客座评论：拜登“护台论”或使台海提前摊牌

（德国之声中文网）美国总统拜登日前在接受媒体采访时发表的"美会军事保卫台湾"的承诺言论，在国际社会特别是两岸之间引发高度关注。尽管白宫和美国防部长奥斯丁随后否认美国改变了对台政策，蔡英文政府也表示，不会因美支持而冒进，但拜登的"护台论"将加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，可能诱使台湾问题提前摊牌。

拜登10月21日受访指出，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾，并且承诺会这么做。多数观察者认为拜登此番言论属于"口误"。然而问题在于，拜登本人并未对他这番--用个别美国专家的话来说--令人震惊的言论进行澄清，这就不能不让人怀疑，华盛顿有意让拜登的讲话保持一种模糊状态，给外界美国会介入台海军事冲突提供想象空间，从而对北京如果武统台湾产生威吓作用。

口误，还是真心话？

不管拜登的"护台论"只是"口误"抑或内心的真实想法，它都会加重北京对华盛顿军事干预中国统一进程的意图疑虑。若中国最后用武力强行统一台湾，它也一定是把美军的介入作为前提条件；换言之，如果未来台海战争爆发，北京不会只把台军列为作战对象，一定包括美军及其盟友的武力干涉。对于未来的台海战争，尽管许多观察家认为美军不会直接卷入，以免美中之间爆发军事冲突，但解放军肯定是要作美军直接介入作战的最坏打算的。从这个角度看，拜登的言论只会进一步坐实北京对华盛顿军事干预台海的想法，从而加快解决台湾问题的备战准备。

拜登"护台论"也使台湾在台独路上"壮胆"。蔡英文前不久"双十讲话"的"四个坚持"被北京批为"两国论"且是"以武谋独"、"以武拒统"，虽然蔡本人是一个谨慎的人，可也是坚定的台独领导人，台湾社会弥漫着利用目前大好的国际形势，推动台湾更多参与国际空间的乐观情绪。西方对台湾民主的有力支持以及将台作为抗中牌，与台湾内部的独立冲动遥相呼应，在操作台湾参与国际空间时有可能突破大陆底线，导致不测事件发生。

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美国挑战"一中原则"

华盛顿现在正在掏空"一个中国原则"，把它变成空壳。美台关系事实上是国与国的关系，双方只差将各自代表处或办事处改为大使馆。也就是说，只欠一个形式上的建交声明，所有双边的关系与活动，都是按照国与国的关系来进行的。这应该是自特朗普以来美台关系发生的最本质变化。华盛顿也从各领域和各层次帮助和支持台湾对抗中国的打压，用台湾钳制和刺激北京。比如，在中国恢复联合国席位50周年的庆贺日前一天，美台高级代表举行线上论坛，讨论"扩大台湾在联合国及其他国际组织的参与"。美国务院官员挑战联合国2758号决议，称该决议只是解决了中国在联合国的的代表权问题，而并未说台湾属于中国，限制台湾以观察员身份加入国际组织，批评北京滥用2758号决议阻扰台湾参与国际空间。显然，华盛顿实际要做的，是在国际组织上打造两个中国，或一中一台，使之成为既定事实。这当然已触及北京的红线。

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美国国内的抗中氛围变得如此不可逆转，以致拜登看似不经意地发出"护台论"。9月的拜习通话和之后杨洁篪和苏利文的瑞士会谈，给外界似乎传达一种两国关系有所缓和的印象，但如果把拜登的言论以及最近美国候任驻华大使、驻日大使和驻新大使在参议院的听证会上对中国猛烈攻击的鹰派言论联系起来，很难想象，一个将要去所在国赴任的大使，发出在外界看来非常具有攻击性的言辞，乃至赴任其他国的大使，也要对与他职责无关的对象进行抨击，这种情况虽然是为了得到参议院通过大使的任命，带有表演性质，但正是这种表演性，恰恰表明美国内的反中和仇中氛围达到一个不可思议的程度，政客们即使在同中国无关或关系不大的事情上，也要把中国大骂一通，否则就是"政治不正确"，会失掉选票，或者担心任命通不过，或者相关事情做不成，由此可见美中关系的缓和或解冻远远没有到来。

华盛顿全力反中，将台湾牌打到极致，固然会使北京穷于应付，极大增强在台湾问题上的成本，消耗中国的国家实力，但也会产生三个后果：第一，北京在台湾问题上的挫败感越强，耗损的成本越大，越有可能促使它采取武统手段，一劳永逸地解决台湾问题；第二，如前所述，也让台湾社会产生越来越接近独立建国的幻觉和兴奋，以为大陆不敢打，即使敢打美国一定会来驰援，最后大陆必败，台湾很多独派人士是这么认知的，这种"形势一片大好"，独立建国的冲动势必和北京的防独意志产生冲撞；第三，美国的台湾牌其实是有限度的，倘若打到极致，台湾牌的效应也就释放完毕，美国会出现我称之为"台湾牌的困境"。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



碰不得的"天花板"

任何工具的价值都不是无限，可以没有成本地使用下去，台湾作为遏制中国的工具，当华盛顿不断打台湾牌刺激、试探北京，它每出一次牌的边际效益实则是在递减，对中国所能起到的损害作用比上次要减少。故要使台湾牌的边际效益递增，下一次比上一次让北京更难受，就必须加强出击的力度，或在北京更在乎的方面和时刻打台湾牌。不过这样一来，必然会触及天花板。从非军事的角度说，这个天花板是美台建交，美国公开支持两个中国或一中一台；从军事的角度说，这个天花板是美台签署军事协定，美国公开承诺军事协防台湾（不是拜登受访说说而已），在台驻军。但华盛顿清楚这两个天花板是碰不得的，如果硬要测试北京的耐心，肯定是战争的爆发，否则习近平无法向党内和中国社会交代。而只要华盛顿不做这两个选项，它打台湾牌踩北京红线的空间就有一个限度，北京也会看到这点，所以在蔡英文的"两国论"出来后，我认为最晚在明年冬奥会后，北京很可能反打台湾牌，逼出华盛顿保护台湾的底线。

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假如台湾牌的最大价值被释放意味着两岸和美中的风险和代价同时最大，华盛顿无疑要尽可能演长台湾这个工具的价值，如此就必须在收益和代价间进行权衡，小心翼翼地维持工具的价值不被过度使用，但这样也就在为自己制造负担或困境。当然，不只是华盛顿，北京和台湾也都有一种焦虑心态，华盛顿焦虑的是，在不被台湾拖下水的前提下如何做到使台湾牌的效应最大；北京焦虑的是，在中国崛起的战略布局没有完成前，尤其是那些打破美国和西方卡脖子的工程有眉目前，两岸不得不兵戎相见；台湾焦虑的是，虽然眼下独立建国形势大好，可终究怕被美国出卖而不敢宣布独立。这三重焦虑从历史的大背景看，极易导致三方发生误判。如今拜登的"护台论"又等于是往一个暂时平静的池子扔一颗石子，很难预测它不小心会在哪个环节打破美中台的弱平衡状态，最后导致台湾问题摊牌的时间提前。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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