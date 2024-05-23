客座评论：普京向北京作出的无奈之举

普京今年5月访问北京和哈尔滨，双方发表的联合声明中提出在俄罗斯远东地区加强投资合作，开展工业、高科技产业合作生产。该话题得到的关注并不多。但恰恰是中国帮助开发俄罗斯远东地区这一发展，将对今后的乌克兰战争和全球经济整体发展起到生死攸关的联系。

俄罗斯太平洋岸港口东方港(Vostochny Port) 图像来源: picture alliance/TASS/Y. Smityuk

（德国之声中文网）提起远东，许多中国人依然还保存着被沙皇时期俄国人抢占领土的悲惨记忆。一百多年前，孱弱的清政府无力抵抗，先后同俄国签下了《天津条约》、《北京条约》，割让了整整144万平方公里的土地，连同乌苏里江以东地区全部被俄国抢占。有统计称，截至1945年，沙皇以及后来的苏联共占领中国的领土达588.38万平方公里。

苏联的许诺和习近平的默认

早在1919 年和 1920 年，苏联外交事务副人民委员列夫·加拉罕向中国提出建议，承诺将 "沙皇政府夺走的一切 "归还给中国人民。随后苏联政府的《加拉罕宣言》明确表明 ： "要把从中国人民手中夺走的东西归还给中国人民，首先必须结束强盗对满洲和西伯利亚的侵略"。

自 2014 年入侵克里米亚以来，俄罗斯一直声称自己是苏联的合法继承者，既然是这样，那么莫斯科也有责任履行苏联在《加拉罕宣言》和最终将现在的俄罗斯远东地区归还中国方面的这些尚未兑现的承诺。

普京从上任以来，对解决中国与俄罗斯领土争端，已经作出了一系列姿态。按照中国官方的说法，普京领导下的俄罗斯先后四次归还了中国面积共达173平方公里的领土。这相比上面提到被占领的588.38万平方公里，实在只能算是九牛一毛。

中国前国家主席江泽民和俄罗斯总统普京2001年7月在莫斯科签署睦邻友好合作条约 图像来源: picture alliance/dpa

被中国官方操纵的那些所谓的"民间媒体"，大肆为此唱赞歌，把普京行动解读为他有诚意的表现，同时又认为俄罗斯显然默默地承认了当初清朝跟俄国沙皇政府签订的条约是"不平等条约"，但就是一字不提被苏俄占领的总面积。这当然跟如今习近平决定跟普京共同建立反美的联盟有着直接的联系。显然，习近平领导的政府有意不提2008年江泽民领导的政府跟俄国签署协议。该协议实际上已经明确了边境的划分，默认了大批沙皇俄国和苏联占领的土地；而普京在签订协议之前的"慷慨"，实际上是他仅仅为了为签约而制造一种氛围而已，但中方却把它看成是普京的诚意。

普京态度大转弯

普京自己知道，俄罗斯远东地区不少领土在清朝时候属于中国。俄罗斯在那里人口稀少，苏联解体以来，那个地区一直存在一种担忧，即一旦邀请中国来一起开发远东地区，会不会重新唤醒一些历史记忆。或者因为人口稀少，莫斯科是否会因请中国人进来而逐渐失去对该地区的影响和控制力。 正是因为如此，莫斯科对北京提出的共同开发远东地区的诉求一直并不热心。 要知道，中国官方早在2018年就发表了"中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划 (2018-2024 年)"，但直到乌克兰战争之前，俄方并没有作出积极的反应。因为直到战前，俄罗斯与欧洲的生意火热，开发远东根本不是莫斯科重点考虑的事项。 而现在，莫斯科不仅丢失了欧洲，而且自己的工业尤其是军工业如果没有中国就无法发展。为此，普京下了狠心，决定对中国作出更大让步，但同时也为俄罗斯持续这场乌克兰战争以及今后其他的战事，提供更坚实的基础。普京最近对北京和东北的黑龙江省的访问，表明他对中国开发远东地区的彻底认可。

俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平2024年5月16日签署深化“全面战略协作伙伴关系”声明 图像来源: Sergei Bobylov/AFP/Getty Images

俄罗斯开放远东地区这一喜讯对习近平领导的中国来说，也可谓难得的机会。中国在大幅度减持了美国国债后，正好可以利用这个资金来对远东进行投资。 北京如此做的目的是一方面开发那里丰富的资源，并运回中国，从而保证自己的制造业能建立起一个不受西方影响的供应链。另一方面，也是拯救俄罗斯的军工业和其他的工业。而对俄罗斯来说，现在非常需要外部投资，更需要通过更快地出售资源从而获得继续打仗的资金。 而北京也知道，俄罗斯现在如此向中国开放资源和市场是千载难逢的机会，因为谁都说不好，一旦战争结束，一旦普京不在位，俄罗斯是否还会如此慷慨。

远东总面积有621.59万平方公里，而那里的人口只有629万，换言之，平均每平方公里才一个人。中俄开发目前则集中二个重点地区。一个是黑龙江和乌苏里江交界的地方，那里有一个黑瞎子岛，还有中文名字叫伯力的俄罗斯大城市，有62万人口。另一个是图们江河口附近，那里附近有人口60万的海参威，而中国国境离日本海出口只有15公里（图们江出海口的最后15公里是俄罗斯和朝鲜的边境）。俄罗斯打算利用中国的财力和制造业的技术，把这两个地区打造成一个超大型的经济特区。

当然，为了使得中国大货轮重新获得出海可能，北京还期待普京在不久的将来与朝鲜协商。因为只有俄罗斯和朝鲜双方同意，中国才能在图们江为大货轮开阔航道，改善那里的通航条件，并且重新建起一座能让货轮通过的大桥，用以代替目前的低矮的大桥，后者是现在中国货轮从图们江走向日本海的障碍。

俄罗斯战略中心的转移

这次普京访华允许中国开发远东地区，建立超大经济特区，是俄罗斯战略中心转移的一个重要标志，但这一决定，早在去年已开始实施。俄罗斯《独立报》当时披露了中俄双方在普习会面时约定一些内容。即中方将直接与投资俄罗斯79个重大项目，投资总额将超过1600亿美元。其项目范围涉及关键基础设施、信息产业、能源矿业等等。 而所谓的信息产业和关键基础设施，都直接关连到俄罗斯的军工产业，也是今后发展的立国之本。这些本来在俄国属于安全系数很高的部门，都向中国开放了，而且远东的各种资源也将向中国开放。截至2023年年底，俄远东地区有中资参与的投资项目已达49个，总投资额近90亿美元。比较上面提到的计划中的投资总额，显然距离很大，而今年将是完成目标一个关键一年。

对西方的警示

这一切意味着，中国在今后1-2年内就会在俄罗斯帮助建立譬如能生产军民两用设备的产品。这将大大提升俄罗斯军工业作为战争机器的运作能力。而且，即便有的产品不在俄罗斯生产，由于现在中俄口岸过货能力与通关效率不断得到提升，也将加速俄罗斯战争期间需要的产品的运送。 目前，黑龙江省总计有19个中俄边境口岸，双方正加速推动口岸现代化改造。 当然，北京也是远东开发最重要的得利者， 中国将能为制造业获得更多原料。 换言之，俄罗斯正在不断增强它长期作战的工业基础。这将大大削弱西方各国对其军工能力的制裁力度，也将大大削弱对中国因为提供给俄罗斯军民两用产品而实行"次级制裁"的威吓力。西方国家和乌克兰应该意识到，在这样的情况下，要在乌克兰战场上战胜或遏制俄罗斯，会更加困难。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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