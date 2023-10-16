客座评论：巴以冲突，何以为家？

（德国之声中文网）19世纪，德国大文豪歌德曾在欧洲社会对犹太民族充满偏见的时刻敏锐指出：“在独立性、坚定性、勇敢性及坚韧性等方面，以色列民族是无可匹敌的，是世界上最坚毅顽强的民族。”这个古老民族近两千年来因为自己独特的宗教与文化而在流亡途中屡屡遭受迫害之苦，“锡安主义”（Tsiyonut ）应运而生：即犹太人应在自己古老的土地上作为主体民族而定居下来，永远不再作为少数族群而四处迁移、饱受迫害或隔离之苦。

领土与家园

正是基于此种理念，逃脱二战大屠杀的犹太民族幸存者们，面对经由多次国际协商而重新获取的巴勒斯坦地区古老家园，表现出无以伦比、代代坚守的执着与珍惜。即使联合国1947年经由“181 决议”所准予的地带不乏大量沙漠地区，以色列人也将其堪当黄金一般精心对待。此种热忱、坚守与长期积累的勤劳智慧，再加上对英国托管时期所建的制度沿用、以及来自美国的持续资助等，使得以色列即使面对阿拉伯世界的屡次冲击，也把自己的国土迅速建设成为一个郁郁葱葱、充满生机、科技发达的繁荣国家。

荣耀与仇恨：以色列复国 宣告复国 1948年5月14日，以色列首任总理大卫·本·古里安(David Ben Gurion)在犹太全国议会上宣读了《以色列建国宣言》，从而宣告复国。《宣言》写道：“犹太人对故土忠心耿耿，始终不渝地希望返回故土，在那里重新获得政治自由，从没有为此停止过祈祷。”

荣耀与仇恨：以色列复国 崭新旗帜 纽约的联合国总部门前，很快就升起了以色列国旗。对于这个古老又年轻的国家而言，这是外交胜利，也是安全和自由的保障：犹太民族终于有了一个获得国际认可的国家。

荣耀与仇恨：以色列复国 黑暗年代 在以色列复国之前，犹太人经历了惨绝人寰的大屠杀。第二次世界大战期间，纳粹政权共杀害了约600万犹太人。他们用工业化的手段，对欧洲犹太人进行系统性灭绝。本图摄于奥斯维辛集中营被解放之后。

荣耀与仇恨：以色列复国 巴以冲突 而对于原本生活在这片土地上的巴勒斯坦人而言，以色列复国则是彻头彻尾的灾难。大约70万巴勒斯坦人不得不离开自己的家园，为犹太人腾出地方。巴以冲突也延续了七十年，迄今未息。

荣耀与仇恨：以色列复国 现代化 1950年通车的2号高速公路，连接了特拉维夫和内塔尼亚。这条公路象征着新生国家的活力。图为时任总理梅厄(Golda Meir)主持通车典礼。梅厄规定以色列，坚定走经济及社会现代化之路。

荣耀与仇恨：以色列复国 集体农社 “基布兹”在希伯来语中的含义是“集体农社”。大多数农社都创建于复国初期，许多拥有世俗意识形态或是社会主义立场的犹太人在这里实践他们的社会理念。

荣耀与仇恨：以色列复国 六日战争 以色列从复国之日起，与阿拉伯邻国之间的冲突就从未中断。1967年的“六日战争”是冲突的最高峰。首先发起进攻的是埃及、约旦、叙利亚，但是最终的胜利者却是以色列。这场战争中，以色列控制了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区，成为了后续冲突与战争的导火索。

荣耀与仇恨：以色列复国 决不动摇 以色列修建犹太人定居点的政策，不断激化与巴勒斯坦的冲突。巴方指责以色列试图通过修建定居点来彻底断绝巴勒斯坦建国的希望。尽管联合国也一直谴责修建犹太人定居点的政策，但是以色列在这一问题上的立场从未动摇。

荣耀与仇恨：以色列复国 六年冲突 1987年冬天，巴勒斯坦人在被以色列占领的土地上发起了示威抗议行动。抗议从加沙城内开始，很快就蔓延到了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区。这场冲突持续了好几年，一直到1993年，巴以双方才以《奥斯陆协议》终止了冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 和平不易 在美国总统克林顿的调停下，以色列总理拉宾与巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特举行和谈。双方后来达成了《奥斯陆协议》，被认为是巴以和平进程中的里程碑。然而，两年后，拉宾遭到以色列激进分子的刺杀，导致和平进程遭无限期中断。

荣耀与仇恨：以色列复国 拉宾之死 拉宾之死折射出了以色列社会的割裂。温和、世俗派与极端、虔诚犹太教徒越来越势不两立。拉宾就是在1995年11月4日的一场集会上被一名极端派的大学生刺杀的。次日，代总理佩雷斯神色凝重地主持内阁会议，他边上的空椅子，原本是拉宾的坐席。

荣耀与仇恨：以色列复国 修筑高墙 以色列修建犹太人定居点的政策，让巴以关系持续处于紧张状态。2002年，以色列在约旦河西岸地区修建了一条107公里长的隔离墙。筑墙固然可以阻挡暴力，但是却无助于消解七十年之久的冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 德国责任 纳粹屠杀犹太人，一直到今天依然对德国与以色列的关系有着深远的影响。2000年，时任德国联邦总统约翰内斯·劳访问以色列，并在国会用德语发表演讲。对于两国而言，这都是一个重大的挑战，同时也是继续和解的标志。

荣耀与仇恨：以色列复国 延续传统 2018年3月上任的德国外长马斯坚定继承德以和解的传统。他上任后的首次出访就安排在了以色列。2018年3月25日，他在耶路撒冷城西侧的犹太大屠杀纪念馆为死难者献花。 作者: Kersten Knipp



然而，在以色列建国之时，与其“同宗近亲”（按旧约所载）的阿拉伯人已经作为当地主体民族在此生活千年（以下简称“巴勒斯坦人”），并曾在抗击奥斯曼帝国的战争中和英方一起立下汗马功劳。由于其认为联合国“181 决议”并未按照当时阿拉伯绝对人口多数以及对土地的实际控制权而划分，因此一度长期拒绝承认以色列国。

自1967年以色列因第三次中东战争获胜而占领加沙地带以来，其虽于2005年交还加沙地带的部分自治权，但仍然控制其领空领海。为了防治武装分子的渗透，其于90年代中期开始在加沙边界修筑高达七米、长达60公里的环绕性隔离墙，并配备发达的监控系统与遥控武器。自极端主义组织哈马斯2007年左右通过选举与内战而控制加沙地区以来，以色列加大了对加沙地带全方位的海陆空隔绝。此种情况之下，加沙居民面临着高度的人口密度以及高失业率所带来的生活贫困。

由此可见，以色列人经由无数苦难历史而坚守的“锡安的堡垒，大卫的城”，一方面为其带来固若金汤、回归故园的安全感，并向全世界荡气回肠地彰显出旧约圣经应许的“迦南美地”；但另一方面，在巴勒斯坦人特别是加沙居民看来，这却是充满屈辱与歧视的囚禁之墙。特别是美国总统特普朗在任期间，打破国际惯例“实质性”地承认以色列对整个耶路撒冷的主权诉求（2018年），这也点燃了阿拉伯世界（乃至东南亚穆斯林）在宗教方面的不满情绪以及情感联结。

正因如此，面对此次命名为“阿克萨洪水”、不乏宗教象征意味的恐怖袭击，罗马教宗方济各一方面沉痛谴责恐怖袭击，认为“遭到攻击的人有权进行自卫”并呼吁哈马斯武装释放人质；另一方面，也再次呼吁“耶路撒冷的所有神圣地点都务必维持现状”，并表示“对巴勒斯坦人居住的加沙遭到全面围困感到非常担忧，那里也有很多无辜的受害者”。

各国微妙立场

2012年，笔者初次访问英国牛津之时，随即目睹了巴勒斯坦裔精英学子们针对以色列的抗议示威。其声势浩大，使平常未曾予以关注的人们深感意外。

作为巴勒斯坦地区最后的托管国，英国虽曾承允以巴分治、独立建国，但却在撤离之时未能来得及对联合国的“181决议”作出任何实质性的建构框架。这使得当时尚未形成完整的现代性“民族”概念、而主要着重于“家园”情感的巴勒斯坦人始终聚焦于“领土”，而对构建国家的复杂程序并无充分准备。此因种种历史原因造成的“现代性”因素的贫乏与弱势，再加上阿拉伯族群的各自利益考量，不仅使得巴勒斯坦错失立即建国的良机，也使得巴勒斯坦平民在长期动荡之中并未寻得全面有效的一致支持。再加上巴勒斯坦农牧民们同样具备对待土地的坚守情结，使得加沙居民最终在自己世代栖息的土地上长期沦为依靠联合国及各种人道主义组织接济的“难民”。

以色列右翼政府上台以来，加沙地区面临高度封锁、贫困、与不适合生存的人口高密度等，似乎又恰好被极端主义分子利用作为“困兽犹斗”的恐怖主义温床。而在美国目前主导的以色列-沙特阿拉伯和谈顺利进行之际，巴勒斯坦人更加恐惧自己被阿拉伯世界的富裕“上层”所抛弃。此次哈马斯极端分子发动的残暴恐袭，特点之一在于并不区分人质的国籍面目，其直接目的显然在于震惊世界并引发关注。

在目前巴以冲突升级之后，不难预见的是：沙特很可能迫于族群情感宣布暂时中止以沙和谈，这无疑是给拜登中东政策的沉重打击。如同在阿富汗的匆忙撤军，拜登政府也急于推进以沙和谈，其主要目的似乎在于把精力集中于东亚地区的遏制中国与欧洲地区的俄乌战争事宜。特别是在针对中国的贸易战与科技战中，美国目前暂时无法找到任何合适的代理人，也无法单方延后这一竞争。显而易见的是：不管今后中美关系如何发展，美国在针对中国的竞争领域均无法松懈或掉以轻心。倘若巴以冲突进一步扩大而导致中东战争，作为以色列最亲密的盟友，美国既无法同时兼顾在世界三个地区的巨大投入，也很难制定出能完美经受西方阵营各种“平权”潮流检视的区域性可行性政策，这或将大大牵制削弱美国国力、或者引起内部动荡。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

目前中国对于哈马斯恐怖袭击的立场非常复杂：首先，中国的崛起有赖于第三世界国家的支持。作为长期经历过民族自决抗争的半殖民地国家，中国即使目前与以色列有着广泛合作，但此种情谊似乎也无法与对巴勒斯坦的传统共情相比。特别是在目前中美博弈的时代环境之下，为扭转低迷的经济局面，中国不得不重新缓和中美关系，并于不久之前的联合国大会重申“永远做发展中国家的一员”。

在此种自我身份定位之下，中国近年来亦大力发展同阿拉伯世界的友好关系，意欲促成“一带一路”之中新疆-中亚-西亚（即中东地区）-地中海一线的顺畅连接及势力影响，并发掘能源，与美国的传统性全球霸权地位展开区域性竞争。目前由美国主导的以沙和平协议因为巴以冲突而不得不遭遇搁置，这极有可能打破美国最近于G20峰会力推的印度-中东-欧洲经济走廊计划（IMEC，India-Middle East-Europe Economic Corridor），使其难以制衡“一带一路”。从此角度，中国在巴以冲突中成为继俄罗斯、伊朗之后的最大实际受益国家。

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然而，另一方面，中国也绝不希望中东局势复杂化。在大规模压制和侵害新疆等少数民族穆斯林族裔的人权问题方面，中国政府近年已深受批评与诟病，目前其亦正在努力争取西方国家（如欧盟等）能解除相关制裁。由于中国仍将核心利益自我定位为“稳定与发展”，这注定其并不愿意接受任何带有风险的流民难民，并且也担忧伊斯兰宗教极端主义借此时机卷土重来，更不愿中东阿拉伯国家陷入战火而影响经济合作利益。此种种考量，使得中国的基本立场应是审慎立于安全线内，并主要以“两国朋友”的身份呼吁双方和谈、“落实两国方案”。

以色列之敌哈马斯

重回联合国协议

考察“两国方案”，无论是联合国在1947年经由五十七个国家投票表决的“181决议”，还是联合国安理会1967年达成的“242号决议”，抑或2000年经过无数协商纷争，由四方联盟（即欧盟、美国、联合国、俄国）共同促成的实现路径（“路线图”），均首先确认巴以以两个国家的身份在一个地区各自并存、互认边界、相互尊重宗教信仰、平行发展等种种权益。

目前欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell） 在访华时亦再次确认“两国方案”为“唯一的解决办法”，美国国务卿布林肯在与中国外交部长王毅的通话中也认为“阻止冲突蔓延符合我们的共同利益”。在此不难看出： 在经历将近八十年的血雨腥风、自卫与反击之后，即使从当前来看，在严厉谴责哈马斯恐怖主义、要求其尽快释放无辜人质、督促保护平民的同时，由国际力量共同主导推动该地区的和平协议，以确保各方权益及人道主义原则等，似乎仍是以色列与巴勒斯坦这两个悲情民族的最大公约数。并且，这或许亦是各种大国博弈之中，世界各方力量共同解决国际争端、谋求普世和平的最大公约数。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。





吕恒君（Dr. Hangkun Strian），德国汉学家，在柏林洪堡大学亚非研究所获得哲学博士学位。主要研究及兴趣领域包括基督宗教本土化、文学史及电影、中美科技竞争及国际关系等。

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