客座评论：打著“黄埔军魂”招牌的情绪勒索

虽然台湾政府的相关部门表示“不妥”，但是仍有多名台湾的退役将官将前往中国参加“黄埔军校”成立一百週年的纪念活动，并且强调是“自费”、非统战，虽说这番说词恐怕难以令人信服，不过这些退役将官有多少的统战价值其实也颇令人质疑。

台湾陆军官校校友在今年6月黄埔建校100週年前，筹备阅兵活动 图像来源: Taiwan Ministry of National Defense

（德国之声中文网）这次带队的是国民党前黄复兴党部主委季麟连将军，他表示黄埔军校对于“中华民国的军人而言，有如回教徒的麦加”。此话乍看之下，好似颇为有理，但是细究的话，简直是不伦不类。

用“回教徒”一词称呼穆斯林就已经显示作，这种对比的人思想还停留在上个世纪的大汉人主义历史观。因为新一代的民众已经知道伊斯兰教信徒并不仅限于回族人、更不要说不论“黄埔军校”在某些人心中有多崇高的代表意义，一个充满政治意象和争议的遗迹绝对不够资格与穆斯林的圣地麦加相提并论。

说这些退役将官是“自费”、接触的是中国的“黄埔军校同学会”，试图以此反驳外界对他们此行是“被统战”的质疑，懂得的人听了这样的理由，大概都要笑了。

“黄埔军校同学会”从1984年创会首任会长徐向前以来，历任“领导”都是和民革、政协等等统战组织关系密切，而且众所周知，中国能够获准成立的“民间组织”、尤其是在1980年代就能获准成立的“民间组织”和台湾一般的“民间组织”根本就是两码子的事。

这也就难怪，外界一听到“自费”的辩解，就嘲笑这些退役将领是“自己被卖了，还沾沾自喜地帮人算钱、鞠躬道谢”。他们似乎忘了，当年把蒋介石的部队打到丢兵弃甲、多次战役全军覆没的解放军指挥官都是“黄埔军校杰出校友”，所以说黄埔军校是“革命军人的摇篮”似乎也没错，只不过这个是共产党的“革命”、解放军的“摇篮”。

这一百多个退役将官打著“重建黄埔军魂”的旗号，却不扪心自问，在多年没有战事的台湾，他们是如何能够在肩膀上挂上将星的？在多少曾经服役过的台湾民众眼中，他们就是作威作福、搞形式主义、遇事丢锅的代表。

擧个例子，最早加入民进党的两位职业军人就是在1990年代因为部队出事、长官却丢锅给他们背才愤而脱离国民党、加入当年仍被视为毒蛇猛兽、邪教异端的民进党；在那个年代，要当职业军人必须加入国民党，不然就会被视为思想不够忠贞、军校还没毕业就可能先去绿岛等思想改造机构报到。

现在台湾推行的是“军队国家化”，军人的职责是保卫人民、效忠的是国家而不再是任何一个政党，但是在某些受深深到当年“党国教育”影响的“黄埔子弟兵”而言，这就是失去了“黄埔军魂”，完全与现代民主社会的观念背道而驰。

台湾及中国都分别举办黄埔军校建校百年活动，部分台湾退役将官前往中国庆祝活动引发争议。图为中国及台湾国旗 图像来源: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

细数“黄埔军校”的历史，1924年在黄埔成立“中国国民党陆军陆军军官学校”，也只有3年的时间就搬去南京改名“中央陆军军官学校”、到了“对日抗战”又迁往成都，战后“军队国家化”改名“中华民国陆军军官学校”、1949年随著“国府播迁”搬到台湾、1950年在台湾凤山复校，也就是说“黄埔军校”在台湾已经70多年，而且真正在“黄埔军校”、不论是黄埔、南京还是成都接受过训练的“校友”，如今也早已作古多年。

这些台湾退役的将官都是在台湾的“中华民国三军八校”受训的，却依旧把当年训练“党军”的“黄埔军校”视为“圣地”，继续他们一路以来奉为圭臬的党国思想，无视于台湾已经是民主社会，也就难怪舆论駡声连连。

但是也得说，既然已经退役或者除役，台湾也没有法律禁止这些胸怀“党国情怀”的老人做出当年肯定会被“国民革命军之父--蒋介石”枪毙的事情，他们的退休俸也是国家承诺的契约。所以当他们打著“黄埔军魂”的旗号却做出缺乏军魂、离经叛道的行为，愤怒归愤怒，台湾方面也不可能将其拿下入狱或者剥夺退休俸。反正说不出口，但是在心里面痛駡他们的可能就是现役的军人还有官校的学生。

蒋介石当年指明“革命军人五大信念”：主义、领袖、国家、责任、荣誉，到现在依然深植在台湾军中，只不过对这些退役老将军来讲，或许三民主义已经在台湾逐步实现、那个“领袖”早已蒙主宠召快要一甲子、国家如今是自己接受不了的民进党执政、责任随著退役也已经结束，但是他们也得想一下，难道退役了就可以只为“朝圣”而不讲那个荣誉了吗？

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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