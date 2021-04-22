客座评论：放弃专利让全球抗疫迎来新曙光？

（德国之声中文网）说有魄力，因为欧洲国家在"政府不干预市场"的借口下，绝对不敢像美国那样第一个带头做。换言之，欧盟及其成员国是基本上随着资本走，而不敢牵着资本的鼻子走的。 说有远见，因为美国的软实力在特朗普时期已损失不少，这次美国在给自己国民打疫苗的事上，也表现了"美国为先"的政策。相比中国和俄罗斯的疫苗外交，逊色不少。而通过暂时放弃其知识产权，势必可挽回一局。某种程度上来说，美国政府向全世界提供公共产品迈出了重要一步。

但是这一决定的艰难性体现在，所有目前其疫苗已经在使用的美国产商，对美国政府的倡议一致持反对态度。也就是说，美国政府必须跟美国的疫苗产商谈判商榷，才能最终决定是否以及如何实施此项决定。笔者认为，谈判肯定是需要时间的。 但不管如何，笔者还是比较有信心，美国政府能在本月实现自己的诺言。

排队等待疫苗接种的美国民众

"公共产品"概念的严肃性

从去年疫情在各国迅速蔓延，同时各家著名的药品公司开始在各自政府的鼓励下研发疫苗的情况下，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯就提出，为了解决新冠病毒的全球性危机，各国应该把疫苗作为公共产品奉献给世界。

所谓公共产品(Public good)是私人产品的对应概念，指具有消费或使用上的非竞争性和受益上的非排他性的产品。就好像人们需要的空气一样，每一个政府，保证自己的民众能呼吸到新鲜的空气，这是该政府的职责。而要维护空气的净洁，在当今工业也需发展的条件下并非一件易事，因而政府或者有关方实现空气清洁的目标是要花钱的。 而从公共产品角度来说，公民享用空气则是理所当然，没有用钱去买新鲜空气之说。

保证并提供一个国家公民的公共产品已经不一定是一件容易的事，更何况要提供全球公共产品。但是，记得早在去年五月国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞时宣布：中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。此后，中国政府多次强调了这一点。

这在当时，没有一个国家领袖敢说的事，而中国敢说了。 但是，敢说是一码事，知道自己在说什么，是另一码事。换言之， 中国的政治精英显然没有弄明白"公共产品"意思是什么。说白了，公共产品就是对接受者来说不应该花钱的产品。

由于自己在用此概念的时候，本身没弄清楚概念的真正含义，而非要从外交的角度、出于改变自己形象的迫切感，"及时"地用上了这个概念，使得整个世界特别是贫穷的国家迷惑不解。 这就是为什么在一个中国政府记者会上，印度记者问中国政府发言人，"中国说的提供公共产品，应该是免费向发展中国家提供疫苗吧？"中方对此问题觉得很奇怪和惊讶，也许心里还怪印度记者是否在有意闹事。

当然，应该承认，中国在这次世界抗疫过程中直至现在，起的作用是没有一个国家可以相比的。 中国提供无数的抗疫商品，也为自己的出口业做出了很大的贡献 （这也是为什么2020年来中国出口景象美好的原因之一）。 加之，中国政府确实时而向这个或那个国家，免费提供了一些疫苗。但是，中国的大部分疫苗在世界上还是作为商品来出售的。 也就是说，"公共产品"的话显然是有"外交喧嚷"之嫌疑。

如何解救非发达国家？

美国政府从来没有讲过用疫苗作为公共产品奉献给世界的话。面对着目前全球的抗疫，西方国家（北美，然后是欧洲）今年下半年走出危机的曙光已经展现，但非发达国家，按照现在的进程，将至少需要二年甚至更长时间，才能形成必须的群体免疫。而这两年期间，因得新冠病毒而死去的人数将远超现在已经足够庞大的数字。印度每天发生的惨剧就是一个明显的案例。笔者以为， 拜登的美国政府意识到，暂时放弃疫苗的发明专利，是唯一缩短这个全球灾难长度的有效办法。 数据已表明，美国产的疫苗有效率是数一数二的，如果这些疫苗能在那些有能力生产的厂家（比如以色列、印度、台湾、墨西哥）大量生产， 那在不到一年时间内让整个世界恢复正常，将是可以做到的。

拜登政府提出这个倡议的时间点也是比较恰到时候。 众所周知，印度以前是世界上公认廉价疫苗的生产国。但是，这次在新冠病毒灾难中，起步稍微慢了一点。为了强化印度的传统的疫苗生产能力，从某种程度上来说，也是为了与中国和俄罗斯的疫苗外交抗衡，美国日本澳大利亚和印度在今年三月决定合作，加速疫苗的生产。 美国与其三个最亲密的印太伙伴决定在2022年底前，在印度生产多达10亿剂新冠疫苗以供应其他亚洲国家。

在两国于3月举行虚拟峰会后发布的一份概况介绍称，美国将通过其国际发展金融公司，努力资助印度制药商Biological E Ltd在2022年底前生产至少10亿剂新冠疫苗。日本正在讨论为印度提供优惠的日元贷款，以扩大疫苗产量。

现在看来，由于印度自身成了新冠病毒的最新震中，使其财力、国力不堪重负，此项计划必定受阻碍。 印度已经停止向国外疫苗的出口。估计此状况将维持几个月。 而这几个月时间对很多非发达的国家是何等宝贵。

尽管中国也确实增加了疫苗的产量，但美国疫苗的有效率本身就说明了，如果后者的疫苗能普及，那效果肯定会更好更快。 当然，这里无疑是有一个民主制度与威权制度在全球抗疫争夺话语权的问题。

应该看到，就在几天前，拜登政府对联合国的暂时取消疫苗专利的呼吁反应绝然不同。美国政府当初担心是，中国很可能会利用这个机会，攫取美国的专利权，然后再用来作为自己产品推销（不管是免费的还是销售）。 美国此种担心，不是没有一点理由。但是，笔者以为，联合国可以在哪个国家使用其专利、如何使用专利有个明确规定，加之中国如果也有一个自动的积极表态，也许能避免此种情况的发生。因为现在最宝贵的是时间。 能让受灾的国家早点获得疫苗，人类的悲剧就会少发生一些。

顺便说一下，台湾尽管这次在全球抗疫防疫中非常优秀，但是由于各种原因，无法获得疫苗。 如此下去，必将对其经济等各方面活动有严重的影响，而全球的芯片目前大部分还是靠着台湾的半导体工业生产。在没有疫苗的情景下，是否能持久，对全球的芯片相关产业是个严重的问题。尽管台湾自己也在生产疫苗，但何时用、有效率如何，暂无明确的答案。从这点来说，拜登政府的决定，对这个岛国也是一个重要推动。

全球应付突如其来灾难的"游戏规则"

全球都期待着美国政府这一决定的早日落实。 这里涉及到一个关键问题，就是人类以后应该如何应付类似于新冠病毒那种突如其来的全球灾难。不管是中国还是西方国家，资本都在各自经济生活起着重要的作用。在应对危机中，如何运用非常规手段，迅速地制止灾难的蔓延，这是全人类的责任。 应该看到， 中国、俄罗斯作了一些工作，尽管很多的捐献多少有着"疫苗外交" 的痕迹，西方各国也为世卫组织的"COVAX计划"捐款不少，但远没有满足能及时阻止病毒的蔓延的期望，很多贫穷国家的医护人员，至今依然是没有在打疫苗的条件下冒险工作。 但愿这次拜登政府的行动，能对推动疫苗成为公共产品的方向上，做出令人期待的贡献。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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