 客座评论：捍卫维园炬火 为中国也为香港 | 时事评论 | DW | 03.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时事评论

客座评论：捍卫维园炬火 为中国也为香港

香港民主运动的青年代表人物黄之锋、邝颂晴没有经历过“六四”岁月，但是一年一度的维园烛光，却伴随着他们的成长。六四31周年之际的政治局势令他们忧心忡忡：一旦纪念六四的烛火熄灭，自由香港的炬火也将危在旦夕。

Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

DW.COM

欧盟一名发言人表示，中国应该允许香港人民和澳门民众纪念六四天安门民主运动。港澳警方日前均以防疫为由禁止有关集会。 (03.06.2020)

在中美两国争端持续升级之际，美国国务卿蓬佩奥周二在推特发文，批评香港政府禁止人民举办天安门纪念晚会。此前，连续30年举办维园烛光晚会的香港支联会称，已收到警方的相关通知。 (03.06.2020)

今年是六四31周年，德国之声专访中国流亡历史文献学者吴仁华。他谈到在台湾生活两年后，虽然看见台湾在政治上的需要开始关注六四，总统也接见了中国民运人士，但自己却在这块土地上感到意外地陌生。他也提到了对于香港未来的悲观。 (03.06.2020)

周一，香港警方对于在维园举办六四纪念烛光晚会的申请发出了反对通知书。这意味着香港持续数十年的六四烛光晚会传统将被打破。作为主办人之一的香港支联会主席李卓人在接受德国之声专访时指出，今年烛光晚会的遭禁意味着香港人在过去三十年中享有的自由已经丧失殆尽。 (02.06.2020)

每年一度的维园六四烛光晚会今年因新冠疫情取消，但许多香港人都将以自己的方式来纪念六四事件31周年。 (02.06.2020)

(德国之声中文网) 过去三十年间，香港的维多利亚公园每年都会亮起烛光，纪念那些"六四"杀戮中的逝者和受难者。然而，2020年，维园烛火有可能是最后一次为他们点亮。几天前，中国刚刚宣布，将直接为香港安插国安法；香港警方则拒绝批准我们一年一度的为杀戮受害者守夜集会活动。没有了烛光的今年，我们有可能将面对棍棒、催泪弹、橡皮子弹以及暴力的警察。

我们并没有生在杀戮的年代，但是参加维园等地的纪念六四活动，是我们成长经历的一部分。我们了解了31年前的那场悲剧，知道了数千中国大学生以及市民被中国军人所杀害，他们因为追寻自由民主而死。天安门事件一直都是一个需要吸取的教训：中共是一个残暴的独裁政权，为了保卫自己的权力，会毫不犹豫地杀害本国公民。

即便在30年后的今天，天安门事件依然是中国历史以及中国政治中最敏感的议题。北京竭尽全力地想从历史中抹去这一笔，"六四"以及其他相关词汇被阻挡在中国的网络高墙之外，纪念活动被禁止，历史书中提及该事件的部分则遭到删除，当年抗议运动的领袖及其家人不时被拘禁。要求北京承认当晚开枪在道德上是错误的呼吁，不论其来自国内还是国外，一概遭到北京的拒绝。中国还拒绝公开实际死亡人数的诉求。习近平以及其他中共高官未曾就那场镇压流露过悔意，反而对香港民主运动越发不满。在新疆以及西藏，他们则动用压迫手段。中共将呼吁基本人权的诉求视作对其统治的威胁。

历史上，香港曾经是中国异议人士的避风港。我们香港人面对一个越发强大的中国道出真相。一年一度的六四纪念活动则具有重要的象征意义：依然有人记得1989年6月4日所发生的事情；依然有人不惧道出真相。尽管这些纪念活动本质上都是和平的，北京方面难以忍受不受其控制的香港人并未遗忘31年前的可怕行径。

Joshua Wong vor der Bundespressekonferenz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

邝颂晴(中)与黄之锋(右)

也许，今年将是我们最后一次公开谈论六四事件。一旦国安法生效，提及六四事件也会成为司法检控的目标。中国立法机关希望消弭我们为基本权利而斗争的任何努力，从而剥夺香港的自由和多样性，只容得下对中共的绝对忠诚。可是我们没有一丝一毫的这种绝对忠诚。1989年6月4日中共决定为了保住权力而不惜一切代价武力镇压抗议者之时，就丧失了一切执政合法性。

推行国安法、禁止六四纪念活动，都是在企图让香港人噤声。我们预计，警方将会驱散6月4日的任何集会。我们忧心忡忡，但却依然不能拱手放弃我们的自由。也许袖手旁观会是更容易的选项，但是我们还是将采取行动。这不仅仅是为了我们自己，也是因为我们单纯地相信，这是正确的事情。我们有权利去牢记31年前的事，倘若我们放弃了，就会丧失牢记过去12个月间发生在香港的事情之权利。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声

    香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/E. Kwok)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影

    组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Images/The Yomiuri Shimbun)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    沉重的追思

    据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP/K. Cheung)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    洗刷国殇之柱

    洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    不忘历史

    国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    民主女神

    维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    维园烛光追思:人民不会忘记

    坐满六个足球场

    维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。


观看视频 03:44

专访：朱耀明细诉黄雀行动

相关内容

Hong Kong Tiananmen Jahrestag

“我不能沉默”——香港人将以自己的方式纪念六四 02.06.2020

每年一度的维园六四烛光晚会今年因新冠疫情取消，但许多香港人都将以自己的方式来纪念六四事件31周年。

China Proteste in Hongkong Lee Cheuk-yan

专访李卓人：六四烛光晚会遭禁 港人抗争不止 02.06.2020

周一，香港警方对于在维园举办六四纪念烛光晚会的申请发出了反对通知书。这意味着香港持续数十年的六四烛光晚会传统将被打破。作为主办人之一的香港支联会主席李卓人在接受德国之声专访时指出，今年烛光晚会的遭禁意味着香港人在过去三十年中享有的自由已经丧失殆尽。

Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers

蓬佩奥批港禁六四纪念会 港府以抗疫为由维持原计划 03.06.2020

在中美两国争端持续升级之际，美国国务卿蓬佩奥周二在推特发文，批评香港政府禁止人民举办天安门纪念晚会。此前，连续30年举办维园烛光晚会的香港支联会称，已收到警方的相关通知。

广告