客座评论：尹锡悦的戒严令与脆弱的民主

尹锡悦以肃清国内“反国家势力”为名实施戒严，震惊世界 图像来源: Ahn Young-joon/AP/Picture Alliance

（德国之声中文网）难以想象，韩国会宣布戒严，然而，这个事情真实发生了，尽管它只持续了6小时。

12月3日晚10点，韩国总统尹锡悦突然发布电视讲话，宣布由于在野党裹挟国会，搅乱国家，为肃清韩国国内“反国家势力”，实施戒严。这是韩国自光州事件后的45年来，首次实施紧急戒严，仅仅是为了解决国内的党争问题。

尹锡悦在两年前的总统选举中，仅以微弱优势领先对手，赢得总统大位，但也因此种下了他和反对党的政治纷争。尤其是今年5月韩国国会选举，反对党共同民主党获得国会过半席次，导致尹锡悦政府成为少数派政府，在国家的预算等一系列问题上受到反对党的阻扰，让政府难以推行政策，开展工作。韩国媒体就表示，削减预算和推动弹劾成为此次尹锡悦宣布戒严的导火索。

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韩国的党争放在民主世界并不是什么新鲜事，几乎所有的民主国家，都出现过行政当局和国会反对党围绕预算、人事和政策方面的较劲与攻防，不同的只是程度差异而已。也许尹锡悦及所在执政党和反对党的政争比其他民主国家的党争更激烈，乃至带有某种个人的恩怨——尹锡悦和共同民主党的党首李在明两人确实在政治理念和政党以及自身利益上，矛盾非常深，几乎难以化解，双方都采取了针对对方的政治和法律行动。此次共同民主党在国会推动的弹劾，就包括调查尹的妻子收受礼包的事情。然而，不管党争是多么的激烈，以及无论有多少不得已的理由，都不能动用国家的警察和军队，以戒严方式去压制反对派，因为如果采取这种手段，固然可以打压反对党，但同时更严重的后果，是扼杀来之不易的民主。

“第三波民主化的优等生”震惊世界

韩国自推翻日本殖民统治后，经过了近40年，才走向自由民主。在这40年里，韩国经历过军政府的专制和威权统治，民众进行了大规模的艰苦抗争，发生过光州事件等惨案，才在1987年实现了民主。期间，韩国至少实施过十多次全国戒严。韩国属于世界第三波民主化的一员，但相对而言，它是第三波民主化的优等生，不仅在此后的45年里没有出现过政变，经历民主的反复，而且经济也跻身于世界发达国家之列，尤其在科技和制造业，甚至领先多数西方发达国家。而从第三波民主化国家来看，多数国家要么民主出现很多问题，要么经济比较落后。所以，说韩国会发生政变或戒严之类，是无人会相信的。事实上，在尹锡悦宣布戒严之前的几个月，李在明就在讨论韩国可能会实施戒严，当时遭到韩媒批评他是在危言耸听。这也是尹宣布戒严后，让全球震惊的原因。

尹锡悦的戒严确实让人们看到了民主制度的脆弱。尽管从人类历史来看，民主作为世界潮流浩浩荡荡，然而，在第三波民主化中，不少国家出现了民主的反复，政变在个别国家甚至经常发生，一些国家表面上保留了民主的架构和形式，可实质上已蜕变为威权体制，还有些国家，民主随时受到威胁。即便是过去公认的成熟民主国家，民主制度及其运作也出现了系列问题。最明显的就是美国。国内政治的极化，两党的斗争和民众的撕裂走向极端，乃至像特朗普这样一个被认为对民主有很大破坏作用的人，在这次总统选举中，竟然以全胜的姿态当选。从好的一面说，特朗普的当选是民主的胜利，证明了美国的民主依然具有生命力；可从不好的一面说，以民主的程序选出一位带有专制独裁人格的总统，还是说明美国的民主出了问题，毕竟至今他还不承认上次选举的失败，毕竟在此次选举中，发生了枪击未遂的事件，更不用说4年前的国会山暴力事件。所以，连福山这位鼓吹民主是人类最后政治形式的学者，现在都不敢坚守自己的这个结论。

民主和民粹的“联姻”

当下人类民主出现的问题，和包括发达国家在内的许多国家政治生态的民粹化是密不可分的。民粹主义和民族主义是当代的两种政治现象，可以把它们看作连体，对外表现为民族主义，对内表现为民粹主义。而民粹主义的兴盛，又是由全球化所带来的财富在全球以及各国内部的分配失衡导致。特别对发达国家来讲，全球化所孕育的进步主义在像美国这样的国家走向极端，成为不可质疑的“政治正确”，从而进一步催生了大众的民粹情绪。而民粹主义天生需要一个强势的政治领袖，所以，很多国家，也包括美国、欧洲一些国家在内，政治保守的极右势力崛起，出现强人政治。而强人政治是不愿受到过多的民主制度约束的。

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尹锡悦也是这股政治保守势力的一员，他想做一个强势领导人。在他当选后不久，即开始诉诸法律手段、国家监管和刑事调查，来打击他所谓的新闻机构的虚假信息言论。警方和检察官多次突击搜查记者的住宅和新闻编辑部，总统办公室指控他们传播“假新闻”。尹之所以走到今天要在韩国实施戒严的地步，和他这种强人政治心态密不可分。只可惜，由于他是以非常少的差距当选，致使他的权力基础天生就不牢，尤其在国会选举执政党大败后，他更无在韩国国内实行强人政治的条件。但他的戒严之举，走得比美国的国会山暴动还要远。后者还可把它解释成选民对美国现实政治的不满，以致用一种破坏法律和秩序的方式表现出来，特朗普也最多只是鼓励选民这样做；而尹锡悦实施戒严，用军管方式来进行统治，镇压反对派，则是直接针对人民的高压。虽然根据韩国法律，总统有权宣布戒严，但此举对民主的破坏，比美国国会山的暴动，在性质上要严重得多。

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为什么在民主国家，在宪法和法律尚可正常运作的情况下实施戒严，对民主的破坏非常大？以韩国这次戒严为例，尹锡悦宣布戒严的理由，直接把反对派打成“无耻亲朝鲜的反国家势力”，以为这样就可以禁止反对派的活动，逮捕反对派的领导人。戒严司令部发布的第一号戒严令，就是禁止“一切政治活动”，包括政党活动和公民集会，所有新闻媒体和出版物都要接受戒严司令部的控制，可以任意逮捕破坏戒严的人。为此，坦克开向街道，部队封锁国会。这幅情景，无疑让韩国民众又回想到军政府统治时期，人的生命和自由得不到安全保障。

鉴于韩国公民团体发达，国民有反抗专制统治的传统，尹锡悦的戒严不可能得到韩国民众的理解和支持，甚至也遭到执政党的反对，最后在国会的要求下，不得不撤回戒严令，然而，对国家和民主的伤害却已铸成。有美国学者称，6小时的戒严造成的后果，将要两到三年才能平复。而对世界民主体制来说，这6小时的戒严，也是一个非常大的教训，它随时提醒我们，切莫认为民主天然牢固，如果民主国家的人民和政治人物不去呵护和加固它，民主被倾覆并非危言耸听。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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