客座评论：捍卫维园炬火 为中国也为香港

(德国之声中文网) 过去三十年间，香港的维多利亚公园每年都会亮起烛光，纪念那些"六四"杀戮中的逝者和受难者。然而，2020年，维园烛火有可能是最后一次为他们点亮。几天前，中国刚刚宣布，将直接为香港安插国安法；香港警方则拒绝批准我们一年一度的为杀戮受害者守夜集会活动。没有了烛光的今年，我们有可能将面对棍棒、催泪弹、橡皮子弹以及暴力的警察。

我们并没有生在杀戮的年代，但是参加维园等地的纪念六四活动，是我们成长经历的一部分。我们了解了31年前的那场悲剧，知道了数千中国大学生以及市民被中国军人所杀害，他们因为追寻自由民主而死。天安门事件一直都是一个需要吸取的教训：中共是一个残暴的独裁政权，为了保卫自己的权力，会毫不犹豫地杀害本国公民。

即便在30年后的今天，天安门事件依然是中国历史以及中国政治中最敏感的议题。北京竭尽全力地想从历史中抹去这一笔，"六四"以及其他相关词汇被阻挡在中国的网络高墙之外，纪念活动被禁止，历史书中提及该事件的部分则遭到删除，当年抗议运动的领袖及其家人不时被拘禁。要求北京承认当晚开枪在道德上是错误的呼吁，不论其来自国内还是国外，一概遭到北京的拒绝。中国还拒绝公开实际死亡人数的诉求。习近平以及其他中共高官未曾就那场镇压流露过悔意，反而对香港民主运动越发不满。在新疆以及西藏，他们则动用压迫手段。中共将呼吁基本人权的诉求视作对其统治的威胁。

历史上，香港曾经是中国异议人士的避风港。我们香港人面对一个越发强大的中国道出真相。一年一度的六四纪念活动则具有重要的象征意义：依然有人记得1989年6月4日所发生的事情；依然有人不惧道出真相。尽管这些纪念活动本质上都是和平的，北京方面难以忍受不受其控制的香港人并未遗忘31年前的可怕行径。

也许，今年将是我们最后一次公开谈论六四事件。一旦国安法生效，提及六四事件也会成为司法检控的目标。中国立法机关希望消弭我们为基本权利而斗争的任何努力，从而剥夺香港的自由和多样性，只容得下对中共的绝对忠诚。可是我们没有一丝一毫的这种绝对忠诚。1989年6月4日中共决定为了保住权力而不惜一切代价武力镇压抗议者之时，就丧失了一切执政合法性。

推行国安法、禁止六四纪念活动，都是在企图让香港人噤声。我们预计，警方将会驱散6月4日的任何集会。我们忧心忡忡，但却依然不能拱手放弃我们的自由。也许袖手旁观会是更容易的选项，但是我们还是将采取行动。这不仅仅是为了我们自己，也是因为我们单纯地相信，这是正确的事情。我们有权利去牢记31年前的事，倘若我们放弃了，就会丧失牢记过去12个月间发生在香港的事情之权利。

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维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。

