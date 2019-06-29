 客座评论：德国大学能否在美中对抗中渔利？ | 评论分析 | DW | 08.07.2019

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评论分析

客座评论：德国大学能否在美中对抗中渔利？

说起留学，大部分中国人的首选是英美等英语国家。但在中美贸易战的背景之下，经济学者沈凌却认为，中国学子们不妨将德国大学也列入考量之中。

Deutschland Universität Vorlesung Dozent (picture-alliance/dpa/F. Stratenschulte)

世界前200名的大学，欧洲非英语国家占比约三分之一

（德国之声中文网）每年到高考的时候，中国总是有大量的有关于衡水中学之类的"高考工厂"的新闻和评论。今年亦如此。因为在给定规则之下，市场竞争总是有优胜劣汰。这一类高考工厂就是在应试教育的规则之下的优胜者，他们把复习应考的管理机制发挥到极致，从而得到最高的升学率。就像是给苹果代工的富士康，通过独特的管理手段，把生产差错率降到最低，把性价比提到最高。这些都是无可厚非的。

可以"非议"一下的，也许是应试教育这个规则本身。但是这个话题已经很老，读者早就没有了兴趣。不少人知道应试教育的弊端，但是也不得不承认：在目前中国高等教育资源，尤其是优质的大学如此稀缺的情况下，应试教育倒是一个相对公平的机制。如果照猫画虎去学德国或者美国的招生机制，恐怕更加会天下大乱。

那么，是不是还有一个可能性，在短期内不能迅速改变优质高校资源的约束下，避免踏入高考工厂的梦魇呢？笔者觉得，出国留学是一种选择。这几年来，中国大陆留学人员迅速增加，每年的增长率高达30%，整体规模已经达到当年大学录取人数的8-10%左右。这已经是一个不小的比例。但是很可惜，这几年来，中国人的留学目标国，一直集中在英语国家，尤其是美国和英国，吸收了大约90%的中国留学生。

一方面，这样的留学生，几乎等于给美国大学送钱。因为大学是一个典型的固定成本高，边际成本低的产业，增加一些学生并不需要多多少教学设施，所以，中国学生可以说是解决了不少美国大学的财政困境。另外一方面，大量的中国学生进入美国的各个研究领域，反倒是激起了美国政府的警惕。在当下美中关系日益紧张的前提下，不少煽动对华裔学生和教师的仇恨的言论流行于世，以至于MIT的校长都出面抗议，反对这样的社会环境。所以，对中国学生和家长而言，确实已经到了需要好好反思的阶段：真的只有美国大学，才是你出国的唯一选择吗？

留学为何非去欧美？

Berlin - Lesesaal, Zentralbibliothek der Humboldt-Uni Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

洪堡大学图书馆

其实，每年世界大学的排名都告诉我们，世界前200名的大学，欧洲非英语国家占比并不低，大约三分天下有其一。尤其是德国这样的国家，中国人都喜欢德国的产品，因为"德国制造"象征着高质量。而实际上，德国大学才是真的高质量。我们人人都知道的北京大学，就是在老校长蔡元培模仿德国第一所现代化大学--柏林洪堡大学的努力下，逐步建成的。而更加值得注意的是：这些非英语国家的大学，不少都是免费的，比如德国。如果你的孩子不是厉害到非常青藤不读的地步，那么与其花费数万美元一年去读一个二流的美国大学，还不如省下这一百多万人民币，去德国读一个同样优秀的大学。至于你省下来的一百多万，怎么花不好呢？为什么一定要捐给美国大学，搞得人家收下之后，还怀疑你是不是有别的企图。

当然，正因为是免费的大学，德国方面并不热心。作为留学德国的毕业生，笔者很愿意为中国和德国的大学合作贡献力量，但是好几次和德国方面接触，都觉得人家冷冷淡淡。用利润去诱惑德国大学是无解的，因为德国大学的办学经费充裕，并且大部分财政拨款。所以，中国市面上铺天盖地的留学广告，当然是属于无利不起早，全是为了利润而做的。免费的大好事，都是静悄悄的，等着你自己发掘。希望留学德国的朋友，真的需要自己好好用心收集信息。

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