客座评论：无论如何配 国民党都已输了

（德国之声中文网）台湾蓝绿白三党为明年一月总统大选摩拳擦掌，为阻绿营赖清德当选，早前酝酿的"蓝白合"虽在紧锣密鼓磋商，然而到现在一直没有结果，并很有破局可能，以致国民党前主席、台湾前总统马英九不得不出来呼吁用全民调的方式来决定"侯柯配"还是"柯侯配"，包括马英九以及国民党主席朱立伦等在内的国民党一众人认为，国民党当前最大政治就是明年总统选举下架民进党，只要能阻赖清德，如果全民调决定"柯侯配"，国民党也接受。

不过，在我这个旁观者看来，无论"侯柯配"还是"柯侯配"，即便国民党候选人侯友宜能够在明年总统选举中获胜，作为一个百年大党的国民党，都已经输了，因为它失去了愿景和方向。

先来考察谁会在"蓝白合"中获利最大，我认为无疑是柯文哲。蓝白不合，柯是无缘总统大位的。作为组党不过四年的候选人，虽然柯本人在台湾选民中有很大吸引力，但其最初动念头参选时，估计是抱着打酱油的心态，目的不在于能够选上，而是借助选举，做大民众党，并让他本人成为台湾政坛的重要政治人物。尽管一路下来，他的民调多数时候排第二，超过侯友宜，但全台都清楚，仅凭他和他的民众党及支持者，是进不了总统府的。可如果"蓝白合"的结果是"柯侯配"，让他离总统大位近了很多。聪明的柯一定知道，凭借着第二的民调，只要他在"蓝白合"中死咬住"柯侯配"不放，他成为总统就有希望。

如果全民调决定"侯柯配"，总统大选的结果无非是两种，要么"侯柯配"赢，柯成为副总统，民众党成为联合执政党；要么"侯柯配"输，但柯通过"蓝白合"让民众党成为和国民党并驾齐驱的党，依然获取了重要的政治资源。所以，无论"柯侯配"还是"侯柯配"，柯文哲都是最大赢家。

至于侯友宜，也能在"蓝白合"中获取自身政治利益。和柯文哲一样，"蓝白合"若不成，侯甭说成不了总统，副总统也做不成，而若是"侯柯配"，选胜就成为台湾总统，即便是"柯侯配"，如果选胜，还可做副总统。副总统也是台湾的领导人，他可以利用这个资源，发展自己在国民党中的势力，四年下来，很有可能成为国民党主席，掌控整个国民党。正因如此，侯在前段时间同意接受"柯侯配"，愿放下一个百年老党候选人的身段，做柯的副手。他的说法是，个人荣辱是小事，促成政党轮替才最重要，但从上面的分析看，这未必是他的真心话。

从侯的角度看，他为自己打造的人设是，他是替国民党执政考虑，自愿放弃个人荣辱，接受"柯侯配"的，因此，国民党对他是有亏欠的，那用什么还呢？当然是党主席。由这种有大局观的人接国民党主席，会得到很多国民党员的支持。可假若侯也像柯一样执意在"蓝白合"中为正，双方谈不拢，输掉大选，他就只能回到新北市继续做他的市长，其政治前途可能到头了。故"柯侯配"虽不一定保证能够选胜，可哪怕败了，他也有理由说为党尽了最大努力，党是要回报他的。

民进党籍的台湾副总统赖清德将角逐总统大位

国民党衰败的本质原因是什么？

那么，国民党是不是就成了第三赢家？表面看似乎如此，然而，从一个政党本身应该坚守的基本理念和道德言，则是输家。因为它为了选举利益，为了上台执政，失掉了政党应有的品格和灵魂。

蓝白之所以合，双方看重的当然是有机会赢民进党。从选举角度，这个出发点没错。然而，按照常理，"蓝白合"理应是"侯柯配"，侯为正，柯为副，才符合国、民两党的真实情况。虽然柯的民调比侯高，可也高不了几个百分点，论两党实力，国民党毕竟是百年老党，瘦死的骆驼比马大，论人才，论资源，都要强过民众党。国民党握有地方的执政资源和优势，民代也比民众党多很多，从哪个角度看，侯都不应该为副。这也是"蓝白合"僵持不下的原因。现在在马英九和韩国瑜等党内大佬的支持下，国民党似乎同意了用全民调来决定"蓝白合"，但里面暗含的逻辑，还是对柯文哲的退让，表面上全民调决定不管是"侯柯配"还是"柯侯配"，只要能下架民进党就行，但实际一方面是怕侯友宜在全民调中输给柯文哲；另一方面又想着藉"柯侯配"重新成为执政党。

全民调如果侯赢了当然很好，假如侯输了成"柯侯配"，对国民党选举的操盘手来说，这虽对国民党的形象有点不好，但可以为国民党争得执政权，有机会将行政院、国防、国安、外交等重要部会的首长职位收入囊中，有什么不好呢？然而，问题在于，下架民进党真的对国民党就那么重要；或者，下架民进党，赢得执政权，真的能挽回国民党多年来的颓势？还只是政治人物的一个借口而已？外界看到，国民党这些年几乎被民进党打得无还手之力，几乎把一个百年老党的资本输光了，这里面固然有民进党一些上不了台面的手段，然而，国民党自身的堕落，失掉党魂党格，恐怕才是它今日衰败更本质的原因。

国民党没有清晰方向，不知为何而战

在我看来，国民党的最大问题就是失去了创党时的初衷，没有灵魂，提不出一个清晰的理念和目标，没有清晰的方向，不知道为何而战，其政治人物大都从个人的利益考量，很少或从不考虑党的前途，党不过是这些政治人物获取个人利益的工具。在这方面，如今的国民党远不如民进党。民进党起码坚守台湾独立建国的理想和原则，能不能实现是另一回事，但人家至少为着这个目标而奋斗，其政治人物都忠于这个理想和原则。国民党则抛弃了自己的统一理想，不再为在中国实现自由民主奋斗，像民进党一样，中国成了一个他者。所以，在相当多的大陆民众眼里，国民党和民进党不过是独台和台独的区别，或者把国民党叫作华独。

假如说，基于当下偏安一隅和两岸实力悬殊的现状，国民党曾有的改造中国、坚持统一的理想和目标，在可见将来注定几乎没有实现的可能，那么，要放弃它把自己改造成台湾国民党也未尝不可。然而，国民党似又心有不甘，怕这样转变把现有的利益都失去，受人指责，可以说，是既不敢改党名，又提不出一个新的愿景和原则，以及基于新愿景的新论述，只会跟在民进党后面鹦鹉学舌，可又学不像。

政党贵在有魂，有格，坚守自己的基本理念，即便是为了选举利益。没有魂没有格就只能纯粹为利益而投机。国民党在台湾政党轮替后，一路走下坡路，党员不断流失，吸引不了年轻选民，根子就在于失去了魂，失去了格，这也想那也要，左顾右盼，左绌右支，进退失据。从国民党的状况和党内文化看，无论是"侯柯配"或者"柯侯配"，在明年总统选举中选胜，做了四年执政党又怎样？除了政治人物有机会中饱私囊，做大自己的利益，国民党估计还是很难有长进，很可能四年后被民众党反超，沦为台湾政坛的第三党。

从今年的选举来看，这个百年老党真的垂垂老矣，失去了未来。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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