客座评论：拜登未来几周会访华吗

时评人邓聿文认为，拜登若在任期内不访华，将成为首位四年任期内未访华的美国总统。虽然沙利文的北京之行为双方高层对话铺平了道路，但最终决定权在于北京。

如果拜登不在任内访华 将开创历史先例（资料图片） 图像来源: Mike Segar/REUTERS

（德国之声中文网）美国国安顾问沙利文50多个小时对中国的访问让外界颇感意外。虽然沙利文和中共外事办主任王毅举行过多次秘密会谈，但此前都安排在第三国，唯一的一次是去年10月因为习近平去美国参加APEC会议，顺道访美和拜登举行工作会谈，王毅飞了一趟华盛顿，和沙利文协调两国领导人的会晤。此次沙利文特意跑到北京来和王毅进行三天两夜的战略沟通，而且是在拜登政府处于“看守”状态下，美中的这个安排颇有点不寻常，难怪外界猜测，沙利文此趟行程的真正目的，是要和中方协调安排拜登可能的访华之事。

美国安顾问有八年没有访问中国，沙利文也是在任期快要结束前访华，这本身反映了美中关系的紧张和纠结，尽管如此，对沙利文这趟“毕业之旅”——根据一些中方媒体的说法——有评论给予很高评价，认为是“满分”，沙利文无论从面子还是里子，要到了他想要的东西。从面子来看，不仅习接见了他，也和中共军委副主席张又侠见了面，算是中方对他的超规格接待；从里子来看，沙利文此行最大收获，是让北京同意举两军战区领导视频通话，这是在美众议院前议长佩罗西访台后中方作出的八项反制措施中涉及军事的一项，考虑当下的台海形势和中菲南海冲突，解放军和美军战区领导级别的通话，对防止事态滑向美中军事冲突非常重要，这也是目前美国对华政策首要目标。

当然，这不意味着中国在美方压力下就有所“失”，因为两军战区领导的通话同样符合中国的利益。从北京的角度考虑，当下最大的政治就是恢复经济，让国内外对中国接下来的发展树立起信心，这就要求北京营造一个不那么坏的地缘政治环境，尤其是周边不能起大的冲突。而在台海和南海这两个不仅是潜在而且已经是现实的冲突点，美国的作用非常直接，美方如果管控台湾和菲律宾，这两地最多只会出现一些小规模的冲突；但如果美方鼓励乃至放纵台、菲挑战中国，台海和南海发生大的冲突的可能性就大增。可美方如何管控台、菲，又和中国直接相关。特别在目前阶段，尽管拜登政府实质上处于“看守”状态，但也因为拜登没有连任压力，如果他在美中关系上做出在中方看来是鲁莽的举动，比如邀请赖清德访问白宫，对美中关系的影响将是破坏性的，进而也影响到美国正在举行的选举，使得两党候选人不得不对华更强硬，由此产生某种变数，并导致美中关系进一步下坠，北京不能不要有提防。

美方的态度转变

因此，沙利文此访，同王毅的会谈，表明美中高端战略对话管道并没有因为美国大选而受到冲击，对北京来说，提高了在美国大选季和政权交接季美中关系的可预测性，而习和张同沙利文的会面，也凸显了北京重视与美国的这种战略对话，有助于中美在一些特别的情况下加深认识、防止冲突和误判，这对中方当然有利。

此次沙利文和王毅的会谈，从中方新闻稿来看，前者表示，同意应以平等的方式对待对方，竞争也应当是健康、公平的；美国和中国将长久地在这个星球上和平共存，美国的政策目标就是要找到让美中关系可持续发展的办法等。这些表述尤其是“同意应以平等的方式对待对方”，如果和2021年3月双方在阿拉斯加安克雷奇举行的“2+2”会谈美方的表态比较，就知道此话从沙利文口中说出，颇不易。安克雷奇的会谈，是拜登上任后首次进行的中美高层对话，当时美方出席者是沙利文和国务卿布林肯，中方出席者是前外事委主任杨洁篪和王毅，沙和布两人用倨傲的语气对后者说，要“从实力地位出发”和中国打交道——这也成为拜登四年美国对华政策的指导方针之一，后来美国的政治人物，包括拜登在不同场合都强调过这一点——当即引来杨洁篪一通“我们不吃你这一套”的咆哮，据说现场火药味十足。如今三年多过去了，美方也很少再说这话，沙利文这次终于说出“同意应以平等的方式对待对方”，不管是不是因为主场在北京而说的一番场面上的话，能够这样说，表明美方姿态的放缓，对中方而言，当然可以起到一种心理上的作用。

那么，沙利文此次访华，是否会和中方讨论拜登访华的可能性？中方的新闻稿透露双方讨论了两国领导人接下来的互动问题。如果说，沙利文这次行程意在美国大选期间稳定美中关系，不排除有这个选项。因为拜登访华本身构成当前阶段稳定美中关系的一部分，至少是有助于这种稳定的努力。

中美外交的可能的“先例”

先来看拜登，他当然愿意访华，否则他就成为美国总统在任四年没有访华的第一人。拜登可能不愿意开创这个自美中建交以来唯一的“先例”，因为这样就显示不出他作为一个老练的外交家的色彩。拜登30多年参议员的公职生涯，大部分时间在参议院外交委员会渡过，做奥巴马的副总统，也深度参与对华政策，曾经多次访华，也同习见过面，所以拜登自诩在对华外交上有丰富经验。但在四年总统任上，如果因美中关系的恶化而未能访华，不单是一大遗憾，也破除了他在对华外交上这种老练外交家的人设。可假如他能在余下几月访华，则向美国社会表明，即使他在经济科技和地缘政治上对中国施以极大压力，在围堵和遏制中国上取得了相当大成效，可他仍然能够访问中国，足以显示他在对华外交上手法的老道，并用最后的访华作为压轴戏，为他四年总统的任期和公职生涯划下“圆满”句号。另一方面，他的对华政策的外交遗产——既竞争又合作；以竞争为主，以合作为辅；在竞争中管控双方分歧，避免走向军事冲突，其继任者也将不得不在相当大程度上予以继承，哈里斯不用说，假如胜选，至少在初期，她基本会照搬拜登的对华政策；哪怕是特朗普当选，也不可能公开推翻他的对华政策，就像他不得不一定程度上继承特朗普的对华政策遗产一样，因为这已经形成了一种对华利益结构。

然而，问题在于，拜登能否访华，不取决于他本人和华盛顿，而取决于北京特别是习近平。一般的看法认为，从现在到美国大选，也就两个多月时间，拜登还能做成什么？如果他来中国，和他达成的共识在美国选出新总统后就不管用了，北京为什么要在此时邀请他访华？何况，拜登也是一个不履行承诺的总统，之前和他达成的共识经常并不算数。

但是，亦有中方学者持不同意见，认为北京有可能邀请拜登访华，比如南京大学国际关系学院执行院长朱锋在接受外媒采访时就研判，在中美领导人通话以及在多边场合可能碰头之外，北京还是希望拜登在卸任之前能访问中国。尤其是美国11月将举行总统大选，美国政客往往把中国当替罪羊捞取政治资本，如果拜登能访华，不仅显示中美关系不能轻易走向分裂，也有助于缓和美国的对华政策压力。朱峰的这个说法应该不纯粹是他个人的评判，也反映了目前北京的一种思路。正如前面所讲，拜登访华让美中这种既竞争又合同，同时以竞争为主，在竞争中管控分歧的做法形成美中关系的一种结构，要改变这种结构在新总统初期有一定困难，从而不至于使美中关系在换了一个总统伊始就处于一种动荡中。此外，如果拜登访华能够成行，亦预示着在明年一月前，作为“看守”总统的拜登不太可能再出台激烈的对华打压措施，从而也就减少了这段过渡期中美关系的可能波折。

不管能不能访华，两人的近期通话，或者在 10月和11月举行G20和APEC会议期间两人见面，则几乎是可以确定的。而如果拜登访华，最可能的时间会在11月3日美国总统选举前，过了这个日子，拜登就没有必要访华了。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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