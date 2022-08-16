客座评论：张俊宏台湾“回归“前提的联想

（德国之声中文网）应该说，国民党目前在台湾的声望并非很高，况且党内对所谓的"九二共识"也有歧见，所以至少在目前还看不出有何新的主意，能保证两岸的和平。

但最近，曾任民进党秘书长的创党元老张俊宏则提出了海峡两岸民主与统一新建议。他主张两岸应实行"一国一制"，在民主、法治前提下的统一才是"真统一"。当然，他说"只要大陆敢开放直选，台湾就马上回归"，这毕竟还是他的个人的说法。但他强调大陆若真想统一，就实施总统直选，是值得思考。张俊宏说，如果通过选举而共同选出，2300 万台湾人和 4 万名民进党党员都不害怕，13 亿大陆人和 7900万中共党员更不应该反对。只要中华民族能够统一，作为实现共产主义远大目标为己任的共产党应该接受，好处有两个：一是整个中华民族统一了，二是政治制度民主了，大陆的共产党何乐而不为呢?

关于张俊宏之人的情况，篇幅的关系，在此不想更多的介绍。简单地说，尽管张俊宏自己认为跟民进党还有关系，民进党已经并不把他作为党员来看待。 就两岸的关系来说，张俊宏也曾提出一些被认为幼稚而不切实际的主意，譬如说他曾认为台湾必须实行非军事化，两岸才有和平的希望。但如今，已经进入高年的张俊宏在有生之年提出如此的建议，在目前探讨如何保持两岸和平的环境下，还是值得回味。

两岸统一选举的前提

首先，应该指出，他的建议蕴含者几个很重要的前提：即中共认同全球民主国家公认的通过选举决定国家领导人的理念和程序，而非黑箱操作。 而要实现公正、透明的选举，中共方面有很多功课要做。既然是选举，那就隐含着另一个前提，就是，中共必须承认多党制，而不是摆做花瓶的"多党合作和政治协商制度"。因为选举的条件是有竞争，即各个党之间的竞争。

换言之，如果没有对中国大陆现有的政治制度的彻底改良，很难做到跟台湾的民众平等地来举行选举。 另外要说明的是， 张俊宏提出的"一国一制"的选举，也隐含另一个条件，就是中共必须改变目前香港的做法。只有改变台湾人对当今大陆中国对香港的印象，恢复其自由权利，民主的"一国一制"才有希望。

不管如何，张俊宏用这种方式把球抛给习近平。那么，有趣的是，习近平是否能接受这个球呢？

第二个邓小平？

可以想象，对习来说，台湾应该只是他领导的中华人民共和国的一个省，哪有一个省向中央提出如此建议之事？ 情理上他很难接受。 但是，再想一下，如果他真的想来扮演一下70年代末的邓小平，大刀阔斧地改变一党制的思路，打开透明政治的大门， 大胆地接受此建议，同意通过选举来选举总统，从而和平实现两岸的统一，他个人也许非但不吃亏，而且真的能载入史册。

他不吃亏的理由是，如同张俊宏所说的，大陆中国有 13 亿人和 浩浩荡荡7900万中共党员，即便引进民主制度后， 有一部分党员可能会转向，中共的势力肯定还会相当强，习即便选不上总统，中共内部的能人也有的是。换言之，共产党也许依然是一个最强大的执政党。 更重要的是，通过如此的尝试，台湾问题就一劳永逸地解决了。 如果真的如此，习在中国历史上建立的功勋也许比邓小平还大。 更重要的是，一旦习接受张俊宏的建议，自然对中共本身是一场革命，但对台湾当局也确实是前所未有的挑战。

台湾准备好了吗？

再回过头来，看一下张俊宏的建议在台湾是否有市场。

国立政治大学选举研究中心（ESC）在今年七月份对台湾重要政治态度的半年更新调查中发现，只有1.3%的受访者希望 "尽快"与中国大陆统一，而同样也很低的5.1%的人希望尽早实现正式的台湾独立。

自1994年以来，ESC追踪的这两种情况的吸引力仍然接近历史最低点。周二公布的最新数据表明，支持立即统一的人下降了0.1个百分点，支持立即独立的人下降了0.7个百分点。这就说明，这两种极端的观点在台湾的定期选举中往往不会占太大的比重。

调查显示，在过去20年里，大多数受访者都赞成某种形式的"现状"。调查结果显示，台湾被当地人看成是一个半承认的国家。被调查的人认为，自1949年中华人民共和国在北京成立以来，一直与大陆的中华人民共和国分开统治，所以他们对现状的理解，就是两边政府和平共存。

而正是这一点，在当今习近平领导的下政府，认为持有这种看法的是支持台独。 这也就是为什么中国驻法国的大使提出在（武力）攻取台湾后，需要对台湾人进行"再教育"的原因了。 换言之，保持现状在中国大陆就是被解读为台独了。

如果仅仅看台湾公众的意见，问题就来了。张俊宏的建议看来即便在台湾，也会遇到足够的阻力。 可以想象， 预计于2024年1月举行的中华民国总统选举选战中，不管是民进党还是国民党多少得考虑如上的现实，提出一套适合民心的两岸政策。

而现实告诉我们，台湾人保持现状的想法在习近平领导的中国大陆并不能得到接受，而统一祖国的时间表暗中已设定。 看来，张俊宏的设想最终还将成为一个空想。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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