客座评论：拉“网红”对台统战的迷思

台湾近来传出多名人气网红收到中国传媒公司邀请，承诺安排高额酬金的演出机会，换取他们发表特定统战文章，或以活动名义邀请前往中国拍片。DW客座评论员詹威克认为，这显示中国希望扩大在网络世界的对台统战工作。

（德国之声中文网）中国的对台统战工作可谓“众所周知”从未停歇，照以前两蒋年代的说法是“无孔不入”；到了现在，战线显然不但已经进入网络世界，更是拉长到笼络“网红”、扩大网络上的认知作战范圍。

但是找台湾网红为中国宣传、配合统战，能够有什麽样的成绩？这个问题是值得推敲的。首先是网红也许有成千上万的粉丝，但是这些粉丝喜欢这些网红，很大一部分原因是他们拍摄的影片对上了自己的胃口，一旦进入政治、尤其是“中国好棒棒”，这个网红的调性就不再好玩、吸引人，掉粉是必然的后果，能换多少新粉则是未定之天，对网红而言这是一个很大的风险。

不过，台湾的网红也未必尽然不会臣服于金钱的诱惑之下，即便是在号称无远弗届的网络世界，台湾网红的市场却是已经趋近饱和。网红需要代言商品、广告赞助来支撑团队的开销，YouTube的分润早就不足以维持一个网红频道，如果出现一个号称要求不多的“干爹”来赞助，网红们虽然未必趋之若鹜，但却也难免心动。

只是以目前所知的来看，这个想当“干爹”的中国传媒公司开出来的条件和操作的手法，令人摇头。台湾艺人的脸书粉专莫名其妙出现《构建新型两岸关系》的贴文，是突兀加奇怪。至于许诺可以安排高额酬劳的演出和企业代言“合法收入”，这种诡异的说法也令人满头问号。

中国近年来持续透过多重策略对台湾实施统战。 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

台湾艺人到中国演出都有相关的审批程序，收入能否带出境是一回事，但是理论上只要有按照规定纳税就是合法收入，格外强调反而让许多人对这家主动接触台湾艺人网红的中国传媒公司的诚意有所怀疑。还有宣称要求台湾艺人网红协助成立政党，如果为真，那表示对岸未免过于“天真无邪”，对台湾政治的运作一无所知，用如此笨拙的手法对台统战，令人怀疑是不是打著统战的招牌骗国家预算。

至于传出“中国海峡两岸青年协会”邀请并以机加酒（机票加酒店住宿）方式招待数组台湾网红到中国旅游拍片，说是不谈政治也不需放上网址连接，这可以说是新战场、老手法；对讲求独特行的台湾网红而言，可能就是有个免费机会，可以到中国某些地方拍摄一些其他人或者一般人看不到的中国，某些网红心中自然喜滋滋、跃跃欲试。

但是俗话说“免钱的最贵”，大概也没人会相信一个中国的组织在执行统战工作的时候，可以不用谈政治。从上面拿了预算和经费的单位，就算是在中国也得向上面交差报帐。简单一点的可能是主办方和台湾网红们站在写著“两岸一家亲”之类口号的红色横幅后面摄像留念、复杂一点的可能就是拍摄台湾青年“大陆创业圆梦”之类题材的影片，这些招数以前就用来拉拢台湾媒体、如今用在网红们身上，也不会过时。

其实中国对台湾的统战从1949年以来就没有停过，无论是大饥荒还是三反五反，或者是文革等，国内出现重大事件都没停过。现在的中国更没有理由停下对台湾的统战，何况台湾有言论自由却没有防火墙、民众对中国的统战手法非常、非常不瞭解，小红书还有抖音又在台湾大受欢迎，可见在对台统战上，网络文化比“中华文化”有用。

那麽“网红统战”是不是很有用？很有效果？个人觉得那倒也未必。例如台湾知名网红钟明轩先前到中国观光并且发片赞扬中国“安全”、很自由、对同志友善等等，还被国台办特别引用强调了一番。结果隔没多久，就有一位台湾知名的同志摄像师到中国参加书展，结果因为展出书籍包括了一本在台湾被视为人体艺术的写真集，该摄像师便被警方带走拘押调查。该摄像师还称，自己受到强迫裸身检查、质问性倾向等在台湾被视为违法的调查手段。

此一消息狠狠打脸了本来兴高采烈的国台办，还有那位说中国对同性恋友善的网红，也似乎应证了“扯中国后腿的永远是中国自己”的那句话。此外，看起来似乎有不同的官方系统在抢网络对台统战的预算，不同系统会不会来个“网内互打”？似乎也蛮值得我们搬板凳、嗑瓜子来期待一番。

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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