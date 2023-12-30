客座评论：战争两年后的俄罗斯

（德国之声中文网）在年轻的时候，我学了俄语，90年代勤工俭学时的工作是带德国游客去俄罗斯。所以对该国苏联垮台后的历史比较了解。我今年11月之行是我在乌克兰战争后第二次去俄罗斯。 感受很深，在这里跟读者共享一部分。

失去友邻的俄罗斯

本来买了一张机票是从柏林飞赫尔辛基，从那里再坐大巴去圣彼得堡。可没想到，航程的前两天，大巴公司来了通知，说芬兰已将跟俄罗斯交界的边境关闭，原因是俄罗斯为了报复芬兰加入北约，故意把大批的难民通过其边境送往芬兰。于是，我不得不重新设计去俄罗斯的路程。最后，不得不从柏林飞往塔林（爱沙尼亚首都）， 并从那里坐大巴去圣彼得堡。

显然，俄罗斯在不断失去自己可靠的邻居，树敌太多。至少在欧洲，除了白俄罗斯，其他的邻国都不得不对莫斯科防一手。自从彼得大帝以来，俄罗斯一直把自己看成是欧洲的国家，至少从文化和政治价值上择取来说是这样。乌克兰战争之前，俄罗斯人去欧洲旅游很方便，而现在，普京领导的俄罗斯交的朋友尽是那些前现代、不认同普世价值的非民主国家，这自然给人们跟欧洲各国的交流带来了困难。俄罗斯人也算是一个喜欢在国外休假的民族，尤其是大城市里的人。而现在，就是因为普京的这场战争，感觉就像被关在笼子里一般。

在俄罗斯 反对普京发动的这场俄乌战争 是要坐牢的禁忌话题（资料图片）

正在觉醒的俄罗斯人

在圣彼得堡，我意外地遇到了在酒店接待处的一位女士，毫不顾忌地跟我说起她对乌克兰战争的看法。她自己的亲戚在乌克兰， 所以她对乌克兰战争的实情比一般的俄罗斯人更了解。 “这场残酷的战争，把那里的人（乌克兰人）折磨得好苦。真不知道，（普京）这么做，到底为了什么？” 当然，她说这些话的时候，有意压低了声音。因为在俄罗斯，所有反对乌克兰战争的言论，都会被当做犯罪处理。

后来，我跟一个弹钢琴的音乐家见面。他是我一个德国朋友介绍的。 他已经是年过60的人了。一谈起战争，他颇有感叹地说，“在俄罗斯，大部分民众被官方宣传洗脑越来越愚昧了。而普京正是由这些民族主义、俄罗斯帝国理念的支撑，觉得他的战争行为似乎有群众基础。而且，这种无知蒙昧的程度似乎跟那些城市化的程度有着直接的关系，像在莫斯科、圣彼得堡，似乎开明的人更多些。所以愿意去当兵、上前线的年轻人也少的多。而在其他边缘城市甚至农村地区，不少人把入伍看成是自己改变经济地位的很好的途径。 而把打仗也看成似乎是天经地义的事。“

比较第一次俄罗斯之行，我深深感到俄罗斯已不是像战争刚爆发时对普京的侵略战那种狂热。随着俄军士兵被打死打伤的数量剧增，人们对战争的厌恶的程度也在加深。当然，大部分都知道，他们不能在公开场合表述这种思想，否则等待他们是牢狱。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



“我们等待着我们乌克兰军队！”

我花了三天时间，去了马里乌波尔(Mariupol)和贝蒂安斯克(Berdyansk)。这两个城市是俄罗斯的占领区。普京已经将该地区非法定为俄罗斯的领土。但我在贝蒂安斯克跟人们交流时，已经几次听到当地人跟我悄悄地说，“我们的心还是朝着乌克兰的。我们期待着乌克兰军队夺回这个城市。” 在马里乌波尔，从整个市里被摧毁的程度，我可以想见，当初俄军试图占领该地区时遭到的抵抗何等剧烈。我住的一个酒店一条街，约有3公里长，几乎80%的房子都被炮火摧毁了。

中国车子 – 自己砸自己的牌子

乌克兰战争，由于西方对俄罗斯的制裁，给中国商家送了一份“圣诞大礼”。2023年，中国对俄罗斯出口狂涨到50%。 我在圣彼得堡的最热闹街上走一走，便看到橱窗里不少中国货。

有一次，我在从莫斯科到罗斯朶夫 (Rostov-na-Dony)的路上。坐在我对面是个从事室内设计的中年俄罗斯人。在聊天中，他好奇想从我这里得知为什么中国车的质量如此之差的原因。他说，俄罗斯人开中国车没开多久，就发现质量确实不如西方。

在战争之前，进口西方的车非常容易，加之来自美国、欧洲大汽车公司在俄罗斯又设立了工厂，使俄罗斯开车族得利不少。但由于经济制裁，它们都撤了。这下乐坏中国的一些汽车产家。战争爆发后，俄罗斯开车族没有其他选择，只能去买中国的车。现在据统计，目前俄罗斯进口的外国车中92%来自中国。但俄罗斯跟欧洲人不一样，对电动车一点钟情也没有，因为他们在便宜的油价环境下，没有这种绿色的觉悟。所以燃油车是他们唯一的选择。

俄罗斯人当然不知道，中国人一直想追赶西方，在传统车方面，几十年追赶不上。后来走捷径开发电动车，似乎是很成功，但在俄罗斯却不吃香。而燃油车却恰恰又不是中国的硬项。 中国利用这次战争，能把很多货物倾销于俄罗斯，贸易额提升了不少。但在汽车这个行业，普京作为一国之首实际上在开车族的心里因为无法让他们开他们喜欢的西方车，于是便渐渐埋下了怨恨的种子。而这种怨恨弄不好哪天会传染开来。

对中国的两种极端预测

在莫斯科 ，我走访了高等经济学院 – 那时模仿伦敦经济学院体制建立起来一所大学。我在2000年时作为访问教授在那里授过课。 我在亚非学院受到了卡尔涅夫（Karneev） 教授的热情接待，他还请了他自己的一个博士生一起参加。为了避免政治误会，我在跟他会面前约定，我只是想了解中俄关系的问题。但在和他交流中，我不时提及乌克兰战争这个对俄罗斯人来说的敏感问题。由于卡尔涅夫教授是支持普京政策的人，我甚至估计他是俄罗斯执政党“统一俄罗斯”的党员。

因为我跟他观点很不一样，所以双方不免提高喉音，颇有争论势态。好在他依然保持着其学者的天性，最终还是回到了对话的状态。后来，他自己对我说：“我的妻子是基辅人，我跟她对战争的态度根本不一样，所以我们常争论甚至吵架“。

跟他交流中，其中一个问题就是俄罗斯人如何看待中国经济的发展。他跟我说，他是非常乐观地看中国的发展。他似乎有点像北大的林毅夫，甚至有点固执。他说，在俄罗斯也有不看好中国经济的人。他提到了莫斯科大学的一位中国问题学者。接着还酸溜溜地说，没想到，一个怀疑中国前途的他，竟然还到深圳那里开了一所分校，“在那里过他的好日子“。

从跟他交流中，我明显地体验到，卡尔涅夫教授对中俄关系中一些敏感问题，似乎并不知情。我就习近平有意在拖着“西伯利亚力量2号“天然气管道项目的做法，想从他那里得到一种解释，但他却对此一无所知。而这件事却是普京的最急需解决的事……

我的战争以来第二次俄罗斯之行，收获颇大。而现在依然在消化那时的感受。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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