客座评论：“平视”之后，中美真正的差距

（德国之声中文网）外交虽然有一套基本的礼仪和规范，讲究技巧，但根本上还是取决于国家实力，这一点并不因为人类早已进入现代文明，21世纪都已过去1/5而有改变，只要世界以民族国家为基本单元，未来很长时期估计也是如此。这当然不是说外交一定是弱肉强食。虽然不少战略家认为当今人类仍是丛林世界，奉行丛林法则，但即便如此，公然违背人类基本伦理和文明常识的弱肉强食是不允许的，这点应该还有共识。

不过，既然外交本质上取决国家实力，当然谁最有势力，谁就主导地区或全球秩序，掌控规则。某种意义上，一个仁慈的霸权比没有霸权、世界的无规则无秩序更有利于人类的整体利益和多数国家的利益。而迄今为止的人类历史，虽然有很多争霸上演，但只有美国才是真正的全球霸权，相对而言，也是仁慈的霸权。美国主导下的国际秩序，让人类繁荣了半个多世纪，其中中国是最大的受益者。

随着中国等新兴国家的崛起，美国的霸权近年有所衰落，尽管这存在争议，然而可能也是事实。中国被认为最有能力挑战美国的霸权，国务卿布林肯前不久公开表示，中国是唯一有实力对美国塑造"规则、价值和关系"全球体系能力构成严重挑战的国家，将中国列为本世纪美国最大的"地缘政治考验"。也许布林肯对中国的力量有高估，但无疑没有第二个国家能够对美国进行全方位的挑战。

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



中美"2+2"阿拉斯加会谈就在这个背景下举行的。从双方的开场白看，虽然美国把中国定位于挑战者，然而显然也没有把中国看作"对等"的谈判对象，还带有某种教训的味道，被中国外交官认为"居高临下"冒犯了中国尊严，招致反击。中国外交官这种在美国土地上怒怼美国的行为，美国以前可能确实从未遇到过，中国官方因而有理由宣称它"平视"了美国。

问题在于"平视"之后，中国试图在事关主权、发展和安全利益上为美国划红线立规，后者是否遵守，在未来的中美竞争中，如果美国挑战中国的规矩，中国是否有实力去捍卫。

尽管官方如今宣称中国可以"平视"美国，然而，只要不过于自大，稍微谦虚一点，中国的决策层及其智囊团理应清楚两国还是存在很大差距的，总体国力不在同一等级，只不过中国把希望寄托在未来若干年，认为以目前的发展速度，至少中国在经济上在8-10年可以赶上美国，而只要中国经济总量超美，其他方面的超越都好办。

经济实力主宰一切？

经济是基础。虽然钱不是万能的，但没有钱万万不能，这话用在国家上也贴切。目前中国的GDP相当于美国的七成，这在过去的挑战者里，无论苏联还是日本都没到这个程度。就此而言，中国确实比之前的挑战者对美国的冲击大。也正如此，不少严肃的经济学家认为中国经济超美只是时间问题，而且这一时间不会太远。当然认为中国经济永远赶不上美国的学者亦有。

不过，假如中国经济在未来10年赶上美国，中美的差距是否就被抹平了，中国就能主导世界？

当然不是。尽管经济壮大，中国有更多财力用于教育、科研、军事和产业更新等，但要和美国并驾齐驱不那么容易。

美国的强大，普遍的看法是因有美元和美军。美元事实上的世界货币地位不但使得美国能够在金融上号令天下，它还有一个独特的功能，即借助美元，美国的"长臂管辖"和对世界其他国家的制裁成为可能。美军更是维护世界秩序的支柱。中国经济超美固然能够冲击美元地位，但人民币在未来10年替代美元或者只是和美元一起成为世界主要货币，基本不大可能。中国经济超美也使得国防预算赶上或超过美国，同时科技的提升也有助于中国军队武器装备的改善，然而解放军在未来10年要成为一支像美军一样的全球军队仍然难度很大。当然在东亚，解放军也许能抗衡美军。

"朋友圈"的力量

中美最大的差距其实在盟友体系和高科技及其供应链上。中国在非西方特别是威权和独裁国家能够找到很多响应者，某种程度上，已然是它们的领头羊，但现实世界毕竟是由美国和其西方盟友主导。

最近，欧盟英加就中国的新疆问题对中国发起了制裁，这是它们在八九之后首次制裁中国，显然，这是西方内部协调行动，要在人权和民主问题统一立场，对抗中国。尽管中国外交部发言人在问到此事时表面上显得满不在乎，和杨洁篪反驳布林肯一样，认为"这几个国家的声音不代表国际舆论，他们的立场不代表国际社会的立场，他们更没有权利、没有资格代表国际社会"，说"中国的朋友圈实际越来越大"。但若真的不在乎，就不必制裁欧盟，召见欧盟和英加驻华大使抗议。也可把中国的反制和外交部发言人的表态理解成正是中国对西方的"平视"，可这样的"平视"并未能吓退它们在新疆问题上后退。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



未来10年，全球体系及其主导力量不太可能改变由美国及其盟友主导的事实。中国在一些问题上会得到非西方国家的呼应，然而，要它们全心全意协助中国对抗西方，除了少数几个国家，基本做不到，毕竟大多数非西方国家，即使一些威权国家，也不愿公开得罪美西方。而在拜登领导下，美国和盟友的关系将恢复到传统状态，它们已经意识到中国对西方自由民主体制的威胁，因此在涉及民主和人权的问题上同中国对抗的立场与意愿更坚定。就算中国的力量在未来继续增长，但以一对多，谁得胜谁吃亏，从常识言是不能辨别的。

美国的盟友体系也将在科技及供应链上表现出来。在中美的科技竞争中，虽然中国近10多年来投入力度很大，科技进展神速，特别在AI、5G、大数据等高技领域接近或者超过美国，然而，在总体科技实力尤其多数关键技术方面，中美差距明显。芯片制造就是其中最突出的例子。美国下达芯片禁令后，几个主要生产厂商对中国芯片一断供，就使得中国技术最先进的企业--华为的手机生产线不得不停下来，陷于困顿。像这样卡脖子的技术还有很多。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



没有自由，何来创新

中国虽然已经开始了关键技术的攻关部署，十四五和2035远景目标规划瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批国家重大科技项目，以及基础研究十年行动方案，布局一批基础学科研究中心，但是，在解决卡脖子的科技攻关上，中国的软肋不在硬件，而在软件，即思想和制度。尽管中国在远景目标规划中也强调鼓励自由探索，强化应用研究带动，然而，习近平对思想的垄断和政治化只会更加扼杀创新需要的宽松的科学氛围和自由探索的科学精神。

不仅如此，美国在科技上可以和盟友建立一套排斥中国的供应链体系。美国现在正着手和日韩台荷等组建半导体产业联盟。日前，25家西方的全球领军企业又呼吁G7成立科技治理机构，这说明这些企业也意识到美中对抗带来的风险从而尽可能减少和中国的科技联系，借助国家力量组成一个西方的科技体系。未来10年，中国用所谓的新举国体制去推动实施雄心勃勃的前沿科技计划，也许在应用科技方面会大幅追上美国，但原创和核心科技的突破始终会是一大难关，因为它们和思想自由息息相关。很可能，世界将形成美中两套科学和技术体系和标准。

关键科技的竞争既关乎科技和教育，也关乎经济、军事和人的生活与福祉，关乎国家的竞争力。谁在科技上胜出，谁将获得科技话语权进而获得主导国际秩序的权力。假如中国能够做到技术自主并且在关键技术上不受制美国和西方，无疑将增加中国对抗美国和西方的底气，后者对中共的胡作非为将无能为力。然而，从上面的论述看，除非奇迹发生，否则中国的科技在未来十年难以赶上美国，充其量只是和美国缩小应用差距。

从大历史的尺度看，虽然未来充满不确定性，中国也许在某个阶段能够逼近美国，但要全面超美，几乎不可能。因为美国有着中国没有的盟友体系和科技优势。这两者尤其是后者是中美真正的差距所在。中国如果觉得自己有实力有自信，从现在开始的这整个过程自然可以一直"平视"美国和西方，但代价很可能是中国的自我孤立和被孤立。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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