，李克强突然去世，享年68岁。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



而且，这两个党内力量群体，原本相对其他派系而言最具理想主义、最具竞争力，也都有相对强烈的使命感和危机感，才得以结盟共治、联手对付其他派系，但在过去十年此消彼长，团派力量最终在二十大上彻底出局。李克强结束了任期，却没能完成派系内的接班，不仅彻底葬送了改革开放，也葬送了1911年以来的第四共和。殊为可叹。

如此巨大的历史悲剧，很大程度上确跟李克强的书生意气有关，也跟团派力量与党内元老院的疏离有关，更是团派缺乏体制内条块联系的结构性缺陷所致，如果没有如邓小平的强人支持，自然难敌红二代对手的挑战。结果，自然落得形式共治、实质逐渐边缘化的“补锅匠人”，最大的历史贡献无非减轻了十年专制转型的阵痛，起到另类麻醉剂的功用。

进而，若对比李克强1977年起在北大先后师从龚祥瑞、厉以宁而在宪法学、市场经济理论方面的新锐精进，和今天中国的法治退步、民生困顿、外交孤立的停滞局面，或更能理解李克强仓促间留下的沉痛遗憾，也能意识到他的身后将是如何黑暗的时代。

最终，他的诡异猝死还带来一股血雨腥风，犹如基洛夫被刺后斯大林展开党内大清洗的序幕。更长远来看，残存的党内元老团，唯一尚可牵制的力量，也因为其中最年轻的团派元老的消失而在未来的十年内难以发挥任何纠偏作用。四十年改革开放的遗产、遗老也因此彻底终结，那或许是中国人民难以接受的现实，也是李克强不愿意看到的吧。

本文作者林飞为中国政治评论人。

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