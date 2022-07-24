客座评论：对中国降低关税？拜登进退两难

（德国之声中文网）在美国政界，很少有像在关于中华人民共和国对美构成制度性挑战问题上那样的一致立场。国会中，绝大多数民主党和共和党议员都站在港人一边，港人的自主和民主生活方式受北京非法压制，国会两党一致对北京的最邪恶打手实施制裁。在新疆问题上，两党亦有共识：一致认定中国独裁者习近平对生活在中国西北边陲的新疆地区维吾尔少数民族实行种族灭绝。

拜登还有何种选项？

然而，国会和白宫不是一码事。总统拜登曾在国会宣布，将至少像前任特朗普一样对中国持强硬态度。后者在其任期内对中国商品提高了关税。拜登未予取消，而是保留了这些关税。可是，目前，美国通货膨胀率攀升至9%以上，作为总统，他必须设法为国民减轻价格上涨负担。今秋中期选举将至，而拜登比他之前的任何一位当代总统都更不受选民欢迎。

所以，民主党阵营信心明显减弱。若2020年大选日前后民调结果可信，则他当时胜选的主因是 "他不是特朗普 "。他现在是否有能力扭转颓势？

他现在考虑降低或取消进口自中国的消费品关税，以降低在美售价。然而，这不啻是"走钢丝"，因为，共和党人会将此举解释为是对中国的屈服，并在选战中充分加以利用。

中国经济受重压

在此意义上，拜登新近对沙特独裁者家族的访问便是一次高难动作。大选期间，他曾宣布，要让利雅得就范。而现在，他却突然温顺地造访沙特，敦请全球人权最恶劣侵犯者之一生产更多石油以降低价格。同样应遭孤立的俄罗斯，因世界市场上原油短缺正大赚其钱，对印度等国的出口生意兴隆火爆。

本文作者Alexander Görlach

若与美国的紧张关系有所缓和，中国肯定受益。该国正受到房地产危机和金融危机的严重困扰，此外，经济增长预估值下调，青年失业率创多年来最高。在河南省，数百名被银行欺骗的客户举行示威，他们的"安全储蓄"被挪用于高风险投资项目，总值60亿美元的存款血本无归。房地产开发商亦资不抵债，造成大量"烂尾楼"。成千上万人无望入住梦想公寓，拒绝继续分期付款。

同时身处数条战线

对这两个部门监管不力的北京政府只有一个选择：全面赔偿所有受害人，以防爆发街头革命。据称，每个河南受害人或将得到约值7400美元的补偿。少而又少。

在此境遇下，若得到额外收入，以及能宣称赢了美国一分，便大有利于习近平。基于这一复杂局面，拜登似乎会考虑这么做：对高端电子产品征收更高新关税，同时，降低廉价消费品进口税。

届时，价格是否真会下降，并在11月的选举中使民主党受益？这么做或有空间：在特朗普的疯狂关税行为前，中国进口商品的海关税是3%，目前是20%。

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（Alexander Görlach是语言学和神学博士、卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，牛津大学互联网研究所助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学荣誉教授，并曾在哈佛大学和剑桥大学担任过各种职务。他在台湾和香港呆过一段时间，这一地区，尤其是中国的崛起及其对自由世界的意义是他的一个核心话题。 ）

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