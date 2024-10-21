客座评论：朝韩会打起来吗？

世界不太平，东亚的三个火药桶随时处于点燃的状态。不过，相对中菲的南海岛礁之争以及台海危机，朝韩这对同胞兄弟的对抗情形看起来更危险。

朝鲜军队规模庞大，而且拥有核武 图像来源: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）朝鲜前不久在朝韩军事分界线以北的境内炸毁连接两国的铁路和公路通道，韩军方在朝鲜炸毁相关道路后则进行开枪警告射击，双方在这一段时间更在言辞上放狠话，激烈交锋，这让外界尤其东亚国家担忧半岛再起战端，因为朝韩打起来，周边国家势必卷入。

金正恩的“最高尊严”受损

朝韩此轮对抗，直接因素是韩国的无人机闯入平壤散发反朝传单。10月以来，韩国无人机三次飞临平壤上空，特别最近一次，据说传单内容有针对金正恩及其女儿的一些生活细节，被朝当局认为是韩有意要煽动朝鲜民众对领袖的不满，挑战了金正恩的“最高尊严”。金家父女的生活对其民众是最高机密，若被泄露，让民众知晓这个最高家庭的奢侈腐化生活，进而对领袖的忠诚产生怀疑乃至动摇，这当然会使金正恩对韩震怒。朝就指责无人机传单事件是由韩军方策划执行的，言下之意，韩国政府有意要挑起朝鲜百姓对金家政权的不满，故而作为回应，朝鲜除了放狠话，就是切断和韩国的一切联系，而炸毁朝韩边境的连接通道，表明朝鲜已把韩国完全看作敌国，不想和韩国发生一丁点关系。

对韩而言，朝鲜这个动作蕴含着非常强的敌意，而一个敌意的朝鲜是韩国的巨大威胁。金正恩日前视察朝人民军第二军指挥部的一番话就说明了这点。他强调，朝方已完全破坏并切断了连接韩国领土的公路和铁路。这不仅意味着从物理上的封闭，也意味着将同族意识和统一的认识打消。朝方以此最后宣告，今后韩国侵害朝鲜主权时，朝方武力将不受任何条件的约束。换言之，以前韩方对朝方做的此类“侵害”事情，朝方还顾忌朝韩是同一民族，把它看作民族内部矛盾，因而还有些自我约束，但现在不一样，韩国是朝鲜的敌国，对敌国的“来犯”，当然无须有道德上的约束，可以狠狠地还击。这自然会让韩国感受到脊背发凉。不过，韩国没有选择退缩，而是强硬以对，大概韩国觉得不针锋相对，会让金正恩误以为害怕他的讹诈，进而对韩国采取更加冒犯的举措。可这样一来，也许会进一步激怒金正恩，认定尹锡悦政府就是处心积虑要颠覆朝鲜政权。

当前朝韩面临的即是这样一个双方完全无信的困境局面。此种困境根本上是由金正恩政权强烈的不安感导致的。金氏政权本就极度封闭，疫情三年让朝鲜更加封闭和孤立。恰恰在这时候，美国和韩国都换了政府。特朗普第三次和金正恩的河内会见虽然不欢而散，使金正恩有种受骗上当的感觉，但拜登政府几乎是完全无视朝鲜的存在，不与朝鲜打交道，这又让他有强烈的失落感。美国不理朝鲜，致使金正恩无法打开外交局面，朝鲜的地缘政治环境无法改善。所以在过去三年，朝鲜隔不多久试射导弹和卫星，目的是要唤起美国对朝注意。

另一方面，有着民族情怀，比较同情朝鲜的文在寅下台了，上来了一个保守的尹锡悦，后者不但讨厌金正恩，敌视朝鲜，不像文在寅政府那样主张南北和解，甚至在朝鲜有困难的时候帮它一把；而且在外交上对美亦步亦趋，在美国调解下，韩日实现了和解，原来的韩美关系变成了韩美日三角关系。三方对朝协调立场，采取一致态度，让朝鲜无法在三方之间钻空子。从而让朝鲜面对的压力更大，也使得金正恩对韩国内部政治的这个变化非常恼火。

朝中俄 vs 美日韩

与此同时，朝鲜和中国、俄罗斯却无法形成和美日韩那样的三角关系，主要是中国对朝有点不冷不热，虽然朝中是法律上的盟友关系，但中国不像美国罩着韩国一样罩着朝鲜。原因一是中国在发展同朝关系时，还得顾忌韩国的态度，中国不想太亲近朝鲜而把韩国完全推到美国怀抱，尽管尹锡悦政府在对华事务上呼应了美国的要求；二是朝鲜自身也不太听中国的话，不像韩国，对美国一唱一和。中国无法依靠，就只有依靠俄罗斯，可俄罗斯也是在俄乌战争爆发后才对朝鲜热心起来，虽然俄罗斯是粮食、能源和军武大国，在这些方面能够满足朝鲜的需求，尤其是帮朝提升核武水平和战略威慑能力，然而俄毕竟也受国际制裁，力量有限，只是让金正恩政权能够存活下去，无法帮助朝鲜打开国际局面。好在今年6月普京访朝，双方签署了《俄朝全面战略伙伴关系条约》，该条约规定一方遭受第三者攻击，另一方有义务帮助，这使得金正恩增加了对抗美日韩的底气。

普京给了金正恩对抗美日韩的底气 图像来源: Yonhap/picture alliance

上述韩美日以及朝俄关系的各自强化构成了朝韩此次冲突的背景因素，尤其是韩国对朝态度的大转变，刺痛了金正恩，以致让他作出近乎疯狂的决定，来应对所谓的来自韩国的挑衅。在去年底的劳动党八届九中全会上，金正恩即表示，朝韩关系不再是同族关系，而是敌对的交战国关系。即使是他的父亲和爷爷，都没有把半岛北南关系做此定位。金正恩不仅是这么说的，也是这样做的，朝鲜最高人民会议废除了祖国和平统一委员会、民族经济合作局以及金刚山国际旅游局，这次又将作为朝韩交流合作象征的京义铁路线的朝方区段也炸掉，以隔绝朝韩边境地区之间的一切联络。所以，韩国的无人机事件虽然是双方冲突的直接触媒，可如果没有过去几年北南双方敌意螺旋的加深，就不至于演化到如今这个地步。

平壤舞剑 意在华府

那么，朝韩的危机会不会导致双方打起来？假如金正恩恼羞成怒，命令朝军还击韩国的“挑衅”，或者搞一个类似延平岛的炮击事件，韩军不会攻击朝鲜，几乎是不可能的。因此，关键是金正恩会不会迈出射击韩国的这一步。观察家们对此的评估是，别看朝韩都摩拳擦掌，但现阶段半岛发生战争的可能性不大，金不会真正鲁莽到对韩动手，挑起战争。尽管朝鲜有军队百万，还拥有核武，但这只是用来自保，倘若发动战争，朝鲜面对的是美韩联军。两边实力完全不对等，朝鲜支撑不起一场激烈的战争。虽然俄副外长鲁登科对朝韩冲突表态称，俄朝条约规定在发生侵略的情况下，双方将相互提供军事援助，似乎有意在为朝撑腰，但真打起来，俄未必会直接派军队参战，如果不派军队参战，仅仅是军事支援，改变不了朝鲜最后被打败的结局，何况俄罗斯和乌克兰的战争打得很煎熬。但韩国也不可能主动攻朝，朝鲜被打光了可能无所谓，因为它本来就近乎一无所有，而韩国不同，一个繁荣的韩国也将毁于战火，韩国民众很难接受这个事实。此外，朝鲜毕竟拥有核武，假如金正恩选择同归于尽，不但对半岛和周边国家，对人类都是一个灾难。韩美不能不考虑这个风险。

正如一些评论所说，朝鲜炸毁朝韩连接线，切断与韩国的一切联系，乃是一种以退为进，喊话美国的策略。金正恩表面上对韩采取一副好战姿态，但实际上这一切都是要表演给美国看，让美国大选后的新政府重视起朝鲜来，觉得朝鲜问题不能不解决。只要朝鲜问题摆在白宫的办公桌上，美朝能够谈判，金正恩就能以朝核问题为筹码，争取对朝有利局面。他最害怕的就是朝鲜被美国晾在一边，不管不问，哪怕像特朗普一样，谈判甩袖子，不欢而散，至少让朝鲜特别是金正恩能在国际上曝光，也比朝美不接触要强。所以，朝鲜这次制造和韩国的冲突，特意选在美国大选处于关键的10月。金正恩的胞妹金与正直接对美喊话，要美管束韩国，就意在要美对朝韩冲突重视。

虽然半岛局势目前看似尚处可控程度，但由于朝韩已经切断了联系管道，确实也不排除如果韩国再派无人机或气球飞入平壤上空散发反朝传单，被朝鲜在韩国一侧击落伤及韩民众，导致韩国对朝鲜回击，并进而爆发双方交火的可能性。两国处于对抗状态还不是最可怕的，最可怕的是双方完全没有互信，且又没有紧急时刻可以联系沟通的管道，这种情况下最容易因意外而发生误判。半岛眼下就是如此。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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