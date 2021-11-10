客座评论：房产税的推出和新经济的转型

（德国之声中文网）上周末资本市场上的重大消息无疑是推出房产税试点的消息。这个消息已经在中国老百姓头顶上盘旋了好多年，有点儿像那个著名的"狼来了"的寓言，差不多被人当做空气了，今天却聚成了一场台风，登陆东南沿海，让房地产股票市值损失不少。

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一直以来，我都是房产税的反对者。这倒并非因为我是一个老房东，而是我觉得中国大陆有比学美国征收房产税更加省心省力而又达成差不多效果的办法，那么为什么一定要崇洋媚外，去学美国征收房产税呢？美国有征收直接税的传统和相应的制度，但是中国一直以来都是以间接税为主，一下子要向全体老百姓征收房产税，阻力当然会很大；如果按照某些学者说的，设置一个很高的起征点，只针对少数富人，那么又会减少税收收入，替代不了目前想用房产税替代的土地拍卖收入。所以，即使是这次出台的房产税试点消息，还是没有解决上述矛盾，只是把这个矛盾下放到了地方政府，让大家各显神通试试看。这种摸着石头过河的策略，在过去四十年里面屡试不爽，但是这样的试错法，是不是可以永远地适用于所有改革领域，特别是在房产税这样的涉及重大民生的领域？我拭目以待。

从"房住不炒"到"三条红线"

中国大陆政府在过去几十年里面，利用土地拍卖制度，以很低的成本收取了美国人花费很大征税成本才能够收取的收入，使得地方政府获得了建设城市基础设施需要的大额原始资金，实际上是一个经济税收制度上的重要创新。未来，如果地方政府为了维护这些基础设施需要持续不断的小额资金，又不能像以前一样通过不断地拍卖新土地而获得，那么完全可以对现有的土地拍卖收入征收一个维护基金，这个基金就像是公积金，存起来在未来逐年提取供地方政府使用。这样一来，拍卖土地的收入在当期减少，远期增加。而现有的土地使用权到期以后，也就可以顺理成章地按年收取房产税性质的土地使用税。这样的政策设计可以在现阶段用比较少的社会成本和阻力，逐步过渡到未来的房产税制度。同时，并不妨碍城市化的进行和未来的模式变化。

客座评论：行走在剃刀边缘的中国房产税

当然，即便某些中国地方试点政府打算全盘西化，按照美国的直接税征收办法开始试点，也不是什么大不了的事情。因为从房住不炒，到主要城市房价限价，再到对房地产公司实行三条红线，中国政府其实已经未雨绸缪，三番五次地给社会打了预防针。如果到现在还有人认为这仅仅是打雷不会下雨，就像有些房地产大公司一样，幻想逆势扩张一夜暴富，那是自作孽不可活，并不需要整个社会为他背锅。

观看视频 02:38 中国地产泡沫何时破灭

经济转型的必然规律

因为压缩房地产市场的整体规模，让老百姓从房地产市场投资盛宴中转移目光，聚焦到科技创新为引擎的新经济增长模式中来，不光是本届政府的政策目标，也是中国经济进一步增长的必然规律。中国政府无非是从日本美国等发达经济体的前车之鉴中找到令人警醒的教训，提前部署，期待避免掉入类似的陷阱里罢了。从创业板科创板，到北京交易所和未来很有可能推出的国际板，中国资本市场的多层次体系逐步完善，就是像我过去多篇经济评论中不断强调的：经济增长以科技创新为引擎，中短期来讲需要的就是资本市场的支持，尤其是需要从过去间接融资为主转型到直接融资为主。现在中国政府的政策，从整体来讲是有条不紊地顺着这个思路在展开。

专访：房地产税已在路上！你怕了没？

房地产市场的压缩和直接投资市场（股票市场）的完善，对资金的引导方向已经再明确不过了。中国经济唯有以科技创新为动力，才能够再进一步上一个台阶，进入发达国家阵营；也唯有此，才能够抵挡外部伸过来卡脖子的手臂们。所以，从这个角度看，我欣赏某著名投资家的一句名言：在任何时间，都不要做空你所在的经济体，何况现在的中国正处在一个积极向上的转型期。

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沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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