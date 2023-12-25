客座评论：朝鲜2024年是否会在半岛点燃战火

本文作者认为，面对中俄朝的威胁，美日韩三方结成了阵营，中国基于自身利益的考量，暂时还不想让中俄朝也搞阵营化，甚至会压制平壤的战争冲动。
（德国之声中文网）在当今的几个地区热点中，朝鲜半岛无疑算一个。尽管俄乌战争、以哈战争以及台海和中菲南海冲突成为地缘政治关注的焦点，但半岛局势的紧张程度其实不亚于台海和南海。朝鲜不时试射的导弹和卫星让美日韩结成更紧密的合作以应对威胁，也让美国同意为韩国提供"延申威慑"。同时，朝鲜和俄罗斯也加强了双方之间的武器和军事技术的交易。
一些研究机构和学者将朝鲜列为即将到来的2024年的一大风险源，认为在俄罗斯的怂恿下，朝鲜有可能进行第七次核试爆或对韩国、日本或美国在韩国的军事设施发动突然袭击。而俄罗斯之所以鼓动朝鲜这样做，原因在于，在朝鲜半岛挑起战火，转移国际社会特别是西方对俄罗斯的压力，顺便还可以把中国拖入这场半岛危机，因为朝鲜若真发动对美日韩的突袭，北京就不能不管。在这个预测看来，俄罗斯的诱饵是武器技术，平壤迫切想得到俄罗斯先进的核弹、军事侦察卫星以及潜水艇等技术，那么它就不能不听后者的意见。
今年9月，金正恩在新冠疫情后首访俄国，同普京会面，双方谈及朝鲜对俄罗斯的武器援助和俄罗斯对朝鲜的粮食、能源以及卫星和武器计划的技术援助的合作。朝鲜的远程飞弹和卫星的进步被普遍认为是得到俄罗斯的技术帮助。它最近又试射了能够打到美国本土的洲际弹道导弹，并计划开发潜艇。所以，平壤想将它对美日韩的核威胁提升到一个更高的程度，确实需要仰赖俄罗斯的军工技术。从这个角度说，不排除金正恩会听从普京的建议，朝鲜在半岛挑起某种军事冲突。
然而，这种可能性应该不包含第七次核试爆，也不会对韩、日的军事设施或美国在韩军事设施发动突然袭击，因为这不但不会让朝鲜得到安全，反而会把它置于一个非常危险的地步，金正恩不可能不想到这点。平壤确实经常对韩国发出诸如"肢体冲突和战争"只是时间问题的警告，可这只是它一贯的语言讹诈，虚张声势，意图造成韩国的恐慌。
金家三代虽然也常在大国间玩一些游戏，以图获得好处，但是，金正恩没有本钱玩战争边缘游戏，因为战争一旦打起来，就非是朝鲜能够掌控的，平壤政权会遭遇灭顶之灾。故朝鲜虽然拥有核武，但只是用来自保而非战争讹诈。金正恩在2024年最可能进行的军事挑衅，是推高半岛对峙的程度，甚至制造和韩国的局部摩擦，但不会是以突袭美日韩军事基地的形式，除非他感受到美日韩对它的军事压力是立即和迫在眉睫的。
此外，如果朝鲜胆敢进行核试爆或发动对美日韩的军事突袭，会让中国非常尴尬，从而战争打响后，无法以任何借口帮它。朝鲜传统上被认为是中国的盟友，两国签署了军事互助合作条约。但由于平壤在核武问题上不听北京的劝告，后者多次反对朝鲜进行核试爆，所以对朝鲜的影响力这些年一直在减少。假如朝鲜明年进行第七次核试爆，这已超出了北京的底线，必定会遭到强烈反对。北京虽然无力影响平壤发展核武，但由于核试爆地点在朝鲜西部靠近中国一侧，担忧它万一在试爆过程中发生核污染，对中国东北将是生态破坏，这是北京不能容忍的。
俄罗斯也是朝鲜的传统盟友。莫斯科在和北京竞争对平壤的影响力。目前来看，由于俄罗斯能够提供朝鲜需要的粮食、能源特别是卫星和武器计划的技术援助，对中国的依赖程度有所降低，因此北京对平壤的影响力，可能确实不如莫斯科，但这不代表平壤就可以不顾忌中国的感受，做一些超过北京能够容忍的事情。中国还保有对朝鲜相当的影响力，后者还需要在俄罗斯的粮食、能源和军事技术之外的广泛的消费品和工业制成品领域，来自中国的支持；以及中国在政治和外交上的支持，这些支持对朝鲜同样重要。朝鲜外务省副相朴明浩12月15日访问北京并同中国副外长孙卫东举行外交磋商并受王毅接见，就说明了这一点。
疫情三年，中国和朝鲜的高层来往减少很多，今年中国的外交重点又放在加强同上合组织、金砖国家和全球南方国家的合作上，以应对美国和西方的围堵，中国只希望朝鲜不给自己添乱就行，因此，朝鲜还排不上北京的外交议程，这让平壤会产生某种被疏远的感受，也是金正恩加强和普京联系的原因。但随着半岛紧张局势的加剧，北京也意识到这点，所以才有孙卫东同朴明浩的磋商。双方对磋商的内容，没有对外公布，中国的新闻稿只有一句话：中朝双方同意以明年建交75周年为契机深化两国友好合作关系，加强战略沟通协调，并就共同关心的问题交换了意见，可谓字少含义丰富。
"深化两国友好合作关系"，表明双方的关系虽然有意见不一的地方，但不像外界猜测的那样有嫌隙不和睦；"加强战略沟通协调"，表明双方在原则立场和重大的问题上今后会有更多的协调；"共同关心的问题"，可能包括朝鲜向中国通报它和俄罗斯的关系。北京不会反对朝俄合作，包括军事合作，但会委婉地以一种金正恩不会觉得冒犯的方式提出自己的关切。由此来看，平壤重大的内政和外交决策还是会知会北京，以得到北京的理解和支持，金正恩在明年也大概率会受习近平的邀请访问中国。
在东北亚，面对中俄朝的威胁，美日韩三方结成了阵营，中国基于自身利益的考量，暂时还不想中俄朝也搞阵营化，这会使俄朝对北京有意见，然而，同样是基于中国的利益，北京可能也会默许、容忍朝鲜一定程度的捣乱行为，让半岛适度紧张，这对北京应对美国的压力是有帮助的，但无论如何，对平壤的战争冲动--如果它有的话，北京会压制的，除非北京也想武力解决台湾问题。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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