客座评论：“我要买GTR”和熊猫经济

港府7月初公告，北京将再次赠送熊猫给香港，这是香港主权移交27年来的第三次。港府也藉此喊出推动熊猫经济，希望惠及各行业。DW客座评论员曾志豪说，这根本就像是港片《头文字D》里的对白“我要买GTR”。

图为2021年3月3日，在香港尖沙咀乐高乐园探索中心开幕前，展出300公斤重的乐高熊猫模型。 图像来源: imago images/ZUMA Wire

（德国之声中文网）简单说明一下标题“我要买GTR”的来源。

港产经典电影《头文字D》，杜汶泽的角色有一句对白，就是向老爸说“我要买GTR”，即是买一架日本战神级战车。但这句对白在戏里戏外都是用来取笑“不切实际”，戏中的杜汶泽驾驶技术很糟糕，不知好好改进自己，反而以为只要买了一辆高性能大马力的汽车便能战无不胜，这就是笑点。

说明完毕，所以当我听到香港政府要发展“熊猫经济”时，不期然就想起这句对白，“我要买GTR”，只不过内容变成“我要熊猫经济”罢了。

这是特首李家超上任后，创作出来的又一金句。之前都有“生意好”、“由治及兴”、“日夜都缤纷”、“盛事之都”，只不过每一次说出来的金句都好像变成一句笑话，没有实际效果，却更像凑够字数写作文。

熊猫经济，实在不知是如何凭空弹出来，但现在已是铺天盖地、所有建制报章都大力吹奏，还要讲到香港一定要依计行事，中兴香港经济就靠这个熊猫经济了。

事情大概就是因为，中央又一次赠送大熊猫给香港，前后合共三次送赠，三次都和政治有关。第一次是1997年回归，送来“安安”“佳佳”；第二次是2007年，回归十周年，“盈盈”“乐乐”。

然后便是这一次，2024年，回归27年。不过和之前比较，这次送赠明显有点“出师无名”，因为回归27年很零丁，不符合中国人的逢五逢十的整数纪念年份。当然，如果你从2019年的“黑暴”到今天2024年的“由治及兴”观察的话，又会豁然开朗，这刚好是“二次回归5年”，送熊猫显得合理了。

反修例运动五年后 香港历经多少巨变？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

本来送熊猫也是好事，市民就算知道是统战工具，也无所谓，仍然感到欢喜。但这一次，北京志不限于政治统战，居然希望替香港的经济发展，“指明发展方向”，要求香港借助这个熊猫热潮，发展熊猫经济！

借用建制传媒的话：“中央再赠送一对熊猫来港，是在香港处在由乱入治步向由治及兴的关键阶段，也是香港正处在经济转型期，正在想方设法吸引海内外游客，促进香港旅游业复苏的重要节点。”李家超杨润雄都表明会发展熊猫经济，希望有助香港经济发展，更希望熊猫来港能“安居乐业”，融入香港。

这就让人摸不著头脑，香港已经是第三次接收中央厚爱了；当大熊猫已经是第三次大驾光临，为甚么政府觉得这一次的规模可以制造出比之前两次更大的动静、推动经济发展这么夸张？

先说吸引力，中国的成都已是得天独厚的熊猫基地，这有点像圣诞老人之于芬兰一样，都是诞生地。别的地方当然也会把握圣诞节档期刺激经济，但如果说要主打“圣诞老人”来竞争，就有点不切实际。

同理，香港也和日本或者其他国家一样，引入熊猫、吸引游客，这当然非常合理，但如果说希望变成一个“熊猫IP”、或者以熊猫为经济发展重心（要不何以命名“熊猫经济”），则有点使不著力的感觉。

又或者，之前有无和成都商量协作？还记得当日上海要建迪士尼乐园，香港当时也有很多忧虑，因为香港迪士尼在先，上海再兴建，是否有抢客之嫌？旅游界当年甚至提出，除非上海迪士尼的场地面积和香港一样细小，否则便不是公平竞争。

可见，同质竞赛，其实还是有很多顾虑。成都已是中国独一档的熊猫经济城市，香港要发展熊猫经济，真的不用和成都好好协作商量吗？

2022年7月21日，游客在香港海洋公园写字条哀悼离世的中国大熊猫安安。 图像来源: Kin Cheung/AP/picture alliance

另外，为甚么香港要发展“熊猫经济”呢？过往香港也提出过不少“高大上”的经济目标，譬如第一任特首董建华上任便提出甚么“中药港”、“鲜花港”、“水疗中心”等等的名目，不过后来都变成“大只讲”（广东话，就是光说不做不切实际）。但至少，以中药港为例，许多中医都说，这个愿景有助刺激中医在香港的发展，各间大学也有培训中医人才，虽没变成“中药港”，但实在是对发展中医有很大帮助。

以此来看“熊猫经济”，这可以长远发展吗？可以做到像中药港的构思一样，发展香港一条新的产业链吗？香港的熊猫经济，难道要培育甚么熊猫饲养员、熊猫培训中心之类的吗？这真是香港需要的名片吗？

国际金融中心本来就是最好的名片，但近几年因为政治原因，破损不堪，政府不想方法修补，反而心急另外印制名片，但内容和方向都非常不成熟，也看不到是香港甚么独特优势。

最重要一点，不说长远，单说“救近火”，熊猫经济真能令香港疲弱的经济恢复过来吗？香港面对很多问题，本土消费意欲低迷，零售餐饮或为移民潮或为北上消费影响，一片沉寂。外国游客绝少再来，内地游客也是以穷游为主，有钱的都宁愿去日本台湾。

以上问题，有政治问题，有别国的经济转型问题，这些都能靠熊猫解决的吗？

香港没有自定经济发展方位的话事权，只能听命北京安排，要你融入大湾区就融入大湾区，要你发展熊猫经济就发展熊猫。或许香港才是最听话、用来对外表演的那只，大熊猫。

曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。