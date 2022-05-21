客座评论：尹锡悦l领导下的韩国会反中吗？

（德国之声中文网）笔者的一个韩国驻华记者朋友对此肯定地回答，会！他说尹锡悦已经在调整涉华政策，韩国企业也在全局布局，减少对中国的依赖。但当我进一步问他，即使有美国在背后支撑，韩国强大到可以同时对抗中朝俄吗？他说，他的意思不是韩国要对抗中国，而是比以前要求更互相尊重的关系。而“要求更互相尊重的关系”也正是尹锡悦当选总统后对中方提出来的。看来我的这位朋友在此退缩了一步，或者他认为“要求更互相尊重的关系”在韩国语境中就是反中，只是前者说得委婉些，又或反中不等于直接对抗，更多表现为一种心理情绪和政策变化。

韩对华观感日益负面

韩国有反华的国民基础，某种程度上甚至到了非理性程度。最能说明这种反华非理性的，是今年北京冬奥会开幕式上，中国的朝鲜族民众穿着他们的民族传统服饰入场，在韩国竟然引发一场轩然大波，媒体连篇累牍讨伐中国，以致两位总统候选人也不得不对中国强硬表态。所以如此，一个原因是韩国的三大主流媒体控制在保守派手中，而韩国的保守派向来不主张同中国发展密切联系。韩中关系的黄金期是在朴槿惠前期，那时韩国国民的对华好感度大增，但在朴槿惠后期，由于萨德导弹部署问题，韩国民众的厌中情绪开始上升，特别是中国民众对乐天的抵制和官方对韩国演艺界的限韩令，导致韩国对中国的恶感加剧。随着文在寅的上台，两国官方的冷淡状态有所好转，基本恢复到正常关系，但民间依然敌视。特朗普掀起对华围堵后，韩国舆论跟着美国亦步亦趋，致使韩国内的反华情绪进一步加强。特别是疫情在中国爆发并传播到全球，让韩国民众对中国的抵触和排斥心理达到顶点。韩国民调公司2021年进行的调查显示，中国已经取代前殖民者日本，成为韩国民众最不喜欢的国家。而在美国皮尤研究中心2020年在14个西方国家进行的一项研究则显示，韩国是唯一一个年轻人对中国的负面看法比前几代人更多的国家。

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在这种国民情绪的影响下，出身保守阵营的尹锡悦一定程度上迎合民意，表现出某种反华姿态，是必然的，也是可以理解的。不过，首尔在拜登访韩期间对美国的配合，试图扮演一种对中国软性遏制者的角色，还是超出了笔者、可能也是多数观察家的预期。笔者之前判断，韩国新政府一定会疏远中国，然而不大可能在开局就急着表现出反中姿态，但从现在来看，今后首尔在美中对抗中，完全倒向华盛顿的可能性不能排除。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制 除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。



事实上，北京也意识到尹锡悦亲美反华的可能性，所以，在尹锡悦就职仪式上，派遣国家副主席王岐山前往韩国祝贺。此等礼遇，不仅对韩国，对其他国家都是从来没有过的，表示北京对中韩关系的高度重视，意图拉拢尹锡悦。外长王毅最近亦和日韩外长通话，但对两者态度明显不同，对前者是直接敲打，对后者则是安抚。然而，北京的这番“苦心”和伎俩看来没有起到太直接的效果。尹锡悦当时对王岐山发展中韩关系的四点建议，只对双方之间的经济关系感兴趣，而对双方在国际层面的合作不置一词，已经暗示首尔要选边站。拜登这次访韩，双方宣布建立全球战略同盟和技术同盟，表明首尔决心把赌注压在美国一边。

美国拉韩制中

从华盛顿来看，拜登把亚洲行的首站选在韩国，除了祝贺尹锡悦当选总统以及表明支持首尔对平壤的强硬态度外，最主要的是要提升韩国在美国印太战略中的地位，满足韩国想做全球有影响力的国家的需求，从而让韩国新政府改变过去在美中之间相对平衡的立场，跟随华盛顿一块抗中，补上东北亚这缺失的一角。韩国去年经济总量位居世界前十，进入发达国家行列，文化也早已风靡亚洲，向世界传播，韩流这些年在东亚许多国家就深受民众喜欢。但这让韩国民众不自觉地把韩国想象成已经是个全球有影响力的重要国家，要从东北亚走向全球，参与全球规则制定，在全球事务中发挥重要影响力。拜登满足了韩国民众和政府的这种心态，所谓全球战略同盟，意味着韩国将涉足那些过去由少数大国才能参与的游戏。这对像韩国此种特别要强的新兴国家来说，当然具有诱惑力，因此仅仅从投桃报李的角度，首尔亦要对美国有所回报。

然而，首尔很可能夸大了自身实力和全球影响力。它的经济和技术固然比大多数国家表现得要好，但它的国土面积和人口还是太少，三星的芯片技术也落后台积电；更要紧的是，韩国有先天弱势，它的军事不能自主，仰赖美国的保护，这导致它的外交和国家政策不能真正自主。要做全球有影响力的国家，特别是全球大国，前提是国家对主要政策议程要有自主权，自己说了算。没有这一条，光有雄心和抱负难行得通。

镜头下的真实 朝韩同框 放松的士兵 意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

镜头下的真实 朝韩同框 年轻人 两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

镜头下的真实 朝韩同框 自由活动 图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

镜头下的真实 朝韩同框 热闹的气氛 在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

镜头下的真实 朝韩同框 小学生 不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

镜头下的真实 朝韩同框 纪念雕像 两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

镜头下的真实 朝韩同框 街边艺人 有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

镜头下的真实 朝韩同框 遵循传统 摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

镜头下的真实 朝韩同框 良辰吉日 对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

镜头下的真实 朝韩同框 大兵的生活 提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。 作者: Hans Spross



韩中关系三大障碍

就韩中关系来说，韩国会遇到三个结构性障碍。首先是经济，韩国的经济高度依赖中国市场，其对华贸易超过对美欧日总和，而且在韩中贸易上，韩国是顺差国。尽管韩国早就在全球市场布局，试图摆脱对中国的依赖，但至少目前来看，效果不很明显。另外，即使能够减少对中国的依赖，也是一个长过程，不是短时间内能做到的，就算能做到，中国依然会在韩国的出口中，占据主要位置。在世界贸易史上，还没有见到对一个有着巨大顺差来源的主要贸易国，主动和它搞坏关系的案例。尹锡悦想要在和中国的关系上做到政经分离，和中国只谈经济，只做生意，而不顾忌中国的安全感受，注定不可能，萨德就是前车之鉴。

其次是朝核和半岛的统一问题。即使平壤对北京远未像首尔对华盛顿那样“俯首帖耳”，但鉴于朝鲜的经济命脉捏在北京手上，在关键时候，平壤还是要屈就北京的，何况尹锡悦这回表现出的对朝强硬态度肯定会让平壤非常不满。拜登访韩的一大重点是协调两国的对朝政策。双方联合声明针对朝鲜威胁明示将以核制核，遏制朝鲜的核威慑力，同时加强和扩大美韩军演，这都会刺激平壤开发更多核武器，让它倒向北京。除非首尔不想解决朝核问题，放弃统一半岛，否则它必须依赖北京对平壤的节制。

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再次，从东北亚的地缘政治看，韩国其实处于一个很不利的状态。它已经同朝鲜和俄罗斯闹翻，而俄罗斯是核武大国。尹锡悦虽然很想改善同日本的关系，但两国的历史和领土主权争议、慰安妇问题以及长期积累的国民情感纠葛，都不大可能轻易化解，这势必会牵制首尔和东京的和解进度。另外，虽然韩日同为美国盟友，但两者某种程度上又是互相排斥的，比如日本就不大愿意让四方会谈把韩国纳入进来。在这种情况下，再和中国搞坏关系，韩国就处于中俄朝的三面包围中，中俄都不是小国，韩国再有美国支撑，也难以抵抗这种地缘政治压力。

首尔当然明白上述三个结构性障碍。所以韩国总统办公室向外界强调韩美首脑会谈完全没有讨论将中国排除在供应链之外，也表示印太经济框架不意味要将中国排斥在外，目的就是要打消北京对韩国加入华盛顿反中阵营的疑虑。不过，北京不会相信首尔的说明，因为华盛顿发出的信号非常清楚，其印太经济框架和供应链同盟，就是从经济和技术上排挤中国，首尔亦清楚北京不会相信它的说明，但它仍要这么讲，表明它现在还不想和北京闹翻。

联系到韩国新政府向国民公布的施政目标中没有尹锡悦早前在竞选中承诺的部署第二套萨德系统，首尔确实顾忌韩中关系会走向破裂。但是，韩美同盟外延扩大到全球事务，已经埋下了韩中冲突的种子。如果首尔抵制不了华盛顿的压力，要它在台湾和南海或者中国的内部人权问题上不仅表态，而且做出行动，北京必然要反制韩国，包括扶植平壤对抗首尔。现阶段北京对尹锡悦新政府应该是听其言观其行，无意和它马上搞坏，因为北京被自己的内部事务搞得焦头烂额，但假如首尔接下来在北京一些在意的问题上刺激中国，二十大过后北京会出重手报复首尔。

中韩关系有可能在未来一波三折，但考虑上述三个结构性障碍因素，只要尹锡悦真正以韩国国家利益而不是他的保守阵营利益为重，不大可能走向和中国完全翻脸的地步。当然这也要看美中对抗和华盛顿对首尔的施压程度，韩国的反中既有某种主动性，但更多是一种被动反应。

七十年朝鲜往事 在苏联支持下建国 二战末期，日本投降，失去了对朝鲜半岛的统治权。朝鲜半岛南北分别由美、苏托管，在三八线划地而治。1948年，大韩民国（简称韩国）和朝鲜民主主义人民共和国（简称朝鮮）相继成立。在苏联的支持下，朝鲜成为共产主义阵营的一员，朝鲜劳动党一党执政，第一任领导人是金日成（图）。

七十年朝鲜往事 “永远的主席”金日成 在朝鲜，金日成因为早年抗日经历，被描绘成军事和政治天才。在他未完成的回忆录《与世纪同行》中，金日成称自己6岁参加抗战、8岁加入独立战争。从1948年开始直至1994年去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权长达46年。他去世后，朝鲜当局修改宪法，取消国家主席一职，将金日成追认“共和国永远的主席”。

七十年朝鲜往事 朝鲜战争 伴随着韩朝相继成立，一场大战爆发。在中、苏支持下，1950年6月25日，朝鲜向韩国发起进攻，朝鲜战争爆发。朝鲜人民军很快越过三八线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛大部分地区。联合国在美国的迫切要求下，派军支援韩国，很快扭转了此前的不利局面，重夺汉城、控制平壤，眼见就要拿下几乎整个半岛。见此情形，中国在1950年10月出兵“抗美援朝”。此后南北双方陷入了近两年的激烈阵地战。

七十年朝鲜往事 停火但无和平 朝鲜战争共历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。1953年7月27日，朝韩签署了停战协议（图），以三八线为界，巩固了朝鲜半岛的分裂格局。朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。尽管停战，但是南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国至今仍处于战争状态。

七十年朝鲜往事 初期的外交与经济 朝鲜建国后，即与苏联、中国建交（图为毛泽东与金日成），并维持着亲密的关系。朝鲜战争后，三国之间在关系上曾经出现过一些波折，但总体上较为稳定。除了军事外，朝鲜也获得了中、苏在经济上的不少支援。朝鲜战争后的一段时间里，朝鲜在经济上一度领先韩国。1958年，朝鲜宣称完成了城市 、农村生产关系的社会主义改造，建立社会主义经济制度；1970年，宣称实现了社会主义工业化。

七十年朝鲜往事 朝鲜大饥荒 1991年9月，朝鲜与韩国一起加入联合国。然而随着苏联解体、共产主义阵营瓦解，朝鲜在国际舞台上变得孤立。由于内部糟糕的粮食政策和缺乏外部支援，朝鲜在1994年至1998年间爆发大规模饥荒（朝鲜官方称之为“苦难的行军”）。由于朝鲜对外信息封锁，饥荒中的具体死亡人数外界难以知晓。据不同文献统计估测，死亡人数24万至350万不等。图为饥荒中一位营养不良的朝鲜少年。

七十年朝鲜往事 先军主义 朝鲜的政治经济体系一直由先军政治所主导。概括来说，就是穷得叮当响，也要搞军事。这个两千多万人口的国家，有120万常备军和600万预备役、武警官兵，加起来占全国人口的1/4。朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。

七十年朝鲜往事 集体化生活 和中国社会一样，朝鲜社会强调的不是个人而是集体。民众们过着集体化的生活——千篇一律的集体宿舍，整齐划一的集体舞以及阅兵式，都在强调个人的渺小与集体的伟大。

七十年朝鲜往事 第二任领导人金正日 七十年来，金氏家族牢牢掌握着朝鲜的党政军权。金日成1994年去世后，其子金正日接任最高领导人，此前金正日已在朝鲜高层有多年历练。在金正日掌权的16年里，积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机，但分别在2006年、2009年进行了第一次和第二次核试验。去世后，金正日被封为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

七十年朝鲜往事 “阳光政策”与六方会谈 在韩国，金大中1997年入主青瓦台，2000年开始推行“阳光政策”，希望通过和谈解决朝鲜半岛危机。同年6月，金大中与金正日在平壤举行了首次南北峰会（图），发表共同宣言。此后，朝鲜半岛局势缓和。2003年，美国、中国、日本、俄罗斯、韩国与朝鲜展开旨在解决朝核问题的六方会谈。然而此后朝鲜进行了核试验，并在2009年退出六方会谈。朝韩关系也在此后再度恶化。

七十年朝鲜往事 朝核试验 即便面对国际社会的巨大压力，平壤仍然积极推行其野心勃勃的核武计划。金正日领导下的朝鲜政府2005年首次宣称拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜进行了第一次核试验，并宣称获得成功。安理会一致通过了针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。2009年5月25日，朝鲜又进行了第二次核试验。

七十年朝鲜往事 接班人 2009年，西方媒体报道称，金正日已经将其子金正恩选定为自己的接班人。2010年，两人首次一同在一次阅兵式上现身（图）。一年后，金正日去世，金正恩全面接管权力。登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，有报道称他曾经在瑞士上学。

七十年朝鲜往事 巩固权力 肃清异己 在金正日的葬礼上，金正恩与七位朝鲜党政军高层一起为金正日扶柩（图），他们当时被看作是朝鲜政界的核心力量。然而在金正恩上台后，他进行了“六亲不认”的整肃运动，七位扶灵人多半被解职，他的姑父、中朝关系中的关键人物张成泽更是被处决。

七十年朝鲜往事 金正男遇刺 2017年2月，一名朝鲜男子在马来西亚遇刺身亡，他就是金正恩同父异母哥哥、金正日的长子金正男。虽然是“金氏家族”一员，但金正男长期游离于权力高层之外，据称多年来避居澳门。金正南是在吉隆坡机场受到神经毒剂VX袭击身亡，外界怀疑是朝鲜情报机构下令进行了这次毒杀。目前，该毒杀案仍在审判中。

七十年朝鲜往事 核问题峰会路转 在金正恩上台后，朝鲜又公开进行了4次核试验。最后一次是在2017年9月，朝鲜方面宣称成功引爆氢弹。然而，2018年4月20日，突然峰回路转：金正恩宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施，表现出与国际社会和解的态度。

七十年朝鲜往事 分别与习近平、文在寅、特朗普见面 2018年3月，金正恩掌权以来第一次前往中国，与习近平会面。之后不久，他在5月二访、在6月三访习近平。与此同时，金正恩在4月27日与韩国总统文在寅举行了11年以来的首次朝韩首脑会谈，签署了《板门店宣言》，再次表达朝鲜无核化的意愿，此后两人又在5月底和9月再次见面。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会面，进行“历史性握手”。

七十年朝鲜往事 不变的是领袖崇拜 在国际上，金正恩似乎开启了新时代，开始了180度的大转弯。而在朝鲜国内，各地依旧矗立着不计其数的领袖雕像，民众大都佩戴忠于领袖的徽章。与他的父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜国家宣传机器奉为神明一般，享受着狂热的个人崇拜。

七十年朝鲜往事 不变的是侵犯人权 很多人权组织和观察人士指出，朝鲜是当今世界人权状况最恶劣的国家之一。理论上，朝鲜宪法赋予该国民众多种自由，然而实际上他们在公民自由和政治权利方面严重受限。朝鲜对外部信息进行严格封锁，国内密布关押政治犯的劳改营、黑监狱。联合国人权理事会曾就朝鲜人权状况进行调查，在2014年2月发表了长达400页的报告，对平壤政权提出严厉批评，称朝鲜当局犯下了反人类罪。 作者: 王凡



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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