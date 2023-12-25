客座评论：朝鲜2024年是否会在半岛点燃战火

（德国之声中文网）在当今的几个地区热点中，朝鲜半岛无疑算一个。尽管俄乌战争、以哈战争以及台海和中菲南海冲突成为地缘政治关注的焦点，但半岛局势的紧张程度其实不亚于台海和南海。朝鲜不时试射的导弹和卫星让美日韩结成更紧密的合作以应对威胁，也让美国同意为韩国提供"延申威慑"。同时，朝鲜和俄罗斯也加强了双方之间的武器和军事技术的交易。

一些研究机构和学者将朝鲜列为即将到来的2024年的一大风险源，认为在俄罗斯的怂恿下，朝鲜有可能进行第七次核试爆或对韩国、日本或美国在韩国的军事设施发动突然袭击。而俄罗斯之所以鼓动朝鲜这样做，原因在于，在朝鲜半岛挑起战火，转移国际社会特别是西方对俄罗斯的压力，顺便还可以把中国拖入这场半岛危机，因为朝鲜若真发动对美日韩的突袭，北京就不能不管。在这个预测看来，俄罗斯的诱饵是武器技术，平壤迫切想得到俄罗斯先进的核弹、军事侦察卫星以及潜水艇等技术，那么它就不能不听后者的意见。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

今年9月，金正恩在新冠疫情后首访俄国，同普京会面，双方谈及朝鲜对俄罗斯的武器援助和俄罗斯对朝鲜的粮食、能源以及卫星和武器计划的技术援助的合作。朝鲜的远程飞弹和卫星的进步被普遍认为是得到俄罗斯的技术帮助。它最近又试射了能够打到美国本土的洲际弹道导弹，并计划开发潜艇。所以，平壤想将它对美日韩的核威胁提升到一个更高的程度，确实需要仰赖俄罗斯的军工技术。从这个角度说，不排除金正恩会听从普京的建议，朝鲜在半岛挑起某种军事冲突。

然而，这种可能性应该不包含第七次核试爆，也不会对韩、日的军事设施或美国在韩军事设施发动突然袭击，因为这不但不会让朝鲜得到安全，反而会把它置于一个非常危险的地步，金正恩不可能不想到这点。平壤确实经常对韩国发出诸如"肢体冲突和战争"只是时间问题的警告，可这只是它一贯的语言讹诈，虚张声势，意图造成韩国的恐慌。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

金正恩没有本钱玩战争游戏

金家三代虽然也常在大国间玩一些游戏，以图获得好处，但是，金正恩没有本钱玩战争边缘游戏，因为战争一旦打起来，就非是朝鲜能够掌控的，平壤政权会遭遇灭顶之灾。故朝鲜虽然拥有核武，但只是用来自保而非战争讹诈。金正恩在2024年最可能进行的军事挑衅，是推高半岛对峙的程度，甚至制造和韩国的局部摩擦，但不会是以突袭美日韩军事基地的形式，除非他感受到美日韩对它的军事压力是立即和迫在眉睫的。

此外，如果朝鲜胆敢进行核试爆或发动对美日韩的军事突袭，会让中国非常尴尬，从而战争打响后，无法以任何借口帮它。朝鲜传统上被认为是中国的盟友，两国签署了军事互助合作条约。但由于平壤在核武问题上不听北京的劝告，后者多次反对朝鲜进行核试爆，所以对朝鲜的影响力这些年一直在减少。假如朝鲜明年进行第七次核试爆，这已超出了北京的底线，必定会遭到强烈反对。北京虽然无力影响平壤发展核武，但由于核试爆地点在朝鲜西部靠近中国一侧，担忧它万一在试爆过程中发生核污染，对中国东北将是生态破坏，这是北京不能容忍的。

北京希望平壤不给自己添乱

俄罗斯也是朝鲜的传统盟友。莫斯科在和北京竞争对平壤的影响力。目前来看，由于俄罗斯能够提供朝鲜需要的粮食、能源特别是卫星和武器计划的技术援助，对中国的依赖程度有所降低，因此北京对平壤的影响力，可能确实不如莫斯科，但这不代表平壤就可以不顾忌中国的感受，做一些超过北京能够容忍的事情。中国还保有对朝鲜相当的影响力，后者还需要在俄罗斯的粮食、能源和军事技术之外的广泛的消费品和工业制成品领域，来自中国的支持；以及中国在政治和外交上的支持，这些支持对朝鲜同样重要。朝鲜外务省副相朴明浩12月15日访问北京并同中国副外长孙卫东举行外交磋商并受王毅接见，就说明了这一点。

疫情三年，中国和朝鲜的高层来往减少很多，今年中国的外交重点又放在加强同上合组织、金砖国家和全球南方国家的合作上，以应对美国和西方的围堵，中国只希望朝鲜不给自己添乱就行，因此，朝鲜还排不上北京的外交议程，这让平壤会产生某种被疏远的感受，也是金正恩加强和普京联系的原因。但随着半岛紧张局势的加剧，北京也意识到这点，所以才有孙卫东同朴明浩的磋商。双方对磋商的内容，没有对外公布，中国的新闻稿只有一句话：中朝双方同意以明年建交75周年为契机深化两国友好合作关系，加强战略沟通协调，并就共同关心的问题交换了意见，可谓字少含义丰富。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



北京会压制平壤的战争冲动

"深化两国友好合作关系"，表明双方的关系虽然有意见不一的地方，但不像外界猜测的那样有嫌隙不和睦；"加强战略沟通协调"，表明双方在原则立场和重大的问题上今后会有更多的协调；"共同关心的问题"，可能包括朝鲜向中国通报它和俄罗斯的关系。北京不会反对朝俄合作，包括军事合作，但会委婉地以一种金正恩不会觉得冒犯的方式提出自己的关切。由此来看，平壤重大的内政和外交决策还是会知会北京，以得到北京的理解和支持，金正恩在明年也大概率会受习近平的邀请访问中国。

在东北亚，面对中俄朝的威胁，美日韩三方结成了阵营，中国基于自身利益的考量，暂时还不想中俄朝也搞阵营化，这会使俄朝对北京有意见，然而，同样是基于中国的利益，北京可能也会默许、容忍朝鲜一定程度的捣乱行为，让半岛适度紧张，这对北京应对美国的压力是有帮助的，但无论如何，对平壤的战争冲动--如果它有的话，北京会压制的，除非北京也想武力解决台湾问题。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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