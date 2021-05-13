客座评论：新加坡在威权路上越走越远 

（德国之声中文网）朝向威权制，新加坡又迈进一步：上星期，新加坡国立大学（NUS）单方决定关闭这所著名大学与美国精英大学耶鲁共同经营了10年的联合学院。此举意味着结束两校间的共同文科项目。该项目原能在这个半专制袖珍国的大学围墙后面带给学生一些自由。

2019年秋季参观该校时，我得知，自联合学院问世以来，新加坡逐渐变得更不自由。当时有人说，如果放在今天，这样一所鼓励自由思考的学院不会得到批准。

不鼓励独立思考

文科通才教育能培养学生具备批判性思考、争论和讨论的能力。这些实际能力与人文学科的各个学科相关联：语言、哲学、伦理学、社会学、政治学。而在新加坡，能独立思考、能表达自己并要求改变的受过教育的年轻人不受欢迎。这个民众以华裔为主的国家所要的是：与中国及其专制政权有更紧密联系。

新加坡国立大学校园

这是华盛顿皮尤研究所（ PEW ）今年的一项调查结果：中国的受欢迎程度在全球处于历史最低点，唯新加坡独树一帜。17个工业化国家——16个民主国家及新加坡——公民被问及对中国的看法，全球范围基调相同：中华人民共和国不尊重人权，所以，我们更应该与美国合作，而非中国。而在新加坡，多数人认为，可以多些威权、少一些自由。香港沦陷后，新加坡人不得不明确站位：要么与自由世界建立更多联系，要么与威权制中国关系更密。骰子已然投下。

原可获益

新加坡作出了选择：更多威权。其实，这种选择本非必然。新加坡与实行民主制的台湾之间关系良好，新加坡和台湾还曾有过联合军演。作为亚洲金融中心的新加坡本可从那些在香港无法再开展的业务中受益，将它们迁来本国。然而最终，这里的华裔占主导。他们想更接近专制中国。

在新加坡，尤其对年轻人的控制新近强化：维权人士范国瀚（Jolovan Wham ）因在一所社区警局外举着画有笑脸的纸皮而以非法参与集会罪被判入狱。范国瀚曾替在新加坡受虐待客籍劳工的权益发声。

他还是为LGTBQ群体争取人权的活动人士。所有这些在新加坡都不受欢迎。 2020 年，该国最高法院裁定，同性恋是犯罪行为。据此，若两名男子之间发生性关系仍可锒铛入狱。要求废除这一迫害性立法的倡议由年轻人——例如，国大-耶鲁联合学院的大学生们——提出，便不言自明。

只是北京的一个前院

随着实施这一新路线，新加坡错过了一个加盟自由世界的宝贵机会。靠近中国只会伤害这个国家。和香港一样，受过良好教育的年轻人会离开这个国家，去他处寻求幸福。

习近平主席的民族主义口号可能会让新加坡的许多华裔振奋。然而，诱惑如此，新加坡人却有可能失去自己的民族国家。因为，由此，新加坡便可能成为北京的前院——没有了自己的特质，也不再有在北京直接影响之外行动的可能性。国际化的新加坡国大－耶鲁联合学院的关闭再度显示了这一方向。

Alexander Görlach是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是牛津大学互联网研究所的助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学的荣誉教授。他拥有语言学和神学博士学位。中国崛起以其对自由世界的意义是他的一个核心话题。2009-2015年，他创办了《The European》杂志并担任主编。

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