客座评论：恒大难成雷曼 或减财政收入

（德国之声中文网）10月4日，在香港上市的中国恒大（03333.HK）、恒大物业（06666.HK）与合生创展（00754.HK）均短暂停牌。中国媒体报道称，广州地产商合生创展拟收购恒大物业约51%的股份。当日，港股恒指跌2.19%，报24036.37点；而未停牌的恒大系暴涨，其中恒大汽车（00708.HK）逆市大涨29.14%。

恒大物业处置标志着中国政府当局全面整顿恒大集团正式拉开序幕。恒大问题集中爆发，国际金融机构和媒体认为是中国雷曼时刻到来，这种看法完全错误。恒大很难引发系统性金融危机，按照阿里巴巴创始人马云的说法，中国还没有金融系统。这就如同担忧小学生患上博士后各种综合症。但是，恒大暴雷会对房地产行业产生振动，如果房地产行业出现问题，势必会对各地财政收入带来直接影响，雪上加霜。

救赎恒大正式启动

根据媒体引述内部消息称，合生创展收购恒大物业股份后，将获得后者的控股权，合生创展给恒大物业估值超400亿港元。知情人士表示，"恒大物业上市不到一年，如要出售控股权，需要香港联交所同意，这次转让控股权是经过香港联交所同意的。"据悉，恒大物业于去年12月上市，距今未满一年时间。根据港股主板上市规则规定，控股股东自交易日起6个月内不得以任何方式处置所持公司股票，自前述6个月届满之日起6个月内，不得丧失控制权。

此前，笔者已经分析过：中国要处置恒大问题并不是一个难事，可以用行政的手段加上市场化的手段来解决。恒大最有可能的解决方式是在行政主导下，多家企业联合接盘，比如由央企牵头、民企加入，联合起来对恒大进行分拆，比如地产分拆，或者按照地域进行分拆。另外金融系统处置就按照当时解决P2P的模式，而且这一块所占份额很小，比较容易。

专访：出现第二个恒大是可能的

而此后路透社引述多名来自中国政府和监管机构的消息人士的报道也印证了笔者的判断。报道称， 中国中央政府不太可能直接干预恒大危机，计划争取国企与万科、华润置地及中国金茂等，有国家背景的地产开发商参与收购恒大的资产。几家国企已经对恒大在广州的资产进行了审查，其中广州城投集团接近收购恒大广州足球俱乐部体育场及周边住宅项目。

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中国恒大并非出现严重资不抵债，而是受到金融监管当局"三条红线"的强硬约束，不能获得银行贷款、发债和新上市融资等，各种融资渠道全部被堵死，出现流动性枯竭而已。监管当局倒逼恒大首先出售资产展开自救，比如前述出售物业。之后，出售囤积土地，房产项目等。最后，会处置债务。

不会引发系统性金融危机

去年底，马云曾公开讲，中国不会爆发系统性金融危机，因为，中国还没有金融系统。马云所讲的金融系统如果说现代的、发达的金融系统，的确尚未建立，这是中国金融的问题，反过来看，这又是中国面对问题时的一个"优势"。

第一，与美国爆发次贷危机背景完全不同，中国至今尚未建立美国14年前发达的金融系统。2007年美国因为房地产引发的金融危机在中国依然很难发生。第一，中国缺少金融衍生品。美国房地产证券化发达，在此基础上产生很多金融衍生品，一旦房价下跌，各种衍生品连环暴雷，中国房地产原始的证券化都没有，更没有衍生品，中国即便做梦想爆发美国次贷危机，也不可能实现，因为现在连产品都没有。

第二，中国金融系统分割、隔离。中国金融实行的是分业经营、分业监管。银行、证券、保险、信托资管等分业经营分业监管，不得交叉。房价下跌直接受影响的最多的是银行业，不过，中国按揭贷款个人首付最低30%，中国金融监管部门压力测试多年至少可以抵御房价下跌30%，前银监会主席刘明康称下跌一半也不怕。

第三，中国金融区域隔离。由于美国金融化过度，华尔街任何产品出现问题会对整个金融行业产生冲击，中国金融行业彼此互相不交叉；在地域上也是隔离的，比如江西金融问题，远远影响不到隔壁的湖南。中国金融的行业隔离、地理上的隔离是金融不发达的标志，也是抵御金融风险的"优势"。

"恒大们"会让地方财政雪上加霜

根据第一财经报道，中国31省份上半年财政收支"成绩单"陆续发布，根据一般公共预算收支轧差，仅上海市出现"财政盈余"，其余30个省份均存在收不抵支问题。

墙外文摘：恒大在倒，习近平在笑

地方财政收入中最大的来源是土地出让金，俗称卖地收入，当中国最大的房企恒大暴雷后，势必会对其他房企产生负面影响，也会对从未真正见过房价下跌的居民产生心理冲击，观望甚至产生房价下跌预期。中国媒体报道，各地出现卖地面积大幅减少，地价也难以"连创新高"。

恒大危机早已远远超过了"公司问题"，这也是中国中央及地方地政以及各类企业不能袖手旁观的原因。

贺江兵为中国金融学者。曾担任《华夏时报》金融部主任，并撰写过《金融的真相》和《经济的假像》等著作。他常替国内外多个媒体做关于中国经济议题的评论。

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