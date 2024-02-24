客座评论：战狼外交“转型失败”？

在运作了几年的战狼外交后，北京似乎改变了声调。而在这背后的驱动力量，则是看准了欧洲的市场。但北京愿意按照欧盟的意愿跨过乌克兰战争的门槛、阻止普京的侵略战争吗？DW客座评论员张俊华指出，习近平应该知道，只要他支持普京，那他无法达到两头吃的目的。
（德国之声中文网）最近几个星期，中国突然加强了对西方的外交魅力攻势，中国外交部长王毅也忙得不亦乐乎。来到欧洲，又是见德国同行，又是见法国代表，又到欧盟那里说好话。总的意思，中方的给欧洲发送的信息很明白，就是，中欧没有什么过不去的坎，没有必要发生矛盾和冲突。
而对美国，尽管中国对拜登政府怀恨在心，因为该政府带领西方各国卡住了中国"弯道超车"的路，但即便这样，北京仍不时表现出莫名其妙的热情。习近平在去年11月就表明， 中方在未来5年将邀请5万名美国青少年来华交流学习。既然是邀请，也许就等于中方出钱了。不知中国的纳税人在当今经济不景气的情况下，对此有何看法。
同时，中国官方最近通过中国野生动物保护协会重启它的熊猫外交。不仅与西班牙马德里动物园签署了合作协议，而且也跟美国圣地亚哥动物园建立合作关系，目前正与美国华盛顿国家动物园和奥地利美泉宫动物园就新一轮合作进行磋商。
中方如此努力，就是为了传达我们在贸易上“一切正常”（Business as usual）的信息。 北京一方面为了配合在西方各国那里制造那种氛围，但另一方面确实也是害怕美国和欧盟对中国银行的制裁，所以从去年年底开始，浙江一个银行以及后来中国三大国有银行，停止了与俄罗斯的支付交易。
当然欧洲和美国是否买这个账，则是另一回事了。当然，不管是美国还是欧盟，都不愿意跟北京过分地扯破脸皮。正是出于这个原因，欧盟等到王毅结束欧洲行程后，才释放出就新一轮制裁名单达成共识的消息。这是欧盟在俄乌战争爆发后，实施的第13轮制裁，近200家公司和个人被纳入名单，其中首次涵盖三家中国大陆公司和一家香港注册公司。制裁名单包括来自印度、斯里兰卡、泰国和土耳其等地的企业。欧盟正是通过这种制裁，象征性地表达欧洲在俄乌问题上对中国的不满，但又不希望把中国往俄罗斯那边推得太近，避免对中欧关系带来太大的冲击。
习近平领导的政府对西方各国“身段变软”，原因很简单。中国对西方还是有所求的。而北京现在的主要目标是在欧洲，因为美国无论这届政府还是大选之后的政府，已经对中美关系划定了界限，北京要想有突破很难。北京在跟美国方面只求美国政府不要再卡得太紧。 但欧洲似乎不同。 首先欧洲的市场开放程度比美国更大，同时，在实现绿色目标方面欧洲比美国也来得更积极，而太阳能和电动汽车是实现这个目标的重要途径。中国正好是能够提供这两样东西的主要生产国。中国现在自己消费能力差，欧洲以外的国家对中国的所谓绿色产品，或者不感兴趣，或是没有购买能力。而欧洲则相反。
但是，不管是在中美还是在中欧关系，北京有一道无法跨越、也不想跨越的门槛，那就是乌克兰战争问题。从欧盟和大多数盟国的角度来说，它们很希望中国能站在欧洲一边，帮助欧洲让普京停止并放弃侵略战争的念头。但现在欧洲不得不接受这样一个事实：两年来的发展表明，中国非但没有站在欧洲一边，而且跟普京的俄罗斯靠得更近了。尽管如此，欧洲还是有人希望北京哪天能回心转意。
但另一方面，不管是美国还是欧洲，它们对中国最低的要求，就是不要提供武器，也不要对俄罗斯战争的经济作出贡献。但即便这样，北京还是悄悄地在帮助俄罗斯。因为习近平已经认定普京为他的老朋友了。哪有在老朋友需要的时候不帮忙的？
但从北京方面来说，以为给西方特别是欧洲说些好话，乌克兰战争的伤痕就会忘却，生意就能跟以往那样继续做。这实在也太幼稚了点。 普京的侵略战争把西方各国特别是欧洲折磨得如此艰难，而习近平的政府则以为可以继续两头吃，即在俄罗斯那里做坚实的朋友，而在欧洲那里继续倾销自己的产品。
当然，北京也知道，必须象征性地在乌克兰面前有所表现。为了配合中国的所谓魅力外交，北京一改前不久在达沃斯峰会上李强给泽连斯基吃闭门羹的做法，于是，王毅主动跟乌克兰外交部长会面。有趣的是，最近几次跟乌克兰官方打交道，中方跟去年想当调解人的用的语言显然不同。首先，中方避免再跟乌克兰说“中国支持乌克兰维护自己的主权和领土完整”。因为如此说的话，乌克兰马上就会接上话题，让北京去说服普京退回其占领的土地。北京目前在这场战争中，已经不看好乌克兰，认定俄罗斯不仅不会放弃占领的乌克兰土地，而且可能还扩大其占领区。
但为了不让乌克兰空手回去，王毅则强调“我们没有给俄方输送任何致命的武器”。王毅以为乌克兰人和其他欧洲不知道，正是中国已经为俄罗斯输送了芯片、无人机和无数的军民两用的器材，才能使普京这场战争打下去。正是中国在财政上、经济上救了普京的命，才使得俄罗斯的经济没有因为战争而破产。
在最近跟乌克兰官方接触时，北京坚决回避参与任何跟乌克兰或西方有关的和平谈判项目，而这一点正是乌克兰极其期待的。 作为一种安慰，北京只是象征性地强调，“我们愿意参加乌克兰的重建”。 但是，所有人都知道，重建的前提是结束战争。但普京的仗打得正欢呢，习近平哪里想过要制止自己老朋友的战争呢？
北京从原来的战狼外交转向魅力外交，这些都只是手段，目的是向欧洲倾销产品，而且必须是在从现在开始的3-5年间。如果能大量把太阳能、电动车输往欧洲，等于救了中国的经济。 但习近平的如意算盘很可能只是一厢情愿的设计。 只要他不想跨过乌克兰战争那一道门槛，欧洲人是不会那么随便把自己的市场像北京想象的那样打开的。
本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。