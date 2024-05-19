客座评论：最好的投资者应该在路上

本文作者沈凌认为，真正的投资者，其实大部分时间应该在路上，即深入了解实际经济，少部分时间在书本上，没时间去关注股票的短期K线走势。

作者认为，中国老百姓的消费环境改善很多 图像来源: Guo Cheng/Xinhua/picture alliance

(德国之声中文网) 去年年底，我写了对中国A股市场的看法的股评。那时候股市已经跌了差不多三年，尤其是2023年下半年，基本上一路下跌没有反弹，人气很淡。不过我倒是写了一篇《写在中国股市底部时刻》的评论，充满了对未来的期待。这半年来，A股果然走出了一个V型反转的姿势。而这就是建立在监管层换届，监管导向从严的基础上的。过去发不完的新股堰塞湖在严厉打击信息造假的威吓下消失了，股市供需失衡的状态得到改善，于是过去的不合理低估估值存在需要扭正的需求。

而这种政策的转变其实并不需要去猜和打探，而是可以通过对宏观经济的观察，运用经济学基本原理推导出来。这其中的逻辑很简单，因为充斥造假的股市无论对股票投资者还是监管当局都是不利的。管理层希望借用股市这一直接融资市场为科技创新和产业升级融资的目的，不可能通过信息造假的骗子实现。相反，劣币逐良币，骗子横行的市场会逐步萎缩，让真正自主创新的科创公司失去融资通道。所以，新监管是必然趋势。对股市的观察，不能太短视，让子弹飞了半年，情况也就慢慢清晰起来。

其次，股市是建立在真实经济之上的，如果脱离了实际经济，那么股市的涨跌就是零和博弈，和赌场没什么区别。所以，观察宏观经济不能只待在书房里。真正的投资者，其实大部分时间应该在路上，少部分时间在书上，没时间去关注股票的短期K线走势才对。

说大部分时间在路上，是指能够深入了解实际经济。专业投资者能够去企业调研，这个散户朋友基本做不到。但是对宏观经济的温度的感受，并不一定要深入到企业内部，在不同地区间旅游，就可以近距离观察基础设施建设，政府治理能力，私人投资和老百姓消费的兴旺与否。

逆光下的贵州水稻田 图像来源: AFP

去看看小县城和新农村

最近几天，我自驾浙江东部地区，从新昌到天台，最后在象山海边住了几天。途径的都是小县城和新农村，有山区也有海港，算不上浙江最发达的地区，却感受颇佳。

首先就是基础设施改善了很多。无论是盘山还是沿海公路，到处都修葺一新，而且在风景好的地方往往设置了观景平台和停车位，非常适合自驾旅游。这显然是最近几年大力建设新农村的成果。过去九十年代我下乡村做业务的时候，那路况俗称搓衣板。后来路面好了，高速通了，但是大部分地方注重了通行效率而没有注意观赏性。我去欧洲澳大利亚自驾了好几次，感叹人家的公路兼顾了实用性和观赏性，简直是一种艺术品。现在我很欣喜地发现：原来家乡公路也可以和这些发达经济体媲美了。可能它们之间相差的，就是一个令人印象深刻的名字：比如德国的罗曼蒂克大道或者澳大利亚的大洋路之类。

其次就是老百姓的消费环境也改善很多。我喜欢错峰出行。淡季有淡季的好处，象山石浦的海鲜酒店一字排开，却游客不多，我可以挑挑拣拣。而店家非常注意自己的网络点评口碑。我去了排名较前的餐馆吃了两次，因为一个生蚝臭了，在点评上打低了分数，店家连忙来和我联系，希望补偿我100元去修改不好的点评。我当然没有同意，也不鼓励这样的买点评行为，但是店家愿意这样花时间花金钱去注意口碑建设，确实是一件好事情。至少说明他们还是愿意做好产品质量的。长此以往，优胜劣汰，我相信那些天价虾，宰客黑店就会在市场竞争中败下阵来。

被重庆吸引的游客 图像来源: Li Hongbo/Avalon//Photoshot/picture alliance

为什么国内旅游复苏比国际旅游快？

另外一方面，我相信这样的基础设施和市场环境建设，都到了慢慢兑现收益的阶段。为什么最近国内旅游复苏比国际旅游快？我想其中一个重要原因就是这几年来的默默耕耘会厚积薄发，在中国老百姓脑海里，中国旅游消费环境不如发达经济体的刻板印象会得以改观。这不是一朝一夕的事情，却也一定会有量变到质变的转换一刻的。

当然，我们的社会管理还有很多值得改进的地方，这或许就是我们不能遥遥领先的地方。比如在松兰山旅游区，政府花了大价钱修好了沿海栈道，还特地建了一段玻璃桥，免费开放。但那天雨天路滑，政府派了两个人专门守在路口阻止游客通过。首先浙江沿海多雨是历史事实，如果一下雨就要派两个人专门值守阻止通过，为什么一开始设计建设的时候就没考虑到防滑问题呢？即便当初没有考虑得那么完善，为什么现在不能用电子门禁还要人工呢？（其实它的确建了电子门，不知道为什么还是开着的）就算再退一步，电子门坏了，那么与其派两个人阻止游客通过，还不如派这两个人在路上敷设防滑垫或者清扫积水，以便游客通行？

这个事情其实就是反应了具体职责部门执行不力。而执行不力的背后是缺乏一个激励机制。如果地方职能部门能像私人海鲜酒店的经理一样，有极大动力去关注游客的感受，尤其是负面的感受，从而不断改进社会治理制度，那么大量物质资本的投资效益才能事半功倍的显现出来。经济增长是一个综合性的结果。实物投资和精细化管理，都会影响最后的绩效。借用一句上海游客的话：大量的钱投下去了，建设得挺好还不够，还要维护好，否则都是浪费。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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