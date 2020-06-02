客座评论：捍卫维园炬火 为中国也为香港

香港民主运动的青年代表人物黄之锋、邝颂晴没有经历过“六四”岁月，但是一年一度的维园烛光，却伴随着他们的成长。六四31周年之际的政治局势令他们忧心忡忡：一旦纪念六四的烛火熄灭，自由香港的炬火也将危在旦夕。
(德国之声中文网) 过去三十年间，香港的维多利亚公园每年都会亮起烛光，纪念那些"六四"杀戮中的逝者和受难者。然而，2020年，维园烛火有可能是最后一次为他们点亮。几天前，中国刚刚宣布，将直接为香港安插国安法；香港警方则拒绝批准我们一年一度的为杀戮受害者守夜集会活动。没有了烛光的今年，我们有可能将面对棍棒、催泪弹、橡皮子弹以及暴力的警察。
我们并没有生在杀戮的年代，但是参加维园等地的纪念六四活动，是我们成长经历的一部分。我们了解了31年前的那场悲剧，知道了数千中国大学生以及市民被中国军人所杀害，他们因为追寻自由民主而死。天安门事件一直都是一个需要吸取的教训：中共是一个残暴的独裁政权，为了保卫自己的权力，会毫不犹豫地杀害本国公民。
即便在30年后的今天，天安门事件依然是中国历史以及中国政治中最敏感的议题。北京竭尽全力地想从历史中抹去这一笔，"六四"以及其他相关词汇被阻挡在中国的网络高墙之外，纪念活动被禁止，历史书中提及该事件的部分则遭到删除，当年抗议运动的领袖及其家人不时被拘禁。要求北京承认当晚开枪在道德上是错误的呼吁，不论其来自国内还是国外，一概遭到北京的拒绝。中国还拒绝公开实际死亡人数的诉求。习近平以及其他中共高官未曾就那场镇压流露过悔意，反而对香港民主运动越发不满。在新疆以及西藏，他们则动用压迫手段。中共将呼吁基本人权的诉求视作对其统治的威胁。
历史上，香港曾经是中国异议人士的避风港。我们香港人面对一个越发强大的中国道出真相。一年一度的六四纪念活动则具有重要的象征意义：依然有人记得1989年6月4日所发生的事情；依然有人不惧道出真相。尽管这些纪念活动本质上都是和平的，北京方面难以忍受不受其控制的香港人并未遗忘31年前的可怕行径。
也许，今年将是我们最后一次公开谈论六四事件。一旦国安法生效，提及六四事件也会成为司法检控的目标。中国立法机关希望消弭我们为基本权利而斗争的任何努力，从而剥夺香港的自由和多样性，只容得下对中共的绝对忠诚。可是我们没有一丝一毫的这种绝对忠诚。1989年6月4日中共决定为了保住权力而不惜一切代价武力镇压抗议者之时，就丧失了一切执政合法性。
推行国安法、禁止六四纪念活动，都是在企图让香港人噤声。我们预计，警方将会驱散6月4日的任何集会。我们忧心忡忡，但却依然不能拱手放弃我们的自由。也许袖手旁观会是更容易的选项，但是我们还是将采取行动。这不仅仅是为了我们自己，也是因为我们单纯地相信，这是正确的事情。我们有权利去牢记31年前的事，倘若我们放弃了，就会丧失牢记过去12个月间发生在香港的事情之权利。
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