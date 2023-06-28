客座评论：普里戈津的兵变何以未能成事

（德国之声中文网）历史真是变幻莫测，但也因此而吸引人，美东时间6月24日早上，当全球舆论以异常兴奋的心情以为能够见证一场历史大戏的发生，但是到下午，它就迅速反转。我指的是俄罗斯雇佣军瓦格纳集团的兵变。瓦格纳士兵的军车洪流滚滚进军莫斯科，当全球舆论屏住呼吸，睁大眼睛看着普京政权危在旦夕，没料到午后峰回路转，瓦格纳撤兵，返回其在乌克兰作战的营地。一场大戏刚上演就戛然而止。

“清君侧”的支持寥寥

我在24日上午的一个谈话节目中认为，普里戈津的兵变很可能以失败收场，理由是，在普京发表全国电视讲话，将这场普里戈津定义的“正义游行”宣布为“武装叛乱”后，俄罗斯议会、东正教大牧首、政府官员、舆论迅速表态支持普京，后者也同白俄总统卢卡申科、土耳其总统埃尔多安和几个中亚国家领导人打电话，对方都表示此乃俄罗斯内政，理解和支持普京作出的决定。尽管普里戈津打出的旗号是莫斯科军事领导层腐败无能，他要“清君侧”，然而，当此俄乌鏖战之际，此种公然的反叛行为推翻的不仅有可能是普京的统治，更会导致俄罗斯在这场战争的失败。这会让很多俄罗斯民众难以接受瓦格纳雇佣军的兵变，虽然他们也痛恨普京政权的腐败，可在此国家危亡之秋，还是要顾全这个所谓的大局，毕竟普京是他们选出来的领导人，是国家团结的象征。可以说，普京当政的这些年，确实成功地对俄罗斯民族进行了洗脑。正因此，对瓦格纳集团相当一部分士兵和军官会有很大的心理上的压力。

瓦格纳反水 俄罗斯媒体 一脸懵

故比起莫斯科空虚的兵防来，瓦格纳虽然看似有人数和重武器装配的优势，而且不发一枪就占领了俄南部军区指挥部，然而，真的兵临城下，同守卫莫斯科的国民卫队激战，除非普京完全丧失权威，他的命令被军官们拒绝，否则，他可以调集俄远东等部队来支援。

事件的诡异之处

然而，事情反转的比我的判断快得多，也出乎外界多数人的预料，亦如几乎所有人——我认为也包括普京在内——没有料到普里戈津会发动兵变一样。事情的迅速解决现在看来得益于白俄总统卢卡申科的调停，后者同普里戈津有20年私交，在普京授权同意下同普里戈津谈判，结果显然对普里戈津非常不利，尤其同他发动兵变的真实意图——防止瓦格纳集团被收编，丧失军队控制权相比。虽然参与“叛乱”的瓦格纳士兵因为在战场的付出不会受到追究，未参与“叛乱”的士兵将被俄国防部收编，普里戈津本人也被撤销刑事指控，然而代价是“放逐”白俄，离开他创建和倚重的部队。将军卸甲归田，光杆一个，也就不再让人害怕。

另外，普里戈津“流放”白俄，虽然他跟普京交情不错——某种意义上瓦格纳集团也是普京的白手套，可这回犯上作乱，此类反叛行为从来都是死罪的，尽管有卢卡申科担保，可假如他不老老实实在白俄呆着，还想东山再起，谁又能保证特工出身的普京不会把他干掉？而他要求撤换俄国防部长绍伊古等高官，按照克宫的说法，这不是他和卢卡申科有权讨论的话题。由此来看，普里戈津在这次兵变中付出的代价其实惨重，决非像协议所说最大程度保障了瓦格纳集团利益。而普里戈津为什么愿意接受这个结果，此正是这起事件的诡异之处。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



俄罗斯的“宋江”？

我认为，关键原因很可能是普里戈津自己身上强烈的俄罗斯民族主义让他同意撤兵。这位瓦格纳雇佣军的头目、普京曾经的大厨，比普京本人可能更怀有复兴俄罗斯的念头。俄乌战场最惨烈的战斗都是他的雇佣兵来打的，普京所以把他的部队放在那些防区，或许看中的就是他身上强烈的大俄罗斯主义。

据说瓦格纳集团雇佣军主要由现役和退伍军人，以及囚徒组成，他们和一般只为钱打仗的雇佣兵不同，这些现役和退伍军人，还是有一定的理念，民族主义情绪都很强，所以才会在战场上玩命打。此说有一定道理。普里戈津强烈的民族主义让他在卢卡申科劝说下，觉得不能在莫斯科发生内战，否则，推翻了普京，却让俄罗斯在俄乌战场失败，他就成了民族罪人。因此他在撤退命令中说，不让俄罗斯出现流血是最高原则。瓦格纳在占领俄南部军区指挥部后，也没有关闭飞机场和导弹发射塔，为的是可以继续向乌克兰发射导弹，他还说，解决了莫斯科的问题，再回去打乌克兰，这都从一个侧面印证了他的民族主义。

历史上顾全大局的反贼有没有？宋朝的宋江或许算一个。然而，不愿见到流血冲突的民族主义只能解释普里戈津同意撤兵，无法解释他“自愿”离开瓦格纳前往白俄，因为这一走且不论今后会不会有生命危险，除非奇迹发生，他再无资本同他所痛恨的莫斯科军事领导层博弈，更不用说同普京；也就是说，他的政治生涯实际在此一刻已经结束，这应该不会是他想要的结果。所以合理的推定是他有什么把柄捏在普京手上。有美国情报官员就表示普里戈津的近亲被普京控制，让他不得不服软。此种可能性不排除。同日外界也看到，在瓦格纳雇佣兵向莫斯科进军途中，俄安全机构在搜查瓦格纳位于圣彼得堡的总部大楼。

当然，还有其他的因素，比如可能念主子的一份旧情，不想同普京彻底翻脸。普里戈津的“反叛”自始至终没有把矛头指向普京，普京在5分钟的“武装叛乱”的电视讲话中，也没有直接点普里戈津的名字，彼此都给对方留了一个后退空间。再如普里戈津正式发动兵变特别是在普京讲话后他发现，他的反叛没有得到俄罗斯的主流民众和政治力量的响应和支持，以其区区2万多人马，即使攻下莫斯科，也一定会被各方势力讨伐，到时下场比现在就要惨得多。

双输的兵变

上述分析是一种合理的论证，这个事情的背后无疑还有许多不为外界所知的秘密。不管怎样，这是一场双输的兵变，普里戈津是最大输家，普京又何尝不是，是他培养了普里戈津的骄肆，让后者坐大，以致尾大不掉，酿成今日之乱。在普京20多年的执政中，他依仗其克格勃战友、圣彼得堡期间和他一起经商发财的朋友，以及后来逐渐依附于他的技术官僚三股政治力量，但这个执政圈子跟着普京在台上久了，不可避免地陷入贪腐和内斗。随着俄罗斯和西方关系的僵化，尤其是俄乌战争开打后的不顺，这些建制派精英的利益也受到损害，对普京的不满在加强，他的权力根基在动摇，后来几年普京的决策越来越在一个小圈子作出。所以他需要培植草根力量来抑制建制派。普里戈津就是他看中的人。这些年，普里戈津一手创建的瓦格纳集团帮普京干了不少脏活累活，实际可以看作普京的白手套。然而，普里戈津也是个有野心的人，他看不惯莫斯科那帮围在普京身边的高级军官，认为他们无能和腐败，有没有取代他们掌控俄军事领导权的用意，外界并不清楚，但这正是双方发生矛盾和冲突的根源。普京本想用普里戈津这个草根力量来制衡绍伊古等建制力量，在中间取得一个平衡，未料此人不听使唤、拥兵自重，直至发动兵变，这对任何一个政治强人而言，都是绝对不能容忍的。

普里戈津虽然落得个“流放”白俄的下场，然而，这场兵变也让俄罗斯民众看到在普里戈津挑战普京的权力下，后者束手无策，不得不要卢卡申科出面解决问题的权威衰落的场面。此外，兵变也对这场战争的合法性再次进行了追问，对俄前方作战士兵的士气的打击不可小觑。这些都是要普京去面对和化解的。从这个角度说，此事到此并未结束，未来如何演化，依然值得重视。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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