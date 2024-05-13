客座评论：彭丽媛不太可能公开走向中国政治前台

5月6日习近平携第一夫人彭丽媛抵达爱丽舍宫 图像来源: Thibault Camus/AP/picture alliance

（德国之声中文网）作为当今中国的“第一夫人”，彭丽媛公开露面的机会很多，除了随夫外访，有时也单独参加某项活动，前些天，社交媒体流传一张彭去部队高校调研高层次人才队伍建设的照片，其身份是“中央军委干部考评委员会专职委员”。

此事港媒进行了报道，并被海外媒体转载，一时间彭的新身份在海外传开。港媒报道对彭的新身份用的是“拟似”二字，也就是不确定。不过，中央军委干部考评委员会这个机构是存在的，然彭是否出任其专职委员，由于无法向官方求证，因此只能是猜测。

但彭的专职委员职务大概是真的。同一港媒2017年7月曾报道，彭卸任解放军艺术学院院长，调任中央军委政治工作部评审委员会高级评委。这个评审委和干部考评委很可能是同一机构。后者成立于2016年，官媒曾形容该机构的设立是“全面深入贯彻军委主席负责制，确保精准科学选人用人的重要举措”，是“适应领导指挥体制改革，提升选人用人公信度、权威性的新探索”。解放军负责全军党的建设、组织工作、政治教育和军事人力资源管理的职能部门是军委政治工作部，它是由解放军原总政治部转化而来，总政在军改中被撤销。这样看来，军委干部考评委理应划归政治工作部管理。换言之，政治工作部评审委实际就是干部考评委，网传的彭任考评委专职委员应该是事实。从时间上来说也吻合。即便两者不是同一机构，但作为政治工作部的下属部门，两者的工作性质是相同的，彭由评审委高级评委调任考评委员专职委员，也没有什么奇怪，举贤不避亲嘛。

习近平夫妇在塞尔维亚（5月7日） 图像来源: Marko Djurica/REUTERS

彭丽媛做考评委专职委员

彭以唱歌出名，被认为是中国民族声乐学派创建者之一，曾是中国大陆第一位民族声乐硕士，她也因此担任解放军艺术学院院长和中国音乐学院教授博导等。对于她这方面的任职，相信没有多少人会有非议，人家的实力和成就摆在那儿嘛。而她卸去院长之职，也不再从事音乐的教育和传播，指导学生，虽然有点可惜，可考虑她的“第一夫人”身份和年龄，亦并非不可理解。不过，转而出任军队考评委的专职委员，替解放军选拔政治素质和军事素养都过硬的优秀将官，此事引起的争议恐怕会不少，因为人们的第一感觉是这个职务和她本人的知识结构似乎不配备，她能胜任此工作吗？

然而，细想一下，彭做考评委专职委员是再合适不过了，虽然解放军对选拔和考核将官会制定一套标准和程序，但归根到底，要什么样的人才和将官，是由军委主席决定的，还有谁比主席夫人更了解主席的想法和要求，严格执行他的选拔条件？由她把关，肯定能为主席选到既忠诚，又有军事才能的将官。何况，彭也担任过多年的解放军艺术学院院长，中国高校的领导，首先要做好的事情是处理复杂的人事，同时个人的政治要过关。因此，彭为考评委专职委员，没有什么好大惊小怪的。

当然，外界对此事的关注，不在于彭的新职。这个专职委员，放在中国庞大的官僚队伍里，也就是“小官”一个，若不是彭，是没有多少人对它有兴趣的。人们对此的议论，是要引出另外一个话题：当今最高领导人，要学毛前辈把其夫人江青女士送上中国的政治舞台，而把自己的夫人彭丽媛教授也送上前台，开启夫妻同执政模式吗？人们关心的是这个问题。

人们容易联想当年的“红都女皇”

当年毛放江出来，也是从不太重要的事情做起。等到毛发动文革，也就把江塞进文革小组，而文革小组是当时中国最有权力的机构，自此江在政治舞台呼风唤雨，成为实际上仅次于毛的“红都女皇”，连中共元老包括接班人林彪都得礼让。会不会彭开始只是替丈夫把关人才选拔，慢慢的，被赋予越来越大的权力，最后成为实至名归的“女一号”？

关于这一点，海外最近也流行一个说法，7月召开的中共三中全会要将彭增补为政治局委员。本届政治局没有女性，而且只有24名，这不太符合开会投票要奇数的会议常规，此名额就是预备留给彭的。彭若进局，一跃就成为党和国家领导人，接下来很多重要的事就可交给她去处理。那么，这种可能性大不大？理论上讲，只要事情尚未发生，各种可能性皆不排除。况且，从实际来看，最高领导人当政10余年，打破了多少惯例，再弄出一个大响动，也不是没有可能。很多人相信这会是真的，否则，也不会有此传言流出。

中共党章无法删除“反对个人崇拜”

虽然两月后就能验证真伪，但现在可以讲，彭在三中全会成为政治局委员，是不可能的事，她的丈夫不会让她成为第二个“毛夫人”。倒不是说最高领导人想不想这么做，他是怎么想的外界不知道，但不能去做。尽管他的权力看起来大无边，给人感觉似乎在国内没有做不成的事，而在过去10年，也确实改了共产党的许多政治规矩。然而，在看似随心所欲的背后，还是有些政治规矩或者政治禁忌，是不可随意更改和打破的。

举几例。党主席制，被外界炒过多时，一度认为最高领导人在20大改总书记为党主席，可这个事情没发生。多次修改党章，可党章中载明的“反对个人崇拜”这句话还保留。这是为了装门面吗？不是，是不能删。从当局对最高领导人的造神看，要是能删早就删调了，原因很简单，删去这句话，和废总书记改党主席一样，都是会出大事的。

保留总书记制度，保留“反对个人崇拜”这句话，它的政治含义是，尽管你的权力非常大，但在党看来，并不是完全没有约束，因而个人独裁虽让很多人不满和无奈，但还是在可容忍的程度之内，可把这两者都抛弃，事情的性质就完全变了，你公开要的就是个人崇拜，就是要从制度上公然凌驾全党之上。因为党主席制意味着从制度上赋予了党主席最后决断之权力，他比政治局所有成员，比政治局这个集体的地位还要高。而总书记，即使加上“核心”称号，名义上还是党中央集体的一分子，不能超越党中央之上。所以两者的性质是不同的，废除了它们，等于彻底抛弃了中共自成立以来所得到的经验教训，破坏改革以后得到党内完全共识的所有政治规矩，这就会威胁到所有人的利益。因此，最高领导人一定要改就必须掂量，会不会遭到全党反对？

“第一夫人公然介入党内高层政治是得不到全党认可的”。中法元首夫妇在爱丽舍宫外 图像来源: Yoan Valat/AP/picture alliance

中国人不接受“夫人专政”

让“第一夫人”走向政治前台，也是属于这种不能做的事，是经历过文革“夫人专政”的中国人不能接受和反对的。“夫人专政”若凭的是夫人的政治资历和“革命”贡献，那不过是换了一个性别的专政，就像过去的皇帝和如今的领袖专政一样，不是不可以接受，然而，倘若不是凭自身本事而是夫人身份，被丈夫推上前台，对全党发号施令，人们是不会接受的，即使一时奈何不了，但对背后那个真正的专政者却不见得是什么好事，会埋下祸根的。文革垮台和毛形象的崩塌，多少与江青在中国政治舞台的亮相脱不了干系。她的所作所为让全党对她人神共愤，事后看来，实是起到了为毛政权挖政治墙角的作用。

这个历史教训想必现如今的政治领导人不会不考虑。也许彭在前台不像江那样霸道，但问题不在于第一夫人的行事作风，而在第一夫人公然介入党内高层政治是得不到全党认可的。硬要如此做，人们就有理由怀疑最高领导人要搞家族政治，把共产党政权变成家族政权，将党天下变成家天下。可以预料，如果最高领导人发出了这种政治信号，无疑把自己和第一夫人往火上烤，不出多时，这个政权一定垮台。

再从现实看，彭夫人要在三中全会入局，面临程序难题。彭不是中央委员，她要先解决这个身份，而中央委员是由党代会选举的，不是中央全会决定的，过不了这关也就不可能当选政治局委员。所以这是个伪话题，但之所以流传，一是最高领导人的权力太大，让人误以为他要做什么事都可以；二是高层政治的不透明。然不管怎样，只要对中共历史有了解，有一丝的正常思维，就不会作出让夫人走进政治权力中心的下策。

现有迹象也看不到这点。事实上，丈夫若有心让夫人品尝权力滋味，不会现在还是一个军委考评委专职委员，从彭2017年任政治工作部评审委高级委员起，7年过去，恐怕该把她放在一个重要得多的位子才对。显然，最高领导人也就是让她在这个位子，有限参与对军队干部的选拔考核，替他对军队人事把把关，他是不会让她成为第二个“毛夫人”的，这只会无事生非，掀起不应有的政治巨浪。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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