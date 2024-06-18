客座评论：普京访问朝鲜 中国会“吃醋”吗？

莫斯科和平壤频频互递秋波，在此情形下，是否有理由怀疑中国对俄朝走近抱有一定的戒备？DW客座评论员邓聿文认为，国与国之间不管如何宣称“友谊无上限”，必要的防范总是有的，但是北京对于普京访朝未必十分不满。

漫画家Sergey Elkin为DW创作的卡通版“普京和金正恩的双向奔赴” 图像来源: DW

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京已于18日对朝鲜进行24年来的首次访问。就目前俄朝两国在地缘政治的现状而言，普京此次访朝在东北亚算是一件大事。而作为俄朝双方的所谓友好邻邦，中国如何看待此访，也是舆论关注的。自2019年后，中国领导人有5年未再涉足朝鲜，金正恩也没有来北京“朝拜”，坊间一直传言中朝两国有芥蒂，与此对照，俄朝却频频互递秋波，在此情形下，观察家们有理由怀疑中国对俄朝走近抱有一定的戒备。

国与国的关系，不论如何宣称“友谊无上限”，都无法做到像人与人的关系那样坦荡和肝胆相照，必要的防范是要有的，尤其当两国关系建立在互有需求而非共享价值基础的时候，是不可能消除互相之间的某些猜疑的。不说中国对俄朝接近有某种戒备，俄朝对中国也会有戒备。

中国：拒绝加入“邪恶轴心”

就两两关系来讲，俄罗斯非常希望中国能够出售攻击性武器给它，但中国害怕美欧制裁，还是谨守这条边界，虽然俄罗斯没有批评中国，可心里的不满是肯定的；朝鲜则非常不愿看到中国和韩国拉拉扯扯，所以对前不久的中日韩峰会颇为不悦，虽然不敢对中国公开发难，但也是有一肚子怨气的。

就三国关系而言，俄朝希望能和中国结成一个紧密的圈子，共同应对西方压力，然而，中国宁愿和它们发展各自密切的双边关系，就是不愿结成三国同盟，免得坐实西方贴的“邪恶轴心”标签。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

尽管中国和俄朝对对方都有不满，但这不表示中国就一定不乐于看到普京访朝。我认为，中国事实上是愿意普京访问朝鲜的，虽然这会让朝鲜在中俄之间将外交的重心进一步偏向俄，但总体上普京访朝还有访越是有利中国的。

先来看看普京此访要达到什么目的。一是宣示他的元首外交并未因国际刑事法院的通缉令而受到多大限制，在首访中国后，现在又访朝越，接下来有可能访问其他国家，国际法院的通缉令给他外交活动空间造成的麻烦正在消失，又逐渐回到国际舞台。

二是正如他18日在朝鲜《劳动新闻》发表的文章说的，朝鲜过去是、现在依然是莫斯科的"坚定、志同道合伙伴"，俄朝将走向更紧密合作，以巩固两国主权，并团结起来抵制来自西方的压力。这话的意思是，除了俄中的背靠背外，现在又多了俄朝的背靠背。

三是在中国不愿提供武器弹药下，可以获得朝鲜对俄罗斯更多的武器援助。去年9月二人会面后，朝向俄运送了约1万1000个集装箱的军事装备和弹药，以支持俄在乌克兰的战争行动。朝鲜有庞大的军火库，金正恩这次应该会继续提供俄需要的武器弹药。

金正恩想从普京那里得到什么？

而金正恩邀普京访朝的盘算是，一方面，以武器弹药为代价，得当俄罗斯的粮食、航天和核潜艇技术，最好是获得俄核武器设计图或洲际弹道导弹技术等最尖端军事技术。虽然韩国政府认为，普京宁可送给金正恩俄罗斯产高级豪华轿车，也没有给朝鲜转让有关核导弹的军事敏感技术，以保持对朝鲜的影响和支配能力，然而，即便不能从俄方得到最尖端的军事技术，能在俄罗斯的帮助下提高武器的性能和打击能力，对韩美也将提高战略威慑力。

另一方面，要俄罗斯解除对朝制裁，打开联合国制裁的一个缺口。俄中对朝鲜上次因核试爆而导致的联合国制裁，最近几年一直呼吁联合国解除，如果这次普京同意取消制裁，对朝鲜的孤立处境会有一定改观。此外，金正恩也希望和普京能够签署类似1961的友好互助条约，该条约包含缔约任何一方处于战争状态，另一方应立即尽其全力给予军事及其他援助的内容。而普京已签署决议，同意与朝签署《全面战略伙伴关系条约》，现在只是不清楚是否包含军事援助条款，假如有这方面内容，朝鲜就获得了中俄两大国的军事背书，对韩美挑衅恐怕会有恃无恐了。

普京这次访朝如果双方达成了上述勾连，表面看对中国似乎不太有利。然而，从中国要破除美国及其盟友的围堵这个战略高度看，俄朝结合得愈紧，对中国实际上是有帮助的。对中国对俄朝接近的心理，必须从大政治的角度来理解。

中国怎么看待普京与金正恩的“双向奔赴”？

首先，中国不会担心自己的力量会被俄罗斯排挤出朝鲜。金正恩是个战略玩家，他拥抱普京的意图是要得到中国的重视，不可能把朝鲜完全卖给俄罗斯，否则他就没有价值了。另外，普京也会谨慎，不会让中国不高兴。在中俄朝三方，当下最有力量、国际处境相对好的是中国，因此，是俄罗斯有求中国，普京肯定不想因自己访朝而得罪中国，他会小心处理俄中朝的三方关系。普京5月访中，当时传说他会顺道访朝，但他是个聪明人，要给北京表演，中国对俄罗斯的重要性是唯一的，所以没有顺道访朝，当然，现在访朝也显示对朝鲜的重视。

普京再次连任之后首访的国家是中国 图像来源: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

其次，中国需要俄朝给美国和西方捣乱。中国虽然不想和俄朝结成三国邪恶轴心，但如果中美对抗俄朝增加抵抗西方的力量，是中国乐见的，这将为中国减轻来自美国和西方的压力。在没有中国参与的情况下，俄朝结成某种程度的一体化，互相支援，会增加各自实力，俄罗斯若得到朝鲜武器援助，就有更多的武器用于俄乌战争；朝鲜若得到俄罗斯的军事技术，在挑衅美韩方面胆子会更大。可以把这看作策应中国。比如，面对朝鲜的挑衅，韩国可能需要中国介入对朝鲜进行一定约束，作为筹码，韩国就不能在围堵中国上跟得美国太紧；而俄乌战争的持久也使美国必须分一部分力量来对付。

外界所以认为中国会担心普京访朝，主要还是觉得朝鲜脱离中国全面倒向俄罗斯。中朝关系确实遇到了一定瓶颈，但正如前面分析的，金正恩不可能倒向普京，不只是朝鲜在很多方面还需中国的帮助和支持，也是因为，俄乌战争并没有分出最终的胜负，虽然俄罗斯看似在战争中占有某种优势，但在西方新一波武器支援并且授权乌克兰可以打击俄境内目标的情况下，俄罗斯概率上也存在失败可能。如果普京在战场上被打败，金正恩回头还得找北京，但届时北京会对他提出怎样的条件，他必须得考虑，因此他不会把宝押在普京一边，必定是俄中两边押注。

关于这个问题，中国外交部发言人早先表示，不评论普京访朝，但原则上中方欢迎俄罗斯与相关国家巩固和发展传统友好关系。又说中朝是山水相连的近邻，保持着传统友好合作关系。今年是中朝建交75周年，也是双方商定的“中朝友好年”。中朝双方就团组交往和各领域交流合作保持沟通。这虽是外交辞令，却也可以看出中国其实不太担心俄朝会因普京此访而有损中国利益。如果中国今年邀请金正恩访华，后者一定会大赞朝中友谊是如何如何的坚固，中国是朝鲜最最重要的朋友兼同志之类。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。