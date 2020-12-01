 客座评论：《巴黎协定》五年 成果几何？ | 科技环境 | DW | 12.12.2020

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科技环境

客座评论：《巴黎协定》五年 成果几何？

《巴黎协定》签署的五年后，当年曾在场见证协定通过的气候科学家萨利姆·胡克认为，人类已经生活在气候变迁的世界中。

Frankreich Cop21 Klimagipfel in Paris - Eiffelturm

2015年以来，《巴黎协定》被视为希望的象征

（德国之声中文网）2015年12月12日，时任法国外交部长兼联合国气候峰会第21次缔约方会议（COP21）主席法比尤斯（Laurent Fabius）通过了具有历史意义的《巴黎协定》，会议厅内掌声如雷。

我有幸在场参与会议并见证了这个历史性的夜晚，也是鼓掌的其中一员。我是这场长达两周的密集协商的见证者，直至最后一刻。

Klimakonferenz Cop21 2015 in Paris

会议厅中与会者为《巴黎协议》感到兴奋

时隔五年，即将在2021年出任COP26主席国的英国举办了"气候雄心峰会"，时间正好是《巴黎协定》的五年纪念日当晚。这场会议提供了各国首脑机会，分享他们减少温室气体排放的修订计划。

这也是一次他们必须严肃看待的机会。

时间回到2015年12月，我所代表的脆弱发展中国家，极力主张将全球升温长期控制在摄氏1.5度。我方诉求起初遭遇许多发达国家的阻碍。因此，《巴黎协定》最终纳入了这项诉求，于我们而言是一项重大成就。

"失去动力"

但过去几年的进展不足以让我们踏上实现目标的道路。我们看到美国退出协定，虽然没有其他国家跟随其脚步，但仍是对全球打击气候变迁努力的一次重大挫败。

Seminar Livelihood Resilience, research and practice

本文作者、气候科学家萨利姆·胡克(Saleemul Huq)

过去五年中，整体失去动力导致全球温度比工业化前水平升高超过摄氏1度。如今全球升温的不利影响已经开始在世界各地显现，野火、洪水、干旱和飓风影响着人们的生活及生计。

我们已经生活在气候变迁的世界中。

《巴黎协定》的其中一项主要成果是为各地市长、企业领导人、公民团体、年轻人甚至儿童等非政府参与方提供机会，无论其政府是否有所作为，他们都能自行采取必要行动。

这促成了重大的全球性的运动，在格蕾塔·通贝里的带领下，学生的积极参与迫使其家长及长辈采取行动。

然而，这个星球的未来不能只依靠此类运动。

Mosambik Beira nach dem Zyklon Idai

飓风、干旱和洪水的发生次数不断增加

拜登已承诺在2021年1月宣誓就任美国总统后尽快重返《巴黎协定》。但若想要朝我们极力争取的全球升温摄氏1.5度的目标靠近，所有国家都必须大大提高雄心。

如果第二十六届联合国气候变化大会（COP26）能在明年顺利举行，它必须成为一个能为全球暖化受害者提供帮助的论坛。若无法实现这个目标，COP或将以失败收场。

萨利姆·胡克（Saleemul Huq）是孟加拉国气候变迁及发展国际中心（ICCCAD）主席。他也是联合国气候变化公约框架（UNFCCC）最不发达国家专家组（LDC)的顾问。

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