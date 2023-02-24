客座评论：战争一周年，习近平为何偏偏此时提出 “中国立场”？

（德国之声中文网）一年的战争改变了欧洲，也改变了世界。这场战争，目前已经造成了至少乌军10万人战亡或受伤， 1800万人流离失所。截至2023年2月15日，经人权高专办核实的俄罗斯入侵期间乌克兰平民伤亡人数达152023。 而俄军方面，根据英国国防部估计，俄罗斯武装部队和准军事部队已有4万至6万名士兵阵亡，伤亡人数高达20万。

首先从俄罗斯想要达到的目的来看， 俄罗斯非但没有能获得一个中立的乌克兰，而且乌克兰对俄罗斯的反感因为战争愈加强烈。普京一开始以为泽连斯基的政府支持率很低，很容易推翻这个政府，但现在却恰恰相反，普京造就了一个像泽连斯基的战争领导英雄。普京基于他2014年的经验，以为西方没有这个意愿和能力来支持乌克兰，顶多也就是象征性的制裁而已，而结果也正好也是适得其反。出现一个一致支持乌克兰的西方阵营。

一年俄军消耗了军费827亿美元。据俄罗斯官方数据，其国内生产总值下降了2.1%。西方对俄罗斯采取了大大小小至少有1300制裁项，这制裁数量是当代历史上罕见的。 战争给俄罗斯带来负面远远效应超出了普京的预期，并随着事件的推移，将愈加显见。但是，不管如何，俄罗斯靠着中国和印度等国购买其石油和天然气，又靠着一度能源价格的高涨，从而在相当的程度上抵消了相当一部分的西方的制裁。

另外，乌克兰作为欧洲之门，改变了欧洲的地缘政治面貌。以前是多种安全机制在运作，而普京则无视这些机制，这样就迫使本来是个空壳的北约，却成为今天主导欧洲安全的支柱，而且这种状态会继续存在下去。

欧洲目前多少算是摆脱了对俄罗斯能源的依赖，尽管还有一些牵连，但在今后2-3年期间，在欧洲没有完全实现其能源转折之前，欧洲本身经济的竞争力因为高昂的能源价格会面临很多负面影响。

总之，不仅欧洲，而且全球都盼望着战争的早日结束。因为很多穷国同样也在遭受战争带来的灾难，诸如通货膨胀。

战火中的一年：一名乌克兰军人的反思

习近平的盘算

北京在2月24日战争一周年之际提出了所谓的关于政治解决乌克兰危机的中国立场，并在慕尼黑安全会议上提出愿意为乌克兰战争和谈作调停。

应该这么说，北京很清楚目前乌克兰战争的状况。目前，乌俄双方各自认为目前的情况距离自己的政治目标太大，且没有任何互信的基础。双方通过一年的战争，付出了极大的代价，而且各自依然以为自己一方能战胜对方，达到其目标。俄罗斯在准备自己的大型进攻，至少把去年靠假公投而吞并的地区"完整化"，而乌克兰也在准备自己的大范围的反攻。换言之，和平谈判根本不是时候。暂且我们不谈，北京会不会以公正的态度对待俄乌双方。 那么， 习近平为什么依然偏偏要在这时提出一个建议和"中国立场"呢？

首先，这是北京在全球、尤其在欧洲的一个重要的公关手段。 北京在受到美国的一系列打压之后，试图在欧洲找到一个缓冲地。在北京的眼里，欧盟一直是一个无法统一行动的、效率不高的组织，且美国对中国禁止的技术，部分在欧洲依然可能得到。况且，欧洲部分民众中确实也有一种盲目反美的情绪，所以北京正好可以利用起来。 还有，欧洲人似乎更容易接受对中国的那套和平的说辞，于是乎，王毅便在慕尼黑的会上，大骂美国，把中国打扮成战争的中立派。

从经济上来看，北京确实也不希望这场战争继续延续，因为这长远的角度来说对中国的经济并不利。战争持续得越久，世界经济蒙受的损失越大，而中国从世界经济得利的机会也就越小。但客观上，从目前来看，北京从这场战争获得的好处是其他国家只能羡慕的。2022年中国对俄罗斯进出口1.28万亿元，占全国外贸进出口总值的3%。从规模看，2022年中俄贸易保持了稳步增长，双边贸易额再创新高。更重要的是，不仅俄罗斯急着把无法在欧洲销售的天然气和石油卖到亚洲，而且，俄罗斯为了保证其财政收入，愿意向中国开放更多的资源和市场。

从政治上来看，习近平自然并不反对一个被战争削弱的俄罗斯，因为这样对中国是有利的。今天的中国之所以在市场、能源和其他原料方面能得到普京如此慷慨大方待遇，这跟他所处的困局有着直接的联系。 但是，习近平绝对不喜欢看到一个因为战败而倒台的普京政府，更不愿意看到一个因为战败而分裂的俄罗斯。

当然，最后，北京的“中国立场”，关注的与其说是乌克兰的问题，不如说是解决台湾问题，及如何为自己不受外界干扰处理台湾问题铺好路。所以，北京一方面主张"各国主权、独立和领土完整都应该得到切实保障"， 但另一方面，北京并没有这个胆量跟俄罗斯说，俄罗斯占领的土地就是乌克兰的，应该无条件归回。

习近平愿意“抗美援俄”吗？

迄今为止，尽管中国声称自己是中立的，但习近平已经帮自己的好朋友普京的战争作了不少贡献。且不谈经济上为普京抵消西方的制裁，通过购买能源，保证其国库有资金运转。军事上，中国已经提供不少轻微的军事用品，诸如军粮、防弹衣、小型无人机。最近德国《明镜》报道，俄罗斯急需类似于伊朗的自杀式无人飞机，通过中国的公司订购了100架。 而美国智库C4ADS的最新的分析显示，中国国有企业集团与俄罗斯国防部门进行敏感技术交易，客观上帮助了俄罗斯在乌克兰的战争，而这里比较活跃的公司中有中国保利集团。

目前，布林肯和北约组织都表示，有足够迹象表明，中国正在考虑向俄罗斯提供致命武器。 美方愿意提供有关支持这种看法的证据。

如上所说，习近平并不愿意看到一个倒台的普京政府，同时，面对着美方对北京施加的压力，譬如通过气球事件揭露中国的监控活动、对高级芯片以及制造机械出口的禁限，北京确实也想予以报复。 而且，北京也明白，如果俄罗斯能在乌克兰战场上进一步获得进展，不仅会给拜登造成难堪，也会动摇欧洲人支持乌克兰的决心。 在这种情况下，军事支持俄罗斯不就是一张很好的牌嘛？

当然，如果习近平真的决定"抗美援俄"，那他绝对不会公开承认此事，相反，会用一切方法灭绝一切可能的证据。这可能跟毛泽东的"抗美援朝"情形不一样。 毕竟中方一直在谴责西方国家军事上支持乌克兰。道义层面决定了中国绝对不会透露一丝的军事上支持俄罗斯的迹象。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。