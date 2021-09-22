客座评论：拜习联大讲话释放的信号

（德国之声中文网）一般来说，各国都期待着美中这两个处在紧张关系中的大国能给世界就自己的外交政策传送一些新的信息。而对拜登总统来说，这是他九月前上任以来首次在联合国的亮相。所以，他的三十多分钟的发言尤其引起世界的关注。

在全世界关注的中美冲突中，双方在发言中都没有提对方的国家名，而拜登除了提及了一次"新疆"，也避免了对中国或中共的指名道姓。 笔者以为，这是外交的一种表现。至少表明双方还是有寻找和平解决问题的意愿。当然，这个姿态也是对前几天联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）的倡议的回应。联合国秘书长古特雷斯以"和事佬"的姿态，在上周接受美联社采访时，担忧中美关系"完全失调"，并呼吁双方避免"新冷战"。而白宫方面则回应称，拜登政府不同意对美中关系的这种描述，"我们与中国的关系并非对抗，而是竞争。"

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强调竞争，而同时也申明以和平的方式寻找解决分歧的途径，是拜登发言中一个要点。也是拜登上台以来，时刻思考的问题。坦率地说，如此看重这种竞争，说明美国确实担心，其对手即中国在某些关键领域要超越美国的担心。客观上，这也提高中国在全球的地位。拜登深知，中国向美国的挑战实际上意味着当代的威权制度对整个民主制度的挑战。而这种挑战是长期和全面的。所谓长期，并非4-5年能有结果，而需要10年20年时间。 所谓全面，因为它体现在各个领域：经济、军事、意识形态、文化、社会层面。

正是因为拜登看到了这种竞争不仅决定了中美关系的走向，也决定了民主制度的未来，他才会说，"我们正在开启一个新时代，一个更新和捍卫民主的时代"，拜登还说，"我们也遇到了一个新时代…...我们所有人需要决定，这些技术是用来武装自己还是用来加深压迫"。强调"新时代"的同时，其潜台词就是当代的民主制度受到威胁，美国作为民主国家的领头羊当然得认真对待主要是来自中国威权主义的挑战。

拜登意识到，这种挑战之所以严峻，是因为中共已经熟练地用最现代的技术用来"调理"自己的百姓，而这种全面的精微的监控是以前冷战期间苏联远远不能相比的。这几年来，在以"东升西降"的认知驱动下，中国政治精英通过各种途径（比如一带一路）,有意无意地在推广一个数码化的威权主义模式。

应该看到，联合国秘书长古特雷斯对美联社发表意见时忽视了两个问题，一是中美冲突的起因，二是他忽视了一个基本事实，即今天高度的全球化的世界已经不可能再回到二战后冷战那个阶段。但是，又不得不承认，中美在意识形态领域和敏感技术领域，局部的冷战则已成了事实。况且，局部的冷战也是竞争的一种表现。

当然，总体来说，拜登的发言似乎给中美竞争提供了一个和平的氛围。"在我看来，世界上所有主要大国都有责任谨慎管理它们之间的关系，以避免从负责任的竞争中转向冲突。" 问题就在于，当拜登在期待着中国"负责任的竞争"时，对方是否会依照他的意愿去做。美国的所谓"负责任的竞争"，就是有规则的竞争。当然美方也知道，对方的竞争规则时常跟美国的不一样。

至于在习近平在第七十六届联合国大会的发言中，只字不提竞争，更不谈有规则的竞争了。而这恰恰反映了中共"只干不说"或者是"说的是一套，干的是另一套"的特点。

"新时代"

如上所说，拜登认为整个世界进入一个新时代。其新时代的体现在多方面。在政治方面，不仅当代民主制度需要捍卫其制度，而民主制度本身也需要更新。这里同盟国之间的互信就是一个重要方面。拜登上台后是作了不少的努力，"美国回来了"，似乎给人一种感觉，他在改变特朗普造成的民主国家间的信任和沟通的缺位。但是，由于阿富汗撤军以及最近AUKUS而引起的美国与法国甚至欧盟的不欢，说明美国的领导能力本身也得进一步更新。

新时代也体现在经济方面。苏联倒台后的全面的全球化1.0可以说已经走到它的尽头。而现在需要的是创造一个全球化2.0的框架：WTO需要改革，新的贸易多边主义需要构建起来，靠走捷径、以非正常手段获取别国技术的漏洞需杜绝。

拜登显然已经意识到经济方面的新时代的重要性，""我们将追求全球贸易和经济增长的新规则，努力营造公平的竞争环境，避免以牺牲其他国家为代价，人为地偏袒任何一个国家，每个国家都有权利和机会公平竞争。"可惜的是，他上任9个月来，显然在这方面动作比较迟钝。而中国则通过申请《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）先走了一步。如果美国再不能尽快地提出一套构建新的世界贸易框架的计划，那很可能在其他方面已获得的成果会前功尽弃。

联合国规则与普世价值

"在全面推动外交途径的同时，美国将捍卫民主价值观，这些价值观与我们作为一个国家和民族的本质息息相关：自由、平等、机会和对所有人普遍权利的信念……"。在拜登的发言里，普世价值始终支撑着他的政策。而对普世价值的认可和孜孜不倦的实践，是所有民主国家一个重要特征。有意思的是，习近平领导的中国共产党改变了以往几届领导人对普世价值的认知，把普世价值看成是西方国家的用来欺压别国特别是中国的工具。

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但在另一方面，习近平领导的中国政府不得不在联合国表示出对民主自由的首肯。于是，便在习近平最近的联合国发言上出现如下的表述：

"世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。" 习在这段文字中显然包含着一个矛盾，即一方面，他似乎承认联合国的规则，但另一方面，他不愿意承认支撑着规则的就是普世价值。在他看来，秩序后面似乎没有价值可言。至于他所说的"民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利"，一方面是对以往美国"世界警察"职能的否定，但另一方面，却否认民主与普世价值的联系。

给全球的一丝希望

不管如何，美中双方在气候变化方面和抗疫方面，各自努力地表现了诚意。拜登还特别宣布把向穷国提供的应对气候变化和改用清洁能源的援助资金从2024年起增加一倍，达到114亿美元。这使得富裕国家早已承诺但一直未能做到的每年向发展中国家提供1000亿美元气候变化援助的目标有了达成的可能。同时，拜登承诺再采购5亿剂疫苗捐赠给其他国家，这使得疫情爆发以来美国承诺向世界各国捐赠的疫苗总数超过11亿剂。与此同时，习近平在联合国大会表示，中国将不再新建境外煤电项目。同时，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

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这说明，无论是美国还是中国，依然关注自己在世界上形象并愿意为此付出代价。这是拜登对上届特朗普政府的政策的修正。大国关注自己形象本身是件好事。尽管在这背后 （比如说应对气候变化）有不少负面的故事，但是总体来说，这是人们对未来谨慎的乐观主义的理由。

但无论如何，中国与以美国为首的民主制度剧烈的竞争将贯穿以后的20年的世界发展。"未来将属于那些拥抱人类尊严而不是践踏它的人。（拜登）" 长期地来看，的确是这样。但是，如果这一届以及下一届的美国政府如果没有一套全面的、智慧型的应对中国的战略和策略，世界民主则有可能再次遭受像今天香港和阿富汗的挫折。但鉴于民主制度本身的纠错机制，笔者依然相信，以美国为首的民主国家最终能在跟当代威权主义的竞争中获胜。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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