客座评论：放弃幻想 北京“联俄抗美”

（德国之声中文网）在北京的冬奥外交中，习近平和普京两年来的首次会谈无疑是重头戏。会后双方发表联合声明，阐述共同立场，即反对美国单方主导国际秩序。声明也称，两国反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态。双方还签署了15个合作文件，其中包括最重要的能源合作。

中俄这个联合声明抱团合作并展示反对美国的决心，并不让人感到特别意外，但声明显示北京在乌克兰危机中明显倒向莫斯科，多少有些出乎预料。1月底中国外长王毅与美国国务卿布林肯通话谈及乌克兰问题时，表示俄在乌问题上的合理安全关切应当得到重视和解决，显见联合声明的表述更进一步，触及问题本质，因为反对北约继续东扩正是莫斯科向华盛顿提出的两大安全诉求之一，也是此次俄乌冲突的一大根源。若同2014年俄吞并克里米亚时北京的反应相比，是次更有实质性的差别。除此外，北京在联合声明中也未有希望俄乌边境局势降温的明确信号，而布王通话美国曾要求中国运用对俄影响力劝说莫斯科降低紧张局势，可见华盛顿的此一要求被北京忽视。

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联合声明的发布距布王通话不到10天，中国对俄乌冲突的态度发生改变，一边倒支持俄罗斯，直接原因也许同美在北京冬奥会之际派两个航母战斗群巡弋南海有关，但根子应是美国的对华战略发生根本变化，北京不再对华盛顿能够放弃遏制中国抱有幻想。俄乌关系紧张，美国一再渲染莫斯科将入侵乌克兰，可华盛顿仍不忘在各方面打压中国尤其在军事上没有放松对中国的压力，这在北京看来，华盛顿丝毫没有因乌克兰危机而改变将中国作为头号对手的战略目标及部署，故北京别无他法，只能选择肩并肩和莫斯科站在一起，支持后者抵抗美国。

对莫斯科来说，在俄乌关系持续紧张，战争似乎一触即发的时候，来自北京的支持至关重要。虽然莫斯科一再声称没有入侵乌克兰的计划，批评美国故意挑事，然而它也确实有必要防止“意外”引爆战争的可能——假如莫斯科的确没有入侵乌克兰的想法。因为不论何因引爆战争，对俄罗斯的结果是一样的：就算美国和北约不派兵参战，华盛顿和布鲁塞尔也会对莫斯科祭出极严厉的经济制裁，包括连接俄罗斯和德国的北溪二号会停摆，甚至普京本人在西方的资产也会被冻结。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 练兵场 9月11日至17日，名为“东方-2018”（Vostok-2018）的联合军演在俄罗斯远东地区展开。俄罗斯总统普京亲临现场。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 规模超前 俄罗斯国防称，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 红旗飘飘 俄罗斯的邻国中国和蒙古也参加了演习。中国方面派出了3000名士兵以及900台武器装备，包括数架飞机和直升机。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 习近平缺席 之前在符拉迪沃斯托克参加“东方经济论坛”的习近平，在与普京友好互动之后，却没有留下来出席军演阅兵。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 入围“实战核心” 俄罗斯和中国从2003年以来共同参加了超过30次军演。这次是中国第一次在战略层面上加入演习。有专家分析，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 面包会有的 普京在国防部长绍伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫（左）陪同下，视察野战食堂。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 军队现代化 西方评论人士认为，今年远东的军演是俄罗斯军队现代化努力的一部分。图为军方人员正在装载防空导弹装置。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 大规模对抗操演 专家将演习描述为冷战后最大的全球“对抗彩排”，目的是检验俄罗斯展开大规模冲突的能力。图为Tsugol训练基地的俄军的Ka-52型直升机。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 两栖登陆 此次演习在西伯利亚东部地区及包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。俄罗斯太平洋和北方舰队也参与其中。图为俄海军两栖登陆舰亚历山大·奥特拉科夫斯基号（Alexander Otrakovsky）。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 西边不亮东边亮 欧安组织关于限制成员国常规武装部队规模文件使俄罗斯西部的军队规模受到限制。因此历来东部地区的演习和兵力规模大于西部的演习。

俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉 放飞 无人机也在西伯利亚远东地区的这次演习中一显身手。图为俄军士兵准备让无人机升空。 作者: 叶宣



江河日下的俄罗斯需要中国

2014年俄罗斯吞并克里米亚后，根据一些专家的估算，西方制裁让俄损失至少5个点的GDP，假如因乌克兰危机再遭严厉制裁，俄的经济极可能会崩溃，动摇普京统治。无论普京有否恢复昔日俄罗斯或苏联的帝国梦，今日俄罗斯都支撑不起他的雄心，因为除军事能力外，俄罗斯现今不过是个二流国家，其经济实力、科技水平、工业结构和人口规模都与一个帝国的雄心不匹配，其经济总量甚至比不上中国的广东省。在这轮新科技和能源革命中，它也是落后的。如果不是苏联遗留下来的军事实力特别是庞大的核武库，它的声音基本可以忽略不计。

此种情形下，如果因某种意外俄乌由冲突升级为战争致使莫斯科受西方制裁，它无疑盼望有人帮它撑过最困难的阶段，而环顾世界，在非西方国家中唯有中国有此能力，中国的经济支持至少可以使俄罗斯避免国家破产。普京此次访华同中方签署的15个合作文件，大部分涉及经贸，特别是能源，如天然气方面，加强已有的“远东路线”天然气买卖长期合同，并再建一条途经蒙古的天然气管道项目，使对华供气量每年增加到近500亿立方米；石油方面，10年内向中国供应1亿吨石油，输往中国西部地区炼化厂加工，以满足中国的石油需求。油气是俄罗斯主要的对外贸易物资，欧中是它两大买家，北溪二号若因战争停止，俄罗斯要保证中国的油气需求可以不使它的经济瘫痪。

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莫斯科清楚俄乌一旦爆发战争，北京不大可能公开表态支持它占领基辅，因为这违反北京一向的外交原则，即支持一个主权国家侵占另一个主权国家，不管以什么名义，北京至今对俄占领克里米亚不表态，在双方的联合声明里，能够做到的也只是表态反对北约继续东扩，而未提支持莫斯科的军事冒险行动。莫斯科有足够强的军事实力，在这方面它无需依靠北京，它指望的是北京的经济支援和支持，这才是对它实质的支持。如此，莫斯科也就有底气继续和华盛顿周旋，甚至不惜在战争边缘上走得更远，以迫使华盛顿做出让步。

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北京在双方声明里发出倒向莫斯科的明确信号，也有自己的想法。俄乌冲突发生后，北京应该会在思考是否可以借此危机谋求自身的地缘政治利益，缓解来自美国和西方的战略压力。美国将中国作头号竞争对手的定位虽不因俄乌冲突而调整，但如果乌克兰危机进一步升级，华盛顿毕竟要分一部分精力来处理这个事情，特别是当战争爆发后，会在一段时间里占用它大部分时间和资源。就此而言，华盛顿未必真希望莫斯科入侵乌克兰，否则，它一方面要对付俄罗斯，一方面要防范中国借机挑起台海冲突，届时很难应付过来。

面对中俄 华盛顿避免”双线作战“

北京在乌克兰危机中亦发现欧盟的态度和美国有微妙区别。欧盟肯定是不愿看到俄乌两国发生战事的，因为这不但有可能让欧盟直接卷入战争，对俄罗斯的制裁也会殃及欧盟自己，所以外交谈判解决危机是欧盟特别是法德倾向的选择。对北京而言，这是一个可以利用的机会，无论俄乌冲突最后以什么形式落幕，俄罗斯的此番表现会让欧盟对它有更多的戒备，明白莫斯科的威胁并未远去，要分出精力对付，从而不大可能像之前那样用较多时间跟着美国抗中，但前提是如果北京对欧盟表现得更策略性一点的话。

从上述想法出发，北京倾向于在不发生战争或者大的战争的情况下，俄乌冲突持续时间越长，冲突程度越剧烈，对中国越有利，战略转圜空间比现在也要大。而再没有比对莫斯科的经济合作和支持有利于它抗美了。但北京也不会鼓动莫斯科去入侵乌克兰，因为这样它就必须面临和莫斯科全面结盟的问题，从而受美国制裁的牵连。至少目前北京还不希望和美国及西方完全决裂，这样代价太大，它只想从俄美对抗中捞取战略上的最大好处，所以对支持莫斯科北京会把握一个度，除非华盛顿同时在台湾问题进一步加码，但华盛顿再自大，也不会让自己陷入同两个大国同时作战的境地。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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