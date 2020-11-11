客座评论：拜登会为台湾而战吗？

（德国之声中文网）特朗普政府对违背国际条约的中国采取了异常强硬的立场，也得到了美国许多民主党人的支持。在特朗普执政时期，尽管美国政局内讧严重，但是香港和台湾，则是共和党和民主党之间为数不多的无争议议题之一。这两个地方都受到北京的强大压力和威胁。因此，两党在国会中就共同采取措施反对中国的侵犯人权行为达成一致。

乔·拜登肯定不会像特朗普在竞选期间对他所抹黑的那样，为了讨好北京、顺从共产党，关闭美国的基督教会，并让人们学习中文。情况可能恰恰相反，因为奥巴马政府注重联合的外交政策已被认为是失败的。北京铺开红地毯迎接德黑兰宗教领导人，而前往华盛顿访问的达赖喇嘛不得不走工作人员通道的时代将会彻底结束。

在国际组织中的影响

此外，为了在中国面前保持自己的应有地位，美国必须重新获得并扩大其在国际机构中的作用。在过去的四年里，中国在联合国机构中的影响力增强。联合国内宣传的是中国版的"人权"，将所有公民权利排除在外。在新冠疫情爆发的初期，北京利用其在世界卫生组织的权力对疫情轻描淡写。因此，对一意孤行的中国只能通过世贸组织来施加大部分压力。

图：拜登在奥巴马政府担任副总统时就在北京与习近平进行了会晤。

对于拜登政府来说，最重要的话题是台湾。 这个独立、民主的岛国受到来自北京的吞并威胁。 特朗普令美台关系前所未有的提升，在他之前的四十年中，没有一位总统可以与其相比及。 早在台湾的经济分量还大于中国的年代，美国就在为台湾提供安全保障。但是特朗普执政期间，并没有对这一安全保障给出明确的定义。例如：如果台湾受到大陆的进攻，美国是否进行军事干预？

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台湾的战略意义

拜登政府必须从一开始就确定他们是否准备为了台湾而战。对于美国而言，台湾不仅是直接抵御一水之隔的共产中国的堡垒，而且还是全世界最大的计算机芯片生产地之一。但最重要的是，台湾是一个民主伙伴，在东亚与韩国和日本一起与全世界的民主国家构成了一个友好轴心。

随着特朗普的败选，一个吹捧专权者、蔑视民主制度的人将退出政治舞台。这是一个好消息。为了给民主自由秩序的重新强大和可持续发展奠定基础，其继任者的下一步将是决定性的。

亚历山大·戈尔拉赫（AlexanderGörlach）是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，也是剑桥大学宗教与国际研究学院的高级助理研究员。这位语言学家和神学博士曾在2014-2017年在哈佛大学做研究员和访问学者，2017年至2018年在国立台湾大学和香港城市大学进行学术访问。

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