客座评论：怨恨和猜忌交织的中蒙关系

中国和蒙古的关系，由于历史的原因， 同时也是由于当今地域政治甚至是意识形态的因素，被蒙上了一层阴影。 很难想象，双方会短期内摆脱这个阴影。

资料照片：2020年乌兰巴托举行抗议，反对中国在内蒙古的语言教育政策 图像来源: picture-alliance/dpa/Kyodo

（德国之声中文网）众所周知，蒙古，也就是中国称的外蒙古，是世界上最大的内陆国家。它像个三明治，上面被俄罗斯压着，下面则被中国顶着。 这种不利的地理环境，决定了蒙古不得不善待它的邻国， 努力搞好跟中俄的关系。正是因为这样，苏联垮台后，蒙古依然跟俄罗斯保持相当密切的关系。蒙古 95% 的石油产品和 20% 以上的电力来自俄罗斯。 为了靠近中国，早在2016年蒙古便加入了一带一路的中蒙俄经济走廊项目。

但蒙古作为一个年轻的民主主权国家，又不得不设计一套不过分依赖中俄的外交政策，蒙古官方把它称为第三邻国战略。蒙古总理对美国说：“我们地处内陆，但思想不闭塞”。于是，日本，南韩，美国甚至是欧盟和北约都成了其合作的伙伴。 这在当前在意识形态问题上黑白分明的时期 （乌克兰战争更强化了这一点），面对着北京对邻国站队问题的固执，增加了中蒙关系的复杂性。

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笔者认为，关键在于中共的心态问题。 如果北京跟70年代末以后的邓小平时代一样，有一个开放的心态，那可谓给中蒙关系长上了翅膀，可以腾飞猛进。但现在，情况正好相反。

语言问题

蒙古当局决定，将重新使用存在了700多年的古老文字，即全面恢复使用回鹘蒙古文。作为拥有800多万人口的内陆国，蒙古国在过去的文字政策上经历了多次波折式的变革。1945年10月，在苏联的支持下，外蒙古人口75万进行独立公投，结果98.5%支持独立。 1946年1月，国民政府承认外蒙古独立。 蒙古独立后， 最初推行的是拉丁字母蒙古文， 但由于种种原因失败了。作为一个苏联的保护国，官方在1946年1月1日宣布使用西里尔字母，来拼写蒙古文字。 50多年来，用他国字母的蒙古文成了惯例。而现在，随着被当初苏联统治或掌控的国家民主意识和民族自尊心的增强，各个国家，诸如乌克兰、哈萨克斯坦，同时也包括现在的蒙古，都在强调恢复自己的语言，从而让传统得到更好的发展和保护。这就是为什么蒙古2025年起要全面恢复回鹘蒙古文的使用。

中国是否有这个软实力？

在中国的媒体，已经有人在欢呼了。 认为这将是中国发挥展示软实力和硬实力的好机会。 其理由是，内蒙地区历史上没有进行过任何蒙古文字的改革，其蒙古文还是原汁原味的。似乎中国的内蒙成了蒙古传统最好的保护国。至于硬实力，那当然更是无可置疑的了。毕竟近四十年的工业发展，从经济体量上，已把外蒙远远地甩在身后了。

蒙古人反对中国教育政策扼杀内蒙古地区的民族文化 图像来源: picture-alliance/dpa/Kyodo

但是，在外蒙的人似乎并不这么看，尤其是那些经历过苏联时期的长者。 这里一方面存在的蒙古分离造成的后遗症。当初，不少外蒙亲戚都被留在内蒙，所以外蒙称这些留在内蒙的人为“被绑架的人”。 而更严重的是，他们认为，中国对蒙古传统并非如此尊重和平等对待。相反，他们认为，在内蒙地区，当局正在切香肠般地取消蒙语教学。以致于在内蒙的蒙古人不得不担心，他们的孙子一辈已经无法跟祖父母们正常地用蒙语交流了。 为此，蒙古前总统茨赫吉·埃尔贝格多尔吉（Elbegdorj Tsakhia）公开号召所有蒙古人加入保护和捍卫蒙语和传统的行列。 "没有蒙语就无法保留蒙古的传统"。 但中国当局对无论是在新疆还是西藏还是内蒙的汉化，看法正好相反。

当然，应该承认，有些在外蒙年轻人，对时尚消费品的追求可能更甚于保护自己文化。这样，相对来说，对中国的认可程度也就更高些。 毕竟中国目前能生产的消费品是令人眼花缭乱的。

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不管如何，可以想象，蒙古的保护自己传统和语言的努力，必定会在中蒙关系之间造成一种紧张。 当然，如果中共能采用一种宽松的政策，有借用自己的经济杠杆，那还是找到一个缓和关系的可能。

西伯利亚力量2号的拖延

中蒙关系另一个难解的铃就是西伯利亚力量2号的项目，始于2006 年。从那时起，该项目就成为俄罗斯、蒙古和中国激烈讨论的主题。未来管道总长约 6700 公里，其中约 250 公里在俄罗斯境内，950 多公里在蒙古境内。设计年输气量为 500 亿立方米。

俄罗斯如此设计，也有自己的算计。西伯利亚力量2号和蒙古的“联盟 Vostok”项目不仅承诺大幅提高天然气供应能力，还承诺解决蒙古和俄罗斯一些地区的严重问题--危险的“黑天”，尤其是在冬季。在供暖季节的高峰期，大城市的居民会因严重的有毒烟雾而窒息。在这种情况下，气化技术可以很好地替代直接使用煤炭或木材取暖。

2023 年 2 月，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）初步确定了西伯利亚力量-2号天然气管道的路线，据此可知该管道将经过托木斯克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州和布里亚特共和国。对于这些地区的所有行政中心来说，只有通过天然气化，才能解决“黑天”问题。

现在，阻碍西伯利亚力量2号项目实施的关键问题是天然气成本问题。当然也有其他的因素，如中国目前的经济不景气，以及北京追求的能源多元化。在价格谈判时，中国希望以每千立方米 60 美元的价格获得原料，这比目前通过 西伯利亚力量 一号项目出售的天然气价格（每千立方米 260 美元）几乎低五倍。这当然对俄方不利；俄方希望维持其出口产品的高价格，因此反对中国的条件。

画家Sergey Elkin为DW创作的漫画：西伯利亚力量2号项目面对傲慢的“中国龙” 图像来源: DW

眼看着北京就用拖延和沉默的方式，来逼莫斯科就范。 乌兰巴托在今年8月，觉得前景并不明朗，于是决定不把该项目纳入其国家4年计划，以便腾出手来处理其他急需纳入进程的更重要的项目。

但这么一做，却急坏了普京。所以，普京在今年9月初，出访了蒙古。利用他的蒙古之行，他跟乌兰巴托讨论了如何把西伯利亚力量2号的项目一起做下去的问题。

而这时在中国又节外生枝了。 中国非要把蒙古描写称一个政治上不可靠的国家，因为它的“第三邻国”战略的对象都是民主国家。 于是便把项目做不起来的原因归咎于乌兰巴托，似乎中国根本不是这个项目的障碍。而且还鼓动莫斯科抛弃蒙古，重新设计一条通往中国的管道。而在俄罗斯的中国通马斯洛夫似乎也心神领会，也开始帮中国的主张唱赞歌了。

总之，蒙古由于该项目中俄之间的不顺而被北京当了替罪羊。 这当然也更使得中蒙关系变得复杂化。

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